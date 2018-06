BLOGI | Jaapan võitis kiirelt vähemusse jäänud Kolumbiat 2:1!

Eelmine MM oli Kolumbia jaoks esimene pärast 16-aastast pausi. Alagrupis kindlat mängu näidanud Kolumbia jõudis esimest korda pärast 24 aastat play-off vooru. Kolumbia teekond sai otsa veerandfinaalis, kus nad pidid tasavägises kohtumises 1:2 alla vanduma Brasiiliale. Turniiri suurimaks täheks kerkis poolkaitsja James Rodriguez, kes lõi 6 väravat ja oli selle sooritusega MM-i suurim väravakütt. Lisaks andis kolumblaste ääreründaja Juan Cuadrado toona kõige rohkem resultatiivseid sööte.

Tänavusele MM-ile jõudis Kolumbia väga napilt, sest kvalifikatsiooniturniiri viimases voorus kindlustati alles edasipääs, kui võideldi välja 1:1 viik Peruu vastu.

Praegusest MM-koondisest toetutakse enim James Rodriguezele (laenul Müncheni Bayernis) ja koondise suurimale väravakütile Radamel Falcaole (Monaco). Kaitseliini tugevdab 22-aastane keskkaitsja Davinson Sanchez, kes oli möödunud hooajal Tottenham Hotspuri kindel tugitala. Lisaks on rünnakul suureks abiks Torino Juventuses mängiv ääreründaja Juan Cuadrado.

Jaapani tõus maailma jalgpallis hakkas alles 1990ndatel aastatel, kuid praeguseks on Jaapani koondisest saanud üks Aasia edukamaid meeskondi. Nad on tulnud Aasia meistriks rekordilised neli korda.

Venemaal toimuv MM on nende jaoks juba kuues järjestikune. Senised parimad tulemused on 2002. aasta kodusel MM-il ja 2010. aasta finaalturniiril 16 parima sekka jõudmine.

MM-ile jõudis Jaapani koondis kindlalt, kui valikturniiril võideti oma alagrupp. 10-st mängust võideti kuus, kaotati kaks ja viigistati kaks.

Jaapani koondis koosneb suuresti Euroopa klubides mängivatest meestest. Nimekaimaks mängijaks võib pidada 29-aastast poolkaitsjat Shinji Kagawat, kes on senise karjääri jooksul võitnud tiitleid nii Manchester Unitedi kui Dortmundi Borussiaga. Kagawa on löönud 92-s mängus kokku Jaapani eest 30 väravat.

Jaapani MM-koondise kogenuim mängija on nende ründaja Shinji Okasaki, kes on löönud 113 mänguga lausa 50 väravat. Okasaki aitas ka Leicester Cityl võita 2016. aastal Inglismaa Premier League. Veel tasub silma peal hoida oma karjääri jooksul mitu aastat AC Milanis veetnud Keisuke Hondal, kes on koondise eest täpne olnud 36-l korral.

Kolumbia ja Jaapaniga kuulub ühte alagruppi veel Poola ja Senegal.

Kolumbia ja Jaapani omavaheline kohtumine algab kell 15.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

OPTIBETI KOEFITSIENDID

Kolumbia võit 1,7

Viik 3,45

Jaapani võit 5,5