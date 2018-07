BLOGI | Needus murtud? Inglismaa võitis üle 22 aasta penaltiseeria ning alistas Kolumbia

Penaltiseerias eksis esimesena inglane Jordan Henderson, kelle vastu tegi David Ospina imelise tõrje. Seejärel lõi aga Mateus Uribe latti, otsustavaks sai lõpuks aga Jordan Pickfordi tõrje Carlos Bacca vastu. Viimase ja võiduka penalti lõi inglaste poolelt sisse Eric Dier.

Veerandfinaalis läheb Inglismaa vastamisi Rootsiga.

Kolumbia - Inglismaa Enne Jordan Pickfordi polnud 20 aastat ükski inglane penaltiseerias vastase lööki tõrjunud. Uskumatu statistika!https://twitter.com/OptaJoe/status/1014252863663607809 Ühesõnaga - üks neljast on finaalis: Venemaa, Horvaatia, Rootsi, Inglismaa. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014252841551134727 Kristel: Super mäng! Dier... SEES! INGLISMAA VÕIDAB PENALTISEERIA! Pickford hüppab endast paremale ja võtab ühe käega ära! Inglaste viimane lööja on Eric Dier. Bacca... PICKFORD TÕRJUB! (3:3) Kolumbia poolelt tuleb lööma Carlos Bacca. Kindlalt ristnurka. Kõik on taas viigis. Viies ja võimalik, et otsustav ring algab. Trippier... SEES! (3:3) Kolumbia annab inglastele võimaluse! Uribe üritab paremale ristnura sihtida, ent pall läheb latti ja põrkab sealt tagasi väljakule. Uribe... LATTI! (3:2) Henderson lööb samuti teisele poole ning Ospina teeb fantastilise tõrje! Mees pidi end maksimaalselt venitama! Henderson... OSPINA TÕRJUB! (3:2) Jordan Hendersoni kord. Nüüd natuke teistsugusem löök - aeglane, maast ja teisele poole, aga mis peamine - sisse. Muriel... SEES! (3:2) Taas kindlalt alumisse nurka. Kui välja arvata keskele löönud Falcao, on kõik kolm lööki tulnud samasse nurka. Rashford... SEES! (2:2) Inglaste poolt astub üles värske vahetusmees Marcus Rashford. Kindlalt ristnurka. Seni kolm kindlat penaltit. Cuadrado... SEES! (2:1) Kolumblaste teine mees on Cuadrado. Kindlalt alla nurka. Väga hea löök. Kane... SEES! (1:1) Inglaste esimene mees on Harry Kane. Mängu sees on ta penalteid löönud hästi, aga nüüd... Kindlalt keskele. Pickford hüppas enda poolt paremale. Falcao... SEES! (1:0) Alustab Kolumbia. Esimesena lööb Falcao. Väga huviga tahaks teada, mis toimub hetkel inglaste peades. Nii pikk nukker penaltiajalugu... Kolumbia on samal ajal suurtel turniiridel võitnud kuuest seeriast neli. https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014247234463064064 Inglismaa ja penaltiseeriad - need on ju alati käsikäes käinud... Siin on hea ülevaade inglaste varasematest seeriatest ja sellest, kuhu on penaltid löödud:https://twitter.com/SamJDean/status/1014052202401366016 PENALTISEERIA! Üks lisaminut. Inglismaa on lisaaja teist poolaega seni kontrollinud. Aeg tiksub aga penaltiseeria poole. 119 minutit mängitud! Cuadrado võtab endale kollase kaardi. Polegi ammu kaarti kohtuniku taskust väljas näinud! Kolumbia viimane vahetus: kogenud keskkaitsja Cristian Zapata sisse, ääre pealt tuleb ära Arias. Huvitav, kas mõeldakse juba penaltite peale? Dier saab nurgalöögi ajal täiesti vabalt peaga löögile, kuid pall lendab üle värava! Inglismaa teeb huvitava vahetuse: krampides kaitsja Kyle Walkeri asemele tuleb värske ja välkkiire Marcus Rashford. Mängida jäänud veel seitse minutit. Danny Rose! Inglismaa pikk rünnak lõpeb Rose'i hea sööstu ja terava nurga alt teele saadetud löögiga, mis lendab napilt värava eest läbi. Kolumbia kaitsjad küpsetavad inglastele võimaluse, aga jõuavad ise Vardyt takistama. Inglismaa saab kohe Vardy näol väga hea võimaluse, aga tõuseb ka suluseisulipp. 15 minutit lisaaega veel - läksime! Ja siis - kas tõesti inglaste kardetud penaltiseeria? https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014242395733544968 Lisaaja avapoolaeg on lõppenud. Kolumbia pigem kontrollib, inglased on veidi krampis - valesöödud lihtsates olukordades. Falcao saab peaga löögile, aga Maguire jõuab vahele. Lisaaeg on seni olnud küll päris sündmustevaene, aga kolumblased on olnud ohtlikumad. Inglismaa vahetab: Young välja, Rose sisse. Kolumbial oli kasutada nurgalöök, ent Davinson Sanchezi löögist suuremat asja ei saanud. Ärev olukord Inglismaa värava juures, kui punasärgid omaenda audiviskega vastastele ohtliku olukorra loovad, ent segaduse põhjus - kaks palli väljakul - toob kaasa kohtuniku vile. Viimati lõi ühel MM-il peaga kolm väravat Miroslav Klose anno 2002!https://twitter.com/OptaJoe/status/1014238051797815298 Barrios ja Young põrkasid valusalt kokku. Lisaaja avapoolaeg on alanud! Inglismaa polnud sealjuures varem mitte kordagi MM-finaalturniiril teise poolaja üleminutitel endale väravat lüüa lasknud.https://twitter.com/OptaJoe/status/1014237632715526146 LISAAEG! https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014236355302514688 Keskkaitsja Mina lööb oma turniiri kolmanda värava ja veel millisel hetkel! Kolmanda üleminuti nurgalöögi jaoks oli vastase karistusalasse tulnud ka väravavaht Ospina! KOLUMBIA VIIGISTAB! IKKA JERRY MINA, KES MUU! Uribe virutab väga kaugelt peale ning Pickford peab Inglismaa päästma! Viis lisaminutit on alanud! Kane võidab vastase väljakupoolel inglastele karistuslöögi. Aeg tiksub nende kasuks. Inglismaa vahetab: Jamie Vardy tuleb sisse, välja Raheem Sterling. Kiirust platsile juurde. Kolumbia teeb samuti vahetuse: Quintero välja, Muriel sisse. Inglased vajuvad nüüd kaitsesse. Kolumblastel on keskkaitsja Mina ründajaks kehastunud. 84 minutit mängitud. Tundub, et Kolumbia hakkab vaikselt lõpusurvet peale panema, aga rünnakul ollakse veel pisut hädas. MILLINE VÕIMALUS KOLUMBIALE! Walker kaotab väga rängalt kaitses palli ning kiirrünnakult saab Cuadrado proovida, aga üle värava! Kas kolumblastel üldse tekib veel mõni nii hea võimalus? Inglased toovad sisse Eric Dieri, välja Alli. Selgelt kaitsev vahetus. Kolumbia vahetab: Carlos Sanchez ära, Mateus Uribe platsile. Lingard kukub kastis, aga kohtunik penaltit ei anna! Kiirrünnakul oli päris hea šanss tekkimas. Vahelduseks saab nüüd ka Kolumbia mitu rünnakut järjest üles võtta, aga Inglismaa on seni eduseisus hästi kontrollinud. Maguire saab ka peaga löögile, aga pehmelt ja värava katusele. Inglased on õhus selgelt üle olnud. Inglased saavad nurgalöögi. Kas läheb jälle madinaks? https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014229504833867777 Lingard võtab kollase kaardi. Inglane tegi Carlos Sanchezele haiget. Mitmete vigade ja haigetsaamispauside tõttu on nüüd tempo ikka päris alla tõmmatud. Värskelt Lerma asemele vahetusest sekkunud Bacca võtab endale samuti kollase kaardi. Kolumblastel hakkab vaikselt katus ära sõitma. Inglased saavad Youngi kauge karistuslöögi järel jälle väga hea võimaluse, ent pealöök lendab lõpuks üle värava. Maguire'i teesklemise kohta protestimise eest saab Falcao kollase kaardi. Neli aastat tagasi piisas samuti kuuest väravast, et parimaks väravalööjaks tulla - toona sai selle au mäletatavasti James Rodriguez. Kane'i kuues värav viib ta viiki kuulsa Gary Linekeriga. Ükski inglane pole varem ühel MM-il rohkem löönud.https://twitter.com/GracenoteLive/status/1014227291180806150 Stones teeb Falcaole vea ning nüüd on kolumblane keskväljal pikali. Mängu temperatuur on taas päris kõrgele tõusnud. ...SEES! INGLISMAA JUHIB 1:0! Kane lööb pärast pikka-pikka praadimist... Tundub, et penalti püsib. Kane läheb lööma - viis väravat on tal sel turniiril juba kirjas... Jordan Henderson saab veel kollase kaardi väikese peanõksu eest Mina vastu. Kolumblased vestlevad veel kohtunikuga. Praegu ei ole veel selgust, kas VAR on asjast oma arvamuse kujundanud. VAR vaatab selle asja nüüd kindlasti üle. Olukord oli päris kummaline. PENALTI INGLISMAALE! Youngilt väga hea karistuslöök väravaesisele, ent Sanchez saab viimasel hetkel pea vahele. Maguire ja Kane olid juba valmis tagumise posti juures palli väravasse koksama. Carlos Sanchez elab Kane'il seljas ning saab ka kollase kaardi! Arias teeb õhuvõitluses Kane'ile liiga ning saab kollase kaardi. Mäng on endiselt närviline ja kompiv. Nagu ka mõne tunni taguses Rootsi - Šveits mängus - siia oleks väravat vaja! Vahetusi ei tehtud. Teine poolaeg algas! Mängijad on tagasi platsil. Tõotab tulla väga pinev kolmveerandtund. https://twitter.com/OptaJoe/status/1014220547964751875 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014220716265426945 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014220991948607488 Poolajavile! Päris omapärane avapoolaeg lõppes 0:0 viigiga. Dele Alli on nüüd pikali. Tundub, et ta sai mänguolukorras Falcao jalaga halvasti pihta. Quintero saab poolaja lõpus veel löögile, aga Pickfordile see probleeme ei valmista. Napilt mööda! Trippier saab nüüd lõpuks lööma minna. Kogu jant on vaat et kolm minutit kestnud. Kohtunik näitab Barriosele praegu kollast kaarti, mis jätab ta järgmisest mängust kõrvale. Nonii - Barrios puksib müüris Hendersonile peaga vastu lõuga ning Liverpooli mees kukub maha. Mängijad nõuavad VAR-i, Hendersonil on vist isegi veri lahti. Karistuslöök Inglismaale väga heast kohast! Cuadrado rammib õlaga Maguire'it ning inglane vastab sellele väikese tõukamisega, aga kohtunik piirdub väikese vestlusega. Trippier teeb Falcaole vea ning temperatuur väljakul mõneks hetkeks pisut tõuseb. Youngi karistuslöögi järel saab Inglismaa järjekordse korneri. Selles vallas seis 0:4. Nüüd on mäng pisut rahunenud. https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014212434142416896 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014211601191358465 Hea võimalus inglastele! Trippieri tsenderdus paremalt äärelt leiab tagumise posti juures Kane'i, kuid ta peab palli ründama sedavõrd kehvas asendis, et suunab selle värava katusele. Mäng on alanud mõnusalt tempokalt. Inglased on agressiivsed. Inglismaa saab kümnenda minuti lõpetuseks juba oma kolmanda korneri, ent John Stones teeb võitluses vea ning midagi ohtlikku sellest ei sünni. Ospina püüab nurgalöögi ning avab kiirrünnaku, ent Trippier paneb sellele piduri peale. Young lööb otse peale, Ospina pareerib. Uus tsenderdus toob nurgalöögi. Inglismaa saab karistusala kõrvalt karistuslöögi - Mina mängib Sterlingu vastu palli käega. Läksime! Hümnide aeg. Meeskonnad on valmis! Tiimide asetused:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1014204826882859009 Kolumbia fänne peaks staadionil olema vaat et mitu korda rohkem kui inglasi.https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014200042452934657 James Rodriguez ei ole täna isegi pingil mitte!https://twitter.com/5liveSport/status/1014194735848796166 https://twitter.com/HeigoTeder/status/1014188900896604167 Kolumbia superstaar James Rodriguez täna ei alusta!https://twitter.com/Football__Tweet/status/1014190863453491200 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014189526250471424 https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014188217774542851 Inglismaa algkoosseis on olemas! Gareth Southgate saadab platsile täpselt sama rivistuse nagu esimeses alagrupimängus Tuneesia vastu.https://twitter.com/BBCMOTD/status/1014186348239048704

Kuigi paljud Inglismaa fännid olid väga rahul, et meeskond viimases alagrupivoorus Belgiale kaotas ja seeläbi "nõrgemasse" tabelipoolde potsatas, seisavad inglased fakti ees: viimati suudeti jalgpalli suurturniiril mõni play-off mäng võita 2006. aasta MM-il, kui kaheksandikfinaalis David Beckhami väravast Ecuador alistati. See oli 12 aastat tagasi!

Kolumbia on samal ajal eelmise MM-i veerandfinalist, kes andis kaheksa seas lahingu võõrustajamaale Brasiiliale. Kolumblaste talisman James Rodriguez näib olevat tänase matši eel oma säärevigastusest vähemalt osaliselt paranenud ning valmis väljakule jooksma - ent kui ta seda siiski pole, näitasid alagrupimängud, et Kolumbia on ilma temata selgelt haavatav.

Inglaste eest jookseb teiste seas platsile senise turniiri parim väravakütt Harry Kane, kes lõi Tuneesiale ja Panamale kokku viis väravat.

Kohtumine Moskvas algab kell 21.00, Delfi Sport kajastab tähtsamaid sündmusi otseblogis.

Optibeti koefitsiendid:

Kolumbia võit - 4,05

Viik - 3,15

Inglismaa võit - 2,10