BLOGI | MM-i eel Eestile õpetust andnud Maroko kaotas dramaatiliselt viienda lisaminuti omaväravast Iraanile

Maroko - Iraan

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/iraan-lopetas-aasia-jaoks-16-mangu-kestnud-kurva-seeria-voidu-toonud-poolajal-ei-tehtud-seejuures-uhtegi-pealelooki?id=82664975

Kohtunik annab lõpuvile. Iraanile 1:0 võit!

Iraan saab vasakult äärelt karistuslöögi. Pall tuleb karistusalasse. Pea saab vahele Maroko mängumees Bouhaddouz, kes suunab mänguvahendi enda väravasse!

Viiendal lisaminutil asub Iraan mängu juhtima!

90 minutit on täis tiksunud. Seis on jätkuvalt 0:0. Tundub, et Iraan on viigiga rohkem rahul. Nemad on täna oma mängu suutnud rohkem peale suruda. Nende võitluslik mäng on olnud Maroko jaoks liiast. Kohtunik annab mängule kuus lisaminutit.

Mäng on olnud väga võitluslik. Keha on antud mõlemalt poolt. Armu ei ole antud. Ette on tulnud ka vigastusi. Mõlemad on ära teinud ka kõik vahetused. Seis püsib aga jätkuvalt 0:0. Mängitud 85 minutit.

Mängitud on 77 minutit. Väljakul on järjekordne seisak. Tundub, et teisele poolajale antakse korralikult lisaminuteid. Seis on jätkuvalt 0:0.

Ambrabat saab löögi vastu pead ning mees ei ole päris kontaktivõimeline. Mängija tahab ise muidugi väljakule naasta, kuid võistkonna arstid seda loomulikult ei luba. Väljakule tuleb Ambrabati vend.

Kui esimesel poolajal ei olnud Marokol mingit muret jõuda vastaste karistusalasse, siis teisel poolajal on see nende jaoks juba tunduvalt keerulisem.

Maroko tegutsemises on juba näha ka veidike frustratsiooni. Asjad ei õnnestu nende jaoks soovitult. Samas on selge, et Iraani ei rahulda samuti viik, kuna alagrupist edasi pääsemise võimaluse säilitamiseks on täna kindlasti võitu vaja.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007651297372368896

Maroko tegi avapoolajal võrreldes Iraaniga kolm korda rohkem täpseid sööte. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007654116196257795

Teist poolaega alustas samuti aktiivsemalt Maroko. Samas Iraan saab sel korral kiiremini mängu sisse.

Teine poolaeg on alanud!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007651496090066944

Poolajapausile minnes võib välja tuua huvitava fakti, et Iraanil on täna võimalus lõpetada Aasia koondiste kurb seeria MM-finaalturniiridel. Nimelt ei ole Aasia koondised suutnud võidurõõmu maitsta viimases 16 kohtumises. Kirjas on neil 12 kaotust ja neli viiki. Viimati suutis mõni Aasia koondis MM-il mängu võita 2010. aastal, kui Jaapan alistas 3:1 Taani.

Esimene poolaeg on lõppenud! Seis on 0:0!

Vahepeal meenutus tänase jalgpallipäeva senisest ainsast väravast: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/interaktiivne-graafik-just-niimoodi-kallutas-uruguay-mangu-egiptusega-enda-kasuks?id=82664517

43. minutil saab Iraan teistkordselt teravale vasturünnakule. Seekordne olukord on seejuures veel palju lubavam. Viimasel hetkel jääb ründekvaliteedist siiski puudu ja tulemuseks nurgalöök. Võimaluse said rünnakul lõpuks nii Sardar Azmoun ja Alireza Jahanbakhsh.

Aina enam on asjad läinud sinna poole, et mäng läheb sobilikus suunas Iraani jaoks. Kohtumine on kestnud 37 minutit. Seis püsib 0:0.

Maroko ei ole praeguse olukorraga kindlasti rahul. Esialgne surve ei ole edu toonud. Iraan on aina paremini mängu sisse saanud.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007645807644954625

Minut hiljem saab Iraan oma esimese hea kontrarünnaku, kuid viimane sööt karistusalas läheb luhta. Sööt jääb lihtsalt nõrgaks.

19. minutil käib Iraani värava all tõeline tulevärk. Maroko saab peale lüüa kolm korda, kuid Iraani kaitsjad suudavad blokeerida.

Maroko otsib ikka aktiivselt väravat, kuid Iraan on enda read samuti rohkem korda saanud ja mängupilt on rohkem võrdsustunud. Mängitud 18 minutit.

Kohtumine on nüüdseks kestnud 10 minutit. Maroko on endiselt aktiivsemaks pooleks. Iraan seisab aga kaitses kindlalt. Esialgu püsib skoor muutumatuna.

Kui tänane avamäng Jekaterinburgis üllatas negatiivselt paljude tühjade istekohtadega tribüünidel, siis Peterburis on Maroko ja Iraani matši vaatamas peaaegu täismaja.

Meenutuseks, et just niimoodi lõppes tänane esimene kohtumine: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/blogi-uruguay-purustas-visalt-voidelnud-egiptuse-unelmad-viimaste-minutitega?id=82654863

Esimesed viis minutit mängitud. Maroko on alustanud hoogsalt. Kui nad tahavad kokkuvõttes Hispaaniale ja Portugaile vastu saada, siis tuleb Iraan täna üle mängida. Alustatud on vähemalt isukalt.

Kohtumise avavile on antud!

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007636345269862401

https://twitter.com/FIFAMuseum/status/1007630111338885122

On hümnide aeg.

https://twitter.com/OptaJoe/status/1007632189381664769

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007628797187952641

https://twitter.com/FootballPersian/status/1007625347108626432

Kohtumise algkoosseisud on teada.