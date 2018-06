BLOGI | Lõuna-Korea alistanud Mehhiko astus suure sammu play-offi suunas

Mehhiko jalgpallikoondis jätkas MM-finaalturniiri võidukalt, alistades Rostov Arenal 2:1 Lõuna-Korea.

25. minutil nähti selle turniiri 14. penaltit - eelmisel MM-il Brasiilias löödi neid terve turniiri peale 13 -, mille realiseeris Carlos Vela. Karistusalas oli palli käega mänginud Korea kaitsja Hyung-Soo Jang.

Kiirrünnakust "kolm meest kahe vastu" olukorras lõi Mehhiko teise värava 66. minutil Javier Hernandez, kellele see oli koondisekarjääri 50. tabamus.

Kolmandal üleminutil jõudis ka Korea lõpuks sihile, kui kauglöögist sai kauni tabamusega hakkama Tottenhami staar Heung-Min Son. Hiline värav tõi mängu küll korraks elevuse tagasi, aga kahe järele jäänud minutiga enam Mehhiko puurile ohtu ei tekitatud.

Avamängus Saksamaad šokeerinud Mehhikol on kahest mängust kuus punkti, kuid edasipääs veel päris kindel pole. Kui Saksamaa täna Rootsit võidab, võib juhtuda, et viimase vooru järel on kolmel meeskonnal kuus punkti ning "surnud ringis" otsustavad edasipääsejad teised näitajad (esmajärjekorras loeb väravate vahe - toim).