BLOGI JA FOTOD | Väike Island võitles MM-i debüütmängus Argentinalt viigi välja, Messi ei realiseerinud penaltit

Mänguskoor avati 19. minutil, kui Marcus Rojolt penaltipunkti juurde söödu saanud Sergio Agüero kolme Islandi kaitsja vahelt palli ristnurka põrutas.

Läks mööda vaid neli minutit ja 15 sekundit, kui Alfred Finnbogason jõudis viigiväravani. Island oli suurte jõududega rünnakule tõusnud ning Argentina puurivaht Wilfredo Caballero teinud juba ridamisi kaks tõrjet. Viimasest tõrjest tagasi põrkunud palli Finnbogason umbes seitsme meetri pealt väravaks realiseeriski.

Argentinale pakuti kandikul 2:1 juhtväravat, kuid Lionel Messi ei realiseerinud penaltit. Islandi väravavaht Hannes Halldorsson tõrjus Barcelona pallivõluri trahvilöögi ning päästis veel mitmel korral oma meeskonna halvimast.

Messi seevastu on oma viimasest seitsmest penaltist nii koondise kui ka klubi eest eksinud neljal.

Teises D-alagrupi mängus kohtuvad kell 22 Kaliningradis Horvaatia ja Nigeeria.

Gunnar Leheste: Arvake ära, kellele Man of the Match auhind läks? Loomulikult Islandi väravavahile Hannes Halldorssonile!

Raul Ojassaar, Moskva: Võimas mäng! Islandi fännid on eufoorias, argentiinlased ei tea, mida täpselt teha. Mõni plaksutab aralt, suurem osa vaatavad lihtsalt tühja. Aga ei midagi hullu - turniir nende jaoks jätkub. Island tegi aga kõva avalduse edasi pääsemiseks!

Gunnar Leheste: Löök läheb müüri ja kohtunik vilistab mängu lõppenuks! Islandile väga väärtuslik viik.

Gunnar Leheste: Oi-oi! Argentina teenib viimasel minutil 25 meetrilt karistuslöögi. Messi palli taga...

Gunnar Leheste: 90.+4. minut: veel üks tõrje ja püüdmine Halldorssonilt. Man of the match on vist selgunud?

Gunnar Leheste: 90.+2. Messi mängib end kasti tagumisest otsast löögile, aga põrutab kõvasti mööda.

Gunnar Leheste: Kohtunik lisab mängule viis minutit.

Raul Ojassaar, Moskva: Islandi peatreener innustab hoogsalt oma fänne kõvemat häält tegema. Siin pole enam kaua jäänud!

Gunnar Leheste: 88. minut: Islandi värava autor Finnbogason vahetatakse välja, Sigurdarson (Rostovi ründaja) tuleb sisse.

Gunnar Leheste: 87. minut: Halldorsson tegi veel ühe tõrje! Kauglöögi autoriks oli Pavon.

Gunnar Leheste: 84. minut: Argentina teeb ära ka kolmanda vahetuse. Gonzalo Higuain sekkub Meza asemele.

Raul Ojassaar, Moskva: Siin mängus ei ole veel kõik väravad löödud. Argentina koondis ei näita veel frustratsiooni märke.

Gunnar Leheste: 81. minut: Messi pääseb karistusala kaare juures löögile, aga lööb meetri jagu väravast mööda. Oli ohtlik!

Raul Ojassaar, Moskva: Islandi koondise nr 2, Birkir Saevarsson, mängib igapäevaselt Islandi liigas. Just sayin'.

Gunnar Leheste: Messi on viimasest seitsmest penaltist nii klubi kui koondise eest realiseerimata jätnud neli. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007993816480145409

Gunnar Leheste: Pavon kukub otsajoone lähistel, argentiinlased küsivad penaltit, aga seda ei anta.

Gunnar Leheste: 76. minutil vahetab Island poolkaitsja kaitsja vastu. Gunnarsson välja, Skulason sisse.

Gunnar Leheste: 75. minut: Argentina teeb teise vahetuse. Angel Di Maria lahkub, puhas ründaja Cristian Pavon tuleb sisse.

Raul Ojassaar, Moskva: Praegu on selline hetk, kus iga argentiinlaste ebaõnnestumine annab Islandile ja fännidele hoogu juurde, seda on lausa tunda. Natuke lõhnab selle järele, et Island lööb mõne kontra väravaks...

Raul Ojassaar, Moskva: Ei ole see täna Messi päev olnud. Veel.

Gunnar Leheste: 72. minut: Halldorsson püüab sülle Banega kauglöögi.

Raul Ojassaar, Moskva: Üldiselt on aga teine poolaeg fännide mõttes olnud selgelt vähem argentiinlaste oma kui esimene. Aeg-ajalt tehakse kõva häält ning kui lauldakse või karjutakse, on see selgelt Islandi fännide hõigetest valjem, ent "Afram Island" kõlab ka üha julgemalt ja sagedamini.

Raul Ojassaar, Moskva: Uhh! Argentina fännid said aga penaltitõrjest kusjuures innustust juurde ja skandeerivad "Mes-si, Mes-si" edasi.

Gunnar Leheste: Väga õnnetu olukord. Magnusson ja Agüero jälgisid mõlemad silmadega tsenderdusest tulnud kõrget palli, aga islandlane jooksis staarründajale kogemata selja tagant otsa.

Gunnar Leheste: Messi ei realiseeri penaltit! Haldorsson tõrjub!

Gunnar Leheste: PENALTI ARGENTINALE!

Gunnar Leheste: 60. minut: Island on kõigi jõududega kaitsesse surutud. Kui pall pärast Argentina tormilist rünnakut klaariks lüüakse, pole ette enam ühtegi meest jäänud.

Gunnar Leheste: Argentina teeb 54. minutil esimese vahetuse: Biglia välja, Sevilla poolkaitsja Ever Banega asemele.

Gunnar Leheste: 48. minut: Otamendi pealöök nurgalöögi järel lendab üle Islandi värava.

Gunnar Leheste: Teine poolaeg algas!

Raul Ojassaar, Moskva: Mida poolaja kokkuvõtteks öelda? Algus oli äärmiselt tuline ning kulmineerus kahe väga lähestikku olnud väravaga. Selle järel sai Argentina kontrolli mängu üle endale ning Island kaitses tublilt. Sellest ei maksa liialt kohkuda - Islandile selline mäng sobib. Praegu lähevad asjad pigem nende kasuks.

Gunnar Leheste: Esimene poolaeg läbi.

Gunnar Leheste: Ükski MM-i debütant pärast 1994. aastat (Nigeeria) pole nii vara sihile jõudnud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007982685648752641

Gunnar Leheste: 45. minut: Islandil oli hea võimalus. Sigurdsson sai umbes seitsmelt meetritl löögile, Caballero pidi palli tõrjuma. Järgmisel rünnakul põrutas Sigurdsson kasti äärelt väravast mööda.

Raul Ojassaar, Moskva: Apelleeriti pigem ikka sellele, et pall läks nurgalöögiks islandlase käest. Kohtunik Marciniak näitas aga, et käsi ei olnud piisavalt ebaloomulikus asendis.

Gunnar Leheste: 40. minut: Biglia kukkus värava lähistel ja argentiinlased apelleerisid penaltile, kuid said vaid nurgalöögi.

Gunnar Leheste: Maradona ka kohal! Foto: AFP/Scanpix

Raul Ojassaar, Moskva: Kahe värava vahel oli vaid 255 sekundit!https://twitter.com/OptaJoe/status/1007978628943175687

Gunnar Leheste: Pallivaldamisprotsent on hetkel Argentina kasuks 73 % - 27 %.

Gunnar Leheste: Pall põrkus kaitsjatest või väravavahist mitu korda islandlaste jala ette. Lõpuks oli Finnbogason see mees, kes väravavõrgu üles leidis. Väravavaht oli eelmisest tõrjest veel pikali ja mängust väljas.

Raul Ojassaar, Moskva: Olid need alles paar minutit! Mäng on alanud ikka tõeliselt vingelt. Oli näha, et isegi mõned Argentina fännid plaksutasid islandlaste tabamuse peale.

Gunnar Leheste: VASTUS OLEMAS! Island lööb juba 23. minutil 1:1!

Gunnar Leheste: Natuke kavalust oli ka mängus. Kõigepealt tegi Marcos Rojo kaugelt löögiliigutuse, aga andis hoopis värava ette kaaslastele söödu. Pall jäi Agüero jalale pidama. Löök sooritati umbes 13 meetri pealt.

Gunnar Leheste: Agüero viib Argentina 20. minutil 1:0 juhtima!

Gunnar Leheste: 17. minut: Messi paneb kauglöögiga esimest korda Islandi puurivahi tõsiselt proovile.

Raul Ojassaar, Moskva: Esimene viikingite "huh!" ka mängu ajal. Korra harjutasid islandlased seda ka matši eel. Argentiinlased vastavad vilega.

Gunnar Leheste: 9. minut: Islandil kaks väga head rünnakut järjest. Viimases olukorras tegi Argentina väravavaht väga halva söödu, aga Bjarnasson lõi napilt väravast mööda.

Raul Ojassaar, Moskva: See Islandi võimalus vaigistas kümned tuhanded Argentina fännid hoobilt. Kõik olid šokis - kuidas nii lihtsalt nii hea võimalus vastastele kingiti?

Gunnar Leheste: Argentinal oli 5. minutil kasutada karistuslöök, kuid Messi tsenderdus läks napilt kahe kaasmaalase nina eest läbi.

Gunnar Leheste: Jälle pall katki. Nagu esimeses mängus, tuleb ka siin 4. minutil pall välja vahetada.

Gunnar Leheste: Mäng on alanud!

Gunnar Leheste: Hümnide aeg. Foto: Reuters/Scanpix

Raul Ojassaar, Moskva: Staadionil lastakse kordamööda nii Argentina kui Islandi laule, suure ekraani peal on karaoke-stiilis ka sõnad. Argentiinlased ei viitsinud kaasa laulda, aga islandlased lasevad praegu mõnuga!

Gunnar Leheste: Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007954869477617665

Raul Ojassaar, Moskva: Argentina ruulib staadionil endiselt täiega. Islandlased saabusid just tohutu vilekoori saatel sooja tegema.

Raul Ojassaar, Moskva: Tere päevast jalgpallisõpradele! Argentina ja Islandi mänguni on veel mõistagi natuke aega, aga mina olen juba kohal. Pressitribüünil on mulle vähemalt selleks mänguks eraldatud ilma laua ja telekata koht neljandas reas, nii et olen päris väljaku lähedal, aga vähemalt näen siis suurt mängu päris lähedalt!