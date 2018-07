BLOGI | MM-il alles vaid Euroopa meeskonnad! Belgia alistas veerandfinaalis Brasiilia 2:1

Brasiilia alistas kaheksandikfinaalis Mehhiko koondise Neymari ja Roberto Firmino väravate abil 2:0. Neymarile läks küll kirja värav ja ta valiti ka mängu parimaks, kuid suuremat jutuainet pakkus tema käitumine. Neymar suutis paljud välja vihastada plastil vähkremisega. Pärast mängu löödi kokku numbrid ja selgus, et turniiri käigus on Neymar väljakul pikali olnud juba 13 minutit ning 50 sekundit.

Brasiilia on sellel MM-il suurriikidest üks väheseid, kes on näidanud kogu võistluse vältel stabiilset mängu. Pärast avamängu 1:1 viiki Šveitsiga on järgmised kolm kohtumist võidetud seisuga 2:0. Kui Neymar ja Philippe Coutinho suudavad ründes näidata oma parimat mängu, on Brasiilial head võimalused edasi saamiseks.

Belgia pääses veerandfinaali tänu suurepärasele tagasitulekule kohtumises Jaapaniga. Nimelt jäädi teisel pool 0:2 kaotusseisu. Seejärel suudeti välja mängida viigiseis ning kui tundus, et kohtumine läheb lisaajale, tekkis Belgial võimalus kiirrünnakuks, mis lõppes Nacer Chadli viimase sekundi võiduväravaga.

Belgia on senise MM-i kõige resultatiivsem meeskond. Nelja mänguga on skooritud 12 korda. Belgia puhul tasub mainimist ka see, et lausa kaheksa erinevat mängijat on värava löönud. Belgia on turniiri käigus näidanud väga mitmekülgset mängu. Vastavalt vajadusele, suudetakse mängida kas väga ründavalt või kaitsvalt.

Veerandfinaalkohtumine algab Kaasanis kell 21.00. Delfi Sport toob kõik olulised sündmused lugejateni otseblogis.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Brasiilia võit – 2,15

Viik – 3,40

Belgia võit – 3,60