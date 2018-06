BLOGI | Järjekordne üllatus: Coutinho võimas kauglöök viis Brasiilia juhtima, kuid võidust jäädi siiski ilma

Brasiilia - Šveits

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008438277735579654

Mäng läbi! Kohtumine lõppeb 1:1!

Neymar tõstab palli karistusalasse ja olukord on ohtlik. Tuleb veel nurgalöök.

Neymar saab veel viimase võimaluse. Umbes 30 meetri pealt karistuslöök Brasiiliale. Löögikoht: väravast veidike vasakult.

Zuberi viigivärava järel on mäng käinud ainult ühes suunas ja kuuma on andnud ainult Brasiilia. https://twitter.com/Squawka/status/1008435981702361088

Nüüd käib tõeline tulevärk Šveitsi värava all. Miranda kõmmutab kaugelt peale. Napilt mööda. Šveitsi mehed lasid nüüd Brasiilia keskkaitsja liialt vabalt löögile.

Kohtunik annab viis lisaminutit.

90. minutil annab Neymar vasakult äärelt karistuslöögi. Firmino saab peaga löögile. Sommer peab nüüd tõsiselt pingutama ja tõrjub löögi. Sommeri esimene suur tõrje selles mängus.

88. minutil saab Neymar värava lähistelt peaga löögile. Sommer püüab kindlalt.

Šveits on täna teinud 14 viga. Neist vigadest 6 on tehtud Neymari vastu. https://twitter.com/Squawka/status/1008434842432950279

Šveitsilt üks vahetus veel. 87. minutil läheb puhkama Lichsteiner, mängu tuleb Lang.

MM-iks vigastusest paranenud Neymari jaoks ei ole avamäng just meelakkumine olnud. Brasiilia suurim staar on saanud väljakul vett ja vilet. https://twitter.com/Eurosport_UK/status/1008432560509194240

Vahetusest sekkunud Firmino saab 82. minutil löögile. Nurk läheb Liverpooli ründaja jaoks üsna teravaks ja pall lendab üle lati.

Šveits teeb 80. minutil vahetuse. Sferovic puhkama, Embolo mängu.

Brasiilia vahetab 79. minutil. Gabriel Jesus puhkama, Roberto Firmino mängu.

Neymar proovib 78. minutil kaugelt. Sommer ei saa kohe palli kontrolli alla, kuid tõrjub siiski kindlalt.

Brasiilia toob palli ilusasti karistusalasse. Gabriel Jesus üritab palli kontrollida, kuid kukub ja nõuab penaltit. Kohtuniku vile vaikib. Akanji käed on küll ümber Gabriel Jesusi, kuid Šveitsi koondislane laseb just õigel hetkel haarde lõdvemaks.

Šveits vahetab 71. minutil. Behrami puhkama, Zakaria mängu.

Coutinho saab 70. minutil karistusalast löögile. Pall läheb aga natuke üle jala.

Brasiilia on saanud nüüd mängu enda kontrolli alla. Nüüd on vaja veel teravust otsustavas faasis. Seda aga alles otsitakse.

Valon Behrami võtab taaskord Neymari maha ning teenib nüüd ka kollase kaardi.

Brasiilia teeb 67. minutil teise vahetuse. Paulinho puhkama, Renato Augusto mängu.

Kes on tänase mängu parim? https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008421102144688133

Brasiilia väravavahtidel ei ole viimastes MM-ide mängudes just kõige toredamad päevad olnud. https://twitter.com/OptaJean/status/1008427823198023682

Šveitsi värava järel tuuakse mitmel pool välja ka Brasiilia koondise suurim nõrkus ja selleks on nende mängijate lühike kasv. Just pikkuses jäädakse vastastele alla ja nii juhtus ka nurgalöögi olukorras, kus Zuber lõi värava.

60. minutil teeb Brasiilia vahetuse. Casemiro puhkama, Fernandinho mängu.

Behrami on väljakul tagasi.

Oleme teile võlgu ka teise poolaja alguses aset leidnud sündmuse, kus Casemiro teenis jämeda vea eest kollase kaardi.

Just nii sündis viigivärav. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008426940594827264

Valon Behrami väänab põlve, kui ta üritab Gabriel Jesusi takistada. Behrai on täna olnud väga tähtsas rollis ning ta on suutnud Neymari hästi taltsutada.

Shaqiri annab nurgalöögi ning Zuber paneb palli peaga väravasse! Zuber on karistusalas täiesti vaba ja saab segamatult lüüa. Kordused näitavad, et Zuber tegi endale kätega veidike ruumi. Kohtunike viel aga vaikib ja viik on tõsiasi.

Šveits viigistab 50. minutil seisu!

Esimese poolaja statistikat: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008421724466147328

Teine poolaeg on alanud!

Enne esimest väravat oli mäng üsna hoogne, kuid Brasiilia tabamuse järel teravaid sündmusi ülemäära palju enam ei olnud. Šveitsil on kindlasti piisavalt oskusi, et vastastele peavalu valmistada, kuid nüüd on vaja veidike rohkem enesekindlust.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008420965502603264

Esimene poolaeg on lõppenud! Brasiilia juhib 1:0!

Thiago Silva saab peaga löögile. Värav on isegi lähedal, kuid löök läheb napilt üle.

Kohtunik annab avapoolajale kaks lisaminutit.

Šveits on viimasel ajal rohkem mängu sisse saanud. Vallatakse palli, kuid väljaku viimases faasis ollakse siiski raskustes.

Lichtsteiner teenib kohtumise esimese kollase kaardi.

https://twitter.com/Squawka/status/1008416040307576833

Alates 1966. aasta MM-ist on Brasiilia löönud väljaspoolt karistusala 37 väravat. Võrreldes paremuselt teise koondisega on seda 11 võrra rohkem. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008414964611207170

Šveits on nüüd üsnagi raske ülesande ees. Šveitsi mängijad on küll palliga osavad, kuid nende kahjuks on brasiillased veel osavamad ja seejuures on Lõuna-Ameerika tiimil lisaks heale ründeliinile veel hea kaitse- ja poolkaitse liin. Kõige tipus on brasiillastel ka hea väravavaht.

Valon Behrami on esimene Šveitsi jalgpallur, kes mänginud neljal MM-finaalturniiril järjest. https://twitter.com/Squawka/status/1008413068563533824

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008414079239839746

Brasiilia otsib võimalust karistusalasse, kuid sealt tuleb pall välja. Šveitsi õnnetuseks maandub pall Philippe Coutinho jalale, kes keerutab selle ilusa kauglöögiga postipõrkest väravasse.

Brasiilia asub 20. minutil juhtima!

Neymar kõmmutab karistuslöögi aga otse müüri.

Brasiilia teenib 15. minutil umbes 30 meetri pealt karistuslöögi.

11. minutil surub Brasiilia võimsalt. Paulinho saab lõpuks värava esiselt löögile, kuid löök läheb kindlalt mööda.

10 minutit mängitud. Mäng kulgeb praegu üsna rahulikult. Brasiilia valdab palli.

Brasiilia on MM-il enda esimese mängu ikka hästi mänginud. Viimati kaotati avamäng 1934. aastal, kui jäädi 1:3 alla Hispaaniale. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008401634920157185

Mäng on käima läinud!

On hümnide aeg. Seejärel pannakse juba pall mängu.

Kohtumise algkoosseisud on selged: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008397899296858113

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008386654204321792