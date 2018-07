BLOGI | Oma ajaloo edukaima MM-i teinud Belgia võitis Meunieri ja Hazardi väravatest Inglismaad 2:0

Kohtumine algas kohe Belgia jaoks hästi, kui neljandal minutil leidis Nacer Chadli hea sööduga kastist Thomas Meunieri, kes viis belglased juhtima.

Ülejäänud esimene poolaeg möödus suhteliselt rahulikult. Mõlemad meeskonnad küll proovisid väravat lüüa, aga Belgia hoidis mängu enda kontrolli all ning poolajale mindi belglaste 1:0 eduseisus.

Teist poolaega alustas elavamalt Inglismaa. Poolajal vahetusest mängu sekkunud Jesse Lingard ja Marcus Rashford tõid inglaste rünnakusse uut hingamist.

Parim võimalus viigivärav lüüa tekkis 70. minutil, kui Rashford leidis hea sööduga kastis üles Eric Dieri, kes pääses väravavaht Thibaut Courtoisiga üks-ühele. Dier tõstis palli üle väravavahi, aga Belgia kaitsja Alderweireld päästis joone pealt palli ära.

Teise värava lõi hoopis Belgia, kui 82. minutil saatis Eden Hazard palli inglaste väravavahi Jordan Pickfordi selja taha.

Pronksi võitmine tähendas Belgia jaoks parimat saavutust jalgpalli MM-ilt. Senine parim tulemus oli 1986. aasta MM-il saavutatud neljas koht.

BELGIA-INGLISMAA

Mängu statistika:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018163443889852416

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018161190932017154

Kohtumine on lõppenud! Belgia alistab Inglismaa 2:0!

Kolm lisaminutit anti teisele poolajale.

Senine parim koht Belgialt MM-il on neljas koht.

Tundub, et inglased enam lootusi ei hellita. Belgia on väga lähedal, et teha tänavusest MM-ist nende kõige edukam suurturniir.

https://twitter.com/Squawka/status/1018159582286438400

Inglismaa tegi vahetuse, Dele Alli tuli Loftus-Cheeki asemele.

Kevin De Bruyne leiab Hazardi hea sööduga, kes jookseb lihtsasti Jonesist mööda ja lööb võrku palli.

Hazard viib Belgia 2:0 juhtima!

2:0!

Inglastel on veel jäänud 10 minutit, et viigivärav lüüa.

Inglismaa valdab palli, aga belglased suudavad taas väga ohtliku kiirrünnakuga vastata. Meunier saab veel heast kohast löögile, aga Pickford tõrjub.

Harry Maguire saab kollase kaardi ning Belgia teeb viimase vahetuse. Dembele tuleb Tielemansi asemel.

Inglased leiavad pidevalt kastis oma mängijad üles, kuid Belgia kaitse püsib kindlalt.

Belgialt järjekordne kiirrünnak, aga Mertens kiirustab ning lööb selgelt väravast mööda.

Inglastel on hetkel selgelt paremad rünnakud olnud. Kas suudetakse ka viigivärav ära lüüa?

Trippier tsenderdab kasti, Kompany saab pea vahele.

Inglismaale karistuslöök. Kes muu kui Kieran Trippier asub palli taha.

Uskumatu! Eric Dier sai Courtoisi vastu üks-üks olukorrale ja tõstab üle väravavahi, aga Alderweireld võtab joone pealt palli ära.

Pallivaldamise protsent pärast 67 minutit. Inglismaa - 57%, Belgia - 43%.

Eric Dier lööb kaugelt peale. Courtois püüab madala löögi.

Loftus-Cheekilt ohtlik pall kasti, aga Harry Kane löögile ei pääsenud.

Belgia näitab jälle, et suudavad väga kiirelt vastaste kastist palli üle tuua, kuid kiirrünnakul löögile siiski ei jõutud sedapuhku.

Belgia saab nurgalöögi. Delph jõuab enne Meunieri pallini.

Belgia teeb vahetuse. Romelu Lukaku välja ning tema asemel tuleb Dries Mertens.

Harry Kane pole play-off mängudes enam nii heas hoos olnud.https://twitter.com/Squawka/status/1018151615067541504

Suurepärane sööt De Bruynelt Lukakule. Inglismaa kaitse magab mehe maha, aga nende õnneks ei saanud Lukaku palli omaks.

Viigivärav oli lähedal. Harry Kane'il jäi mõned sentimeetrid puudu, et värava ees pallile pihta saada.

Inglismaa on teist poolaega elavamalt alustanud.

Stones saab mängu esimese kollase kaardi vea eest Hazardi vastu.

Trippier saadab karistuslöögist ohtliku tsenderduse kasti. Verthongen saab jala vahele. Inglismaale nurgalöök.

Inglismaa otsib viigiväravat. Esimesed minutid teisest poolajast on möödunud Inglismaa kontrolli all.

Inglismaa teeb kaks vahetust. Jesse Lingard ja Marcus Rashford tulid sisse Danny Rose ja Raheem Sterlingu asemel.

Teine poolaeg algas!

Esimese poolaja statistika:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018146062723436544

Esimene poolaeg on lõppenud!

Inglismaa on vajunud väga enda värava lähedale.

Kaks lisaminutit esimesele poolajale!

Belgia on viimased minutid ise palli hoidnud ning vaikselt rünnakut ehitanud.

Belgia on sunnitud tegema esimese vahetuse. Reielihast vigastanud Chadlid asendab Thomas Vermaelen.

Sterling tsenderdab paremalt äärelt kasti, Kompany saab pea vahele.

Arstid näitasid, et Chadli vajab vahetust. Hetkel vahetust pole tehtud ja belglased väljakul kümnekesi.

Nacer Chadli tegi reiele liiga ning vajab arstide tohterdamist.

Väga kaval kombinatsioon Belgialt. Nurgalöögi järgselt lööb Alderweireld peale, aga väga napilt üle.

Hazard saab kastist hästi löögile, John Stones blokeerib tema löögi.

Belgia valdab palli ning otsib kasti lähedalt võimalusi värava löömiseks.

Tielemans lööb kasti lähedalt peale, kaitsjad blokeerivad tema löögi.

Meunier tsenderdab paremalt äärelt kasti, aga sööt on liiga tugev ning lendab selgelt üle mängijate peade.

Harry Kane sai nüüd kasti äärest väga vabalt löögile, aga libastub ja lööb napilt mööda. Esimene tõeliselt ohtlik moment inglastele.

Belgial on hetkel kõik kontrolli all. Inglismaa midagi väga ohtlikku tekitada belglaste värava all pole suutnud.

Inglismaale esimene nurgalöök. Harry Maguire saab peaga löögile, aga Courtoisile otse sülle.

Sterling jääb kastis liiga pikaks palliga ning belglased jõuavad jaole ja klaarivad olukorra.

Kastis leitakse hästi üles Romelu Lukaku, kelle puude vedas alt ja Pickford jõudis esimesena pallini.

https://twitter.com/OptaJoe/status/1018135150981459968

Fabian Delph lööb kaugelt peale, Courtoisile lihtne saak.

Belgial oli teine värav lähedal. De Bruyne lööb peale, Pickford suutis tõrjuda.

Ükski inglane pallini ei jõudnud ja Courtois püüab kindlalt.

Inglismaale karistuslöök vasakult äärelt. Trippier asub palli taha

Hoopis Belgial oli hea võimalus kiirrünnakuks, aga De Bruyne kannaga sööt kastis omadele ei jõudnud.

Inglismaa valdab palli ning on ehitamas rünnakut, et viigiväravat lüüa.

Nacer Chadli tsenderdas vasakult äärelt palli kasti ja Meunier lükkas palli Pickfordi selja taha.

Thomas Meunier viib Belgia 1:0 juhtima!

Värav!

25 aastat ja 174 päeva on tänase Inglismaa meeskonna keskmine vanus.

Kohtumine on alanud! Belgia paneb palli mängu!

Mäng on peatselt algamas! Hetkel käimas Belgia hümn.

Belgia ja Inglismaa on esimesed kaks meeskonda, kes kohtuval ühel MM-il kaks korda pärast 2002. aastat. Toona mängisid omavahel kahel korral Brasiilia ja Türgi.

Tänast mängu vilistab Iraani kohtunik Alireza Faghani.

Kes võidab tänavusel MM-il Kuldse saapa?https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018123048472514560

Sellised on formatsioonid:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018120254420144129

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018117927080546304

Inglased on teinud võrreldes poolfinaaliga viis vahetust. Young, Dele Alli, Kyle Walker, Henderson ja Lingard väljas. Nende asemel alustavad Danny Rose, Ruben Loftus-Cheek, Eric Dier, Fabian Delph ja Phil Jones.

Belgia on teinud võrreldes poolfinaaliga kaks vahetust. Thomas Meunier, kes pidi kaartide tõttu eelmise mängu vahele jätma, on tagasi. Eelmist kohtumist alutanud Fellaini ning Dembele asemel on nüüd Meunier ning Tielemans.

Koosseisud on väljas:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1018113217770479620

Tere päevast, jalgpallisõbrad! 17.00 algab tänane pronksikohtumine Belgia ja Inglismaa vahel.