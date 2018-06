BLOGI | Jälle VAR! Jälle penalti! Taani ja Austraalia leppisid viiki, mõlemad säilitasid edasipääsuvõimalused

Turniiri avamängus Peruu alistanud Taani läks juhtima juba 7. minutil, kui penaltipunkti juures hiilgas filigraanse löögiga meeskonna suurim täht Christian Eriksen. Resultatiivse söödu andis efektselt kannaga Nicolai Jörensen.

37. minutil mängis nurgalöögi ajal palli käega Peruule värava löönud Yussuf Poulsen ning kohtunik andis pärast videokohtunikega konsulteerimist Austraaliale penalti. Poulsen sai kollase kaardi ning peab viimase alagrupimängu Prantsusmaa vastu vahele jätma, penaltipunktil näitas kaks minutit hiljem kindlat jalga kapten Mile Jedinak.

Taani on enne kell 18 algavat Prantsusmaa - Peruu kohtumist nelja silmaga C-alagrupi liider, Prantsusmaa kolme silmaga teine, Austraalia ühe punktiga kolmas.

Taani - Austraalia

Taani peatreener Age Hareide: "Mu mängijad tundusid väsinud. Võisite näha, kuidas nad mängu kestel üha rohkem väsisid. Üritasime vahetustega uut energiat tuua, aga meie mäng oli rahutu. Kaotasime liiga tihti palli, lasime vastastel liiga palju kiirrünnakusse tulla ning pidime liiga palju jooksma. Aga selline see MM juba kord on - väga raske. Austraalia on hästi organiseeritud meeskond. Prantsusmaal oli õnne, et nad neid 2:1 võitsid."

Van Marwijk: "Tunnen, et oleksime pidanud võitma. Nagu Prantsusmaa mängu järel, olen pettunud ja uhke, ning tunnen, et väärinuksime enamat. Arvan tõsiselt, et olime kahe mängu peale väärt nelja punkti. Seega olen väga pettunud. Meil on puslest ainult see viimane tükk puudu. Nüüd peame keskenduma Peruu vastu. Mis puudutab meie edasipääsuvõimalusi, siis neid me palju enam mõjutada ei saa."

Austraalia peatreener Bert van Marwijk: "Andrew Nabbout korjas üles halva õlavigastuse. Tundub, et tema turniir on läbi."

Man of the Match on Christian Eriksen. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009798758199119876

Mäng on lõppenud! Viiki jääbki.

90.+2. minut: Ohtlik nurgalöök Taanil lõppeb Braithwaite'i pealelöögiga, kuid Ryan püüab selle palli.

Taanlased palli lahtilöögiga ei kiirusta. Viik näib neile sobivat.

Kohtunik lisab mängule kolm minutit.

88. minut: Schmeichel teeb kaks vägevat tõrjet järjest ja päästab Taani 1:2 kaotusseisu jäämisest!

84. minut: Pione Sisto teenib kohtunikuga vaidlemise eest kollase kaardi. Mees on viimastel minutitel väga kahvatu olnud ja olulisi duelle kaotanud.

Peaminister avaldas, kelle poolt ta jalka MMil on. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/video-kellele-hoiab-jalgpalli-mmil-poialt-juri-ratas?id=82731765

82. minut: Austraalia teeb ka kolmanda vahetuse: Rogic välja, Jackson Irvine sisse. Legend Cahill jääbki teist mängu järjest pingile.

Austraalia on teinud 11 pealelööki, Taani 7, mõlemal on kolm pealelööki raamide vahele suunatud olnud.

Milline numbrimaagia! https://twitter.com/GracenoteLive/status/1009790880507748352

Austraalia on sunnitud tegema vahetuse. Tomi Juric tuleb mängu, Tim Cahilli hoitakse veel pingil.

73. minut: Nabboutil õlg liigesest väljas, mees näitas kohe, et vajab vahetust. Väga süütus võitluses maandus lihtsalt valesti. https://twitter.com/si_soccer/status/1009791032253444096

72. minut: Rogici kauglöök paneb Schmeicheli proovile, aga taanlane püüab. Austraalia värav on õhus.

71. minut: Aaron Mooy kauglöök läheb napilt üle värava.

69. minut: Mõlemad meeskonnad vahetavad. Taanil lahkub Nicolai Jörgensen ja sekkub Andreas Cornelius, Austraalia võtab välja Robbie Kruse ja paneb mängu Daniel Arzani.

68. minut: Schmeichel tuli kõrget tsenderdust tõrjuma ja jättis värava tühjaks. Leckiel oli võimalus pall puuri lükata, aga Taani kaitsja jõudis meest õigeaegselt katma.

Pallivaldamine on Austraalia kasuks 55 % - 45 %

58. minut: Taani teeb esimese vahetuse. Avapoolajal penalti põhjustanud ja kollase saanud Poulsen lahkub, sekkub Middlesbrough ründaja Martin Braithwaite.

Austraalia on teist poolaega selgelt paremini alustanud. Rünnakutel on näha selget ideed. Tihti jõutakse ka kasti, aga viimane puude pole lihtsalt veel tulemust toonud.

52. minut: Poulsen kukub karistusalas, aga kohtunik näitab, et austraallased mängisid palli. Taani fännid teevad kätega VAR-i liigutusi.

Teine poolaeg... LÄKS!

Penalteid on olnud juba rohkem kui 2014. aasta MM-i alagrupiturniiri peale kokku. https://twitter.com/GracenoteLive/status/1009779411875442688

Esimene poolaeg on lõppenud!

Vahele üks uudis MMil aset leidnud ahistamisjuhtumist. On see jõhker seksuaalne ahistamine või feministide kisa? http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/video-naisreporter-suudistab-jalgpallifanne-seksuaalses-ahistamises-me-ei-vaari-sellist-kaitumist?id=82732125

Schmeichel oli värava puhtana hoidnud üheksa tundi ja 31 minutit. https://twitter.com/OptaJoe/status/1009778451312758791

Omavärav oli lähedal, aga väravavaht Ryan suutis palli püüda.

41. minut: Eriksen teenib Taanile kasti parema nurga juures karistuslöögi.

Jedinak penaltil ei eksi ja viigistab 1:1!

Poulsen peab järgmise mängu vahele ka jätma.

Nurgalöögi olukord vaadatakse üle. Poulsen mängis käega. PENALTI AUSTRAALIALE JA KOLLANE POULSENILE!

VAR! VAR! VAR!

36. minut: Austraalia teenib juba neljanda nurgalöögi, Taanil on olnud vaid üks. Ohtu sellest siiski ei sünni.

30. minut: ärevad hetked Taani värava all. Pressingus on taanlased veidi järele andnud ja kohe pääseski Austraalia ohtlikult kasti. Eriksen blokeerib Kruse pealelöögi.

Staadionil kaigub "Rossija, Rossija!"

24. minut: Jörgensen sai Austraalia kaitsjate vahel peaga löögile. Ei läinud üldse palju mööda. Väga ohtlik võimalus. Super tsenderdus Dalsgaardilt.

23. minut: Austraalia esimese kauglöögi sooritab Rogic. Madal löök läheb paremast postist kõvasti mööda.

22. minut: Taani võitis kõrge pressinguga palli ja Siski põrutas kaugelt peale. Polnud paha löök, aga austraallaste väravavaht Ryan suutis selle püüda.

Austraallased heidavad nalja Taani taktika üle. Aga mis sellel siis viga on, kui see tulemust toob? https://twitter.com/TPORankings/status/1009771666518376448

Eriksen on oma viimases 15 mängus olnud osaline 18 Taani väravas. Vägev näitaja! https://twitter.com/OptaJoe/status/1009770345698603008

Olukord algas austraallaste ebaõnnestunud katsest pall kastist välja viia. Paari-kolme sööduga mängiti Eriksen kastis löögile. https://twitter.com/Football__Tweet/status/1009769661066612736

Taani asub 7. minutil 1:0 juhtima! ERIKSEN!

Leckie sai peaga hästi löögile, aga suunab palli napilt väravast üle.

5. minut: terava kiirrünnaku üles võtnud Austraalia teenib oma esimese nurgalöögi

Taani sai 2. minutil juba nurgalöögi. Delaney pääseb peaga löögile, aga halvasti ajastatud hüpe, pall läheb selgelt mööda.

Mäng on alanud!

Mängu vilistab Hispaania kohtunik, kes Meistrite liigas saatis aprillis Manchester City - Liverpooli mängus platsilt ära Pep Guardiola. https://twitter.com/btsportfootball/status/983792481648115712

Hümnide aeg. https://twitter.com/zehira84/status/1009766518098485248

Niimoodi elati Taani avamängule kaasa Kopenhaagenis: https://twitter.com/FotMob/status/1009743357822885888

Kui pikaks kujuneb Schmeicheli puhta värava seeria? https://twitter.com/OptaJoe/status/1009764567533215745

Statistika täna Austraaliale nullimängu ei tõota. https://twitter.com/OptaJason/status/1009740802245963776

Soojendus on täies hoos. Kaugel see hümnitseremooniagi enam on... https://twitter.com/heath_parkes/status/1009758467035488256

Austraallaste asetus: https://twitter.com/Socceroos/status/1009745242029895680

Taani meeskond graafiliselt: https://twitter.com/dbulandshold/status/1009752130922696706

Austraalial on väljas täpselt samasugune algrivistus nagu avamängus Prantsusmaa vastu. Meeskonna suurim täht Tim Cahill ikka pingil. Taani on teinud ühe sunnitud vahetuse. Peruu mängu avapoolajal vigastada saanud Kvisti asendab Lasse Schöne, kes pidi ka avamängus 35. minutil vahetusest sekkuma.

Algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FOXSoccer/status/1009749731004776448