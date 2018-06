BLOGI | Jälle lõpuminutite võiduvärav! Šveits alistas kaotusseisust Serbia

Mängu lõpuks tegid meeskonnad kokku 33 pealelööki (neist 20 Šveitsi poolt). Palli valdamine oli võitjate kasuks 62%-ga. Šveitsist sai ühtlasi selle MMi esimene meeskond, kes on suutnud kaotusseisust võidu võtta.

Täna korrati ka üht MMi rekordit, sest käimasoleval turniiril pole veel ükski senisest 26 kohtumisest lõppenud väravateta viigiga. Viimati juhtus selline asi 1954. aasta finaalturniiril.



Kahe vooru järel on Brasiilial ja Šveitsil 4 punkti, Serbial on 3 ja edasipääsulootused kaotanud Costa Rical 0 punkti. Viimases voorus kohtuvad Brasiilia - Serbia ja Šveits - Costa Rica.

Tabeliseis:

Granit Xhaka (Šveits) lõi iluvärava Foto: Elena Rusko, Sputnik/Scanpix Aleksandar Mitrovic (Serbia) lõi värava Foto: Victor Caivano, AP/Scanpix

Serbia - Šveits Šveits on sel MMil üldse esimene meeskond, kes suutis kaotusseisust võita. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010250289293742085 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010248931052343302 KÕIK! Šveits võitis Serbia kaotusseisust 2:1. Käib viimane lisaminut. Serbia kaitse magab Xherdan Shaqiri täielikult maha ja Stoke City ründaja pääseb väravavahiga silmitsi ning näitab külma närvi! Shaqiri lööb 2:1! Normaalaega jääb mängida kolm minutit. Sel korral teevad serblased karistusalas vea ja pall läheb Šveitsile. Serbia nurgalöök. Need ohtlikud standardolukorrad... Rodríguez lõi müüri. Šveitsile karistuslöök. 83. minutil Šveitsi uus võimalus - Gavranovic värava ees vaba ja küünitab pallini. Puurivaht tõrjub. Zuber on ohtlikult löögile pääsemas, ent viimase mehena jõuab Kolarov vahele. Serbia saadab viimaseks 10. minutiks platsile Belgradi Red Staris mängiva Radonjici, lahkus Milivojevic. Vahetusmees Gavranovic on väravavahiga silmitsi, kuid lööb küljevõrku! Tegelikult fikseeriti ka suluseis ja värav poleks lugenud. Algas mängu viimane veerandtund. Xhaka on esimene MMil värava löönud jalgpallur, kelle nimi algab X-tähega. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010242493294764032 Kolarovilt hea sööt kaitseliini ja väravavahi vahele, kuid serblased ei ulatu tagumise posti juures pallini. Hetkeseis E-grupis: Brasiilia ja Serbia 4 punkti, Šveits 2 ja Costa Rica 0 punkti. Šveitsil pole aga midagi kadunud, sest liidrid on viimases voorus omavahel vastamisi. Shaqiri on hoos! Murrab paremalt äärelt karistusalasse ja saadab palli tagumisse ristnurka! Napilt mööda - pall riivas posti! Avapoolajal kahe peale tehtud 19 pealelööki on selle MMi uus rekord. https://twitter.com/Squawka/status/1010236067243544578 1:1! Granit Xhaka saadab karistusala lähistelt kuuli teele ja pall vuhiseb hirmsa hooga võrku! Šveits on mängus tagasi. Šveitsi rünnakuid saadab endiselt vilekoor. Kaliningrad on ikka Serbia poolt. Šveits jätkab palli valdamist ja kiigutamist. Hetkel jääb neil puudu teravusest ja otsustavusest viimases kolmandikus. Šveits toob avapoolajal täiesti varjus olnud Seferovici asemele ründesse Gavranovici. Teine poolaeg algas. Serbiat lahutab kaheksandikfinaalkohast 45-50 minutit. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010233331370397698 Avapoolaeg lõppeb Serbia 1:0 eduseisus. Väga nauditav ja võitluslik mäng. Pealelööke juba 19 ja see saldo on 11:8 Serbia kasuks. Kui Serbia ja Horvaatia paneks välja ühise meeskonna, võiks see vist mängida lausa MM-tiitlile. Kohtunik lisab avapoolajale kaks minutit. Tadic üritas kaugelt, napilt üle! Väga ohtlik Serbia nurgalöök! Dusko Tosic on kasti keskel täiesti vaba, kuid ei taba palli. Standardolukordades on Šveits jätkuvalt hädas. Avapoolaja lõpuni on viis minutit. Šveitsi puurivaht Yann Sommer on muuseas ka suurepärane kokk. Ta peab selle kohta ka populaarset blogi. Kolarov saadab karistuslöögist tsenderduse kasti, jätkuolukorrast tuleb Dusan Tadici kauglöök, mille Sommer püüab. Palli valdamine on koguni 69%-ga Šveitsi kasuks, pealelöögid 7:6 neile. Mida tegi Dzemaili nüüd? Sai Shaqirilt karistusala vasakusse nurka hiilgava söödu, kuid hakkas palli edasi söötma. Ja sinna see olukord kadus... Milline võimalus! Šveitsi mees Blerim Dzemaili saab hiilgava söödu värava ette, pääseb väravavahiga silmitsi, kuid ei suuda puurivaht Vladimir Stojkovici üle mängida. Šveits sai 25. minutil nurgalöögi järel peaga löögile, ent selgelt mööda. Kui Mitrovic lööb värava, siis Serbia reeglina ei kaota. Nii on juhtunud kümme mängu järjest. https://twitter.com/Squawka/status/1010226010871271424 Mitrovic üritas käärlööki, kuid üle värava. Väravaautor mängis tänavu teatavasti laenulepinguga Mattias Käiti koduklubis Fulhamis ja aitas meeskonna Inglismaa kõrgliigasse. Muidu kuulub serblane Newcastle Unitedi koosseisu. Jälle on Šveitsi kaitse tsenderdusega hädas ja Sommer peab tõrje tegema, kuid enne seda käis pall üle otsajoone. Algus on väga tuline. Kumbki meeskond end tagasi ei hoia. Üsna kindel, et siit tuleb veel väravaid. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010223410218184705 Serbia võib olla vabalt selle MMi must hobune. Kvaliteeti on neil ju kõvasti. Ei saa välistada, et tulemas on ülipõnev 1/8-finaal Serbia ja Saksamaa vahel. Kaliningradi publik on selgelt serblaste poolt. Šveits saab kõva vilekoort. Ja Serbia lööb juba 5. minutil 1:0! Aleksandar Mitrovic mängib karistusalas šveitslase üle ja suunab tsenderdusest tulnud palli peaga võrku! Kolarovi tsenderduse järel tekib Serbial ka esimene poolvõimalus. Šveitsi kaitsjad suudavad ohtliku olukorra karistusalas ära klattida. MÄNG ALGAS! Peakohtunikuks on täna sakslane Felix Brych. Tegemist on muuseas juristiga. Ja sellise sarnase formatsiooniga tulevad Serbia - Šveitsi meeskonnad mängule: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010215764144676866 Neymar jagas täna õhtul oma ootamatule reaktsioonile selgitusi. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/neymar-avaldas-pohjuse-miks-ta-tanase-voidu-jarel-nutma-puhkes?id=82746997 Kõlavad hümnid. Meenutuseks, kuidas samas alagrupis Brasiilia täna dramaatilise võidu võttis. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/interaktiivne-graafik-brasiilia-sai-lisaminutite-varavatest-ulitahtsa-voidu?id=82734583 Tere, jalgpallisõbrad! Serbia - Šveitsi algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010208170340503552

Mängu eelvaade:

Serbia pole varem iseseisva riigina kunagi MMil play-offi jõudnud, kuid endine Jugoslaavia suutis seda viimati 1998. aastal.

Loe veel

Kui Serbia peatreeneri Mladen Krstajici käsutuses on teise vooru matšiks kõik MMile sõitnud mängumehed, siis šveitslaste juhendaja Vladimir Petkovic ei osanud veel eile öelda, kas eelmises kohtumises vigastada saanud Valon Behrami on mängukõlbulik. Brasiilia vastu võimsa esituse teinud Behrami venitas reielihast ja pidi 70. minutil mängust lahkuma.

Behramist sai eelmise mänguga ühtlasi esimene Šveitsi jalgpallur, kes on osalenud neljal MM-finaalturniiril (2006, 2010, 2014, 2018).

Petkovic tunnistas pressikonverentsil, et on nördinud, et tema hoolealused ei saanud avamängu eest piisavalt kiita. Tema sõnul jõudis selle asemel meediasse brasiillaste nutulaul, et šveitslased mängisid liiga füüsiliselt.

"Mängisime väga hästi, aga tunnustust me ei saanud. Loodan, et inimesed panevad meid ikkagi tähele ja võtavad meid tõsiselt," sõnas Petkovic, kelle hoolealused on viimasest 23-st mängust kaotanud vaid ühe (mullu oktoobris Portugalile 0:2).

Šveits pole varem Serbia vastu kunagi mänginud, kuid Jugoslaaviaga kohtuti 13 korda ning saadi 6 võitu, 5 viiki ja 2 kaotust.

Veel üks omapärane fakt ajaloost: viimases Jugoslaavia ja Šveitsi mängus (2002) lõi 2:1 võiduvärava serblaste tänane peatreener Mladen Krstajic.

Tõenäolised algkoosseisud:

Serbia: Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Nikola Milenkovic, Dusko Tosic, Aleksandar Kolarov; Nemanja Matic, Luka Milivojevic, Sergej Milinkovic-Savic, Dusan Tadic, Filip Kostic; Aleksandar Mitrovic

Šveits: Yann Sommer; Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Valon Behrami, Granit Xhaka; Xherdan Shaqiri, Blerim Dzemaili, Steven Zuber; Haris Seferovic

Serbia ja Šveitsi kohtumine algab kell 21.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID

Serbia võit 2,70

Viik 2,95

Šveitsi võit 2,95