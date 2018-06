BLOGI JA FOTOD | Vähemuses mänginud Venemaa kaotas Uruguayle 0:3

Egiptuse ja Saudi Araabia mängus viis Mohamed Salah egiptlased 22. minutil juhtima. Liverpooli äss jooksis kaks kaitsjat üle ja tõstis palli üle väravavahi.

Avapoolaja lõpus sai Saudi Araabia kaks penaltit, millest teise Salman Al Faraj realiseeris. Esimest 11 karistuslööki läks lööma Hattan Bahebri, kuid 45-aastane Essam Hadary tõrjus. Hadaryst sai täna ühtlasi vanim jalgpallur, kes on kunagi maailmameistrivõistlustel mänginud.

Mängu domineerinud Saudi Araabia võiduvärava lõi Salem Al Dawsari viimasel lisaminutil.

A-alagrupi võitis Uruguay täisedu 9 punktiga, Venemaa (6p) läheb kaheksandikfinaali teisena. Kolmas oli Saudi Araabia (3) ja viimane kõik mängud kaotanud Egiptus.

Venemaa - Uruguay mängu algkoosseisud:

Mo Salah jätkab võiduvärava jahtimist, väravavaht Yasser Al-Mosailem päästab saudid. Uruguay vahetab: Nandezi asemele tuleb Rodriguez. VAR otsustab, et see oli tavaline mängusituatsioon ja penaltit selle eest ei tule. VAR vaatab olukorra üle. Dzjuba sai Diego Godinilt küünarnukiga näkku ja lamab murul. Cavani võtab 69. minutil ette, ent tema kauglöök on väga ebatäpne. Teise poolaja mängupilt ei reeda üldse, et venelasi on üks mees vähem. Uruguay laseb venelastel vabalt rünnata ja kombineerida. Ju on nad oma võidus nii kindlad. Venemaale 0:5 kaotanud Saudi Araabia teeb Egiptuse vastu head mängu. Palli valdamine on nende kauks 65%-ga, löögid samuti neile 12:5. Seis endiselt 1:1. Egiptlaste 45-aastane väravavaht on neljas jalgpallur MMide ajaloos, kes oma debüüdil penalti tõrjunud: https://twitter.com/OptaJean/status/1011262097588719616 Venemaal on 60 minutiga kõik vahetused tehtud: kui juba avapoolajal lahkus sel MMil kolm väravat löönud Denis Tšerišev, siis nüüd vahetati välja ka Aleksei Mirantšuk, kelle asemele tuli Fjodor Smolov. Uruguailane Bentancur jäi karistusalas ootamatult vabaks, kuid tema pealelöök takerdub kaitsjatesse. Siin on Egiptus - Saudi Araabia mängu avapoolaja statistika: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011262871030910976 Uruguay on siiani teist poolaega võtnud väga kergelt ja püüab lihtsalt palli hoida. 55. minut: Venemaa kombineerib kenasti, kuid viimane sööt Mirantšukini ei jõua. Venemaa üritab rünnata, kuid vähemuses mängides on see mõistagi raske. Sellise teise vea eest saadeti Igor Smolnikov riietusruumi. Vaielda pole midagi. Avapoolaja statistika näitab, et Uruguay oli selgelt parem meeskond: Teine poolaeg on alanud. Venemaa on teinud vaheajal ühe vahetuse: keskväljalt lahkus Gazinski, kellel oli ka kollane kaart. Sisse tuli Kurzjajev. Egiptus - Saudi Araabia avapoolaeg lõppeb 1:1. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011260918330687488 Saudi Araabia viigistas Egiptuse vastu - 1:1. Teine penalti ja sel korral tuleb värav. Nüüd saadeti lööma Salman Al Faraj, kes ei eksi. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011259777295536128 Venemaa - Uruguay avapoolaeg on lõppenud seisuga 0:2. Venemaa - Uruguay mängus algasid avapoolaja lisaminutid, mida lisati kaks. Saudi Araabia teenis Egiptuse vastu penalti, kuid Hattan Bahebri ei suuda seda realiseerida! 45-aastane Essam Hadary tõrjus! 11 meetri karistuslöök anti Ahmed Fathy käega mängu eest. Sellist algust venelased küll ei oodanud. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011257164885843969 36. minut: Venemaa jääb vähemusse! Paremkaitsja Igor Smolnikov sai juba teise kollase ja peab platsilt lahkuma. Diego Laxalti vastu vea teinud Smolnikovi jaoks oli tegemist tänavuse MMi esimese mänguga. Peatreeneril on, mida kahetseda... Salahi viimase aasta imeline mänguvorm jätkub. Pärast Liverpooliga liitumist on ta löönud klubi ja koondise eest 58 mänguga kokku 50 väravat. https://twitter.com/Squawka/status/1011254212334899200 Venemaa ohtlik karistuslöök. Aga tsenderdus on ebatäpne. Salah on sel MMil löönud vaatamata hiljutisele traumale kaks väravat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011254560097210370 Akinfejev päästis Venemaa 0:3 kaotusseisu jäämisest! Väravavaht tõrjub Rodrigo Bentancuri löögi ja Cavani ei suuda lahtist palli võrku lüüa. Venemaa kaitsjad olid ees. 23. minut: Juba 2:0 Uruguayle! Õnnetu rikošett ja Diego Laxalti kauglöök on venelaste väravas. Ja Mohamed Salah viis 22. minutil Egiptuse Saudi Araabia vastu 1:0 juhtima. Liverpooli äss jooksis kaks kaitsjat üle ja tõstis seejärel palli üle väravavahi. See oli Suarezi seitsmes värav MMidelt: https://twitter.com/Squawka/status/1011251213034250240 Nii lõi Suarez avavärava: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011251421801537537 Venemaa nurgalöök: Dzjuba võitis peavõitluse ja lõi üle, kuid kohtunik fikseeris Venemaa ründajale lükkamise eest vea. Samas nügiti ka venelast. Saudi Araabia - Egiptuse mängus püsib seis esimese veerandtunni järel 0:0. Denis Tšerišev kõmmutab karistusala joonelt peale, väravavaht tõrjub! Suurepärase eeltöö tegi Dzjuba, kes andis peaga hea söödu. Gazinski sai Rodrigo Bentancurale tehtud vea eest ka kollase kaardi. 10. minut: Luiz Suarez lööb karistuslöögist 1:0! Väga täpne löök paremasse alumisse nurka. Uruguay saab 9. minutil karistusala joone lähistelt karistuslöögi. Venemaa üritab palli võites kiiresti ette sööta, kuid siiani on need pallid ebatäpsed olnud. Uruguay on alustanud aktiivsemalt. Uruguay üritab avaminutil kauglööki: Matias Vecino löök vuhiseb väravast mööda. MÄNGUD ON ALANUD! Kajastame sama blogi all nii Venemaa - Uruguay kui Egiptus - Saudi Araabia mängu käigu. Meenutame, et viigi korral võidab alagrupi Venemaa koondis. Juba täna õhtul selgub, kes Venemaale ja Uruguayle kaheksandikfinaalis vastu tulevad. Võimalusi on kolm: Hispaania, Portugal või Iraan. Meeskonnad on väljakul, kõlavad hümnid. Ajalugu räägib Venemaa koondise kasuks. Kolm viimast Euroopa meeskonda, kes korraldasid MMi - Saksamaa 2006, Prantsusmaa 1998, Itaalia 1990 -, võitsid alagrupis kõik kolm mängu. Venemaa ja Uruguay fännid (pilt Scanpix): Ja siin Egiptuse - Saudi Araabia mängu formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011237573358968832 Siin on Venemaa - Uruguay mängu formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011236391609610241 Uruguay - Venemaa mängu peakohtunikuks on senegallane Diedhiou Malang. Ta on varem õigust mõistnud ka Rio olümpial ning Aafrika rahvuste karikaturniiridel. Egiptuse väravas on täna 45-aastane Essam El-Hadary. Temast saab läbi aegade vanim vutimees, kes MMil platsil käinud. Egitlaste äss Mohamed Salah on samuti Saudi Araabia vastu algrivistuses, kuigi tänane mäng ei otsusta enam midagi. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/egiptuse-jalgpallur-teeb-tana-mmil-ajalugu?id=82767447 Õhtul on otsustavad mängud ka B-grupis, kust tulevad A-alagrupi kahele paremale kaheksandikfinaali vastased. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/tana-uks-kolmest-soidab-mmilt-koju-kas-hispaania-portugal-voi-iraan?id=82759151 Ja siin on Egiptus - Saudi Araabia mängu algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011231489802035201 Venemaa - Uruguay algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011229502045933568 Tere, jalgpallisõbrad! Täna algavad alagrupiturniiri viimase vooru mängud. Esmalt tehakse selgeks A-alagrupi peramusjärjestus. Venemaa ja Uruguay selgitavad grupi võitja, Egiptus ja Saudi Araabia jagavad 3.-4. koha. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011126844781821958

Mängude eelvade:

Nii Venemaa kui Uruguay jätkavad täiseduga ja on edasipääsu juba

kindlustanud. Kuna venelastel on parem väravate vahe, piisab neile

alagrupivõiduks ka viigist.

Egiptuse ja Saudi Araabia mängus on kaalul vaid au. Kumbki meeskond ei taha MMi lõpetada punktita ja alagrupi viimase kohaga.

Uruguay peatreener Oscar Tabarez ei saa täna kasutada Egiptusele võiduvärava löönud keskkaitsjat Jose Gimenezit, keda vaevab reievigastus. Venelastel jääb põlvevigastuse tõttu eemale Alan Dzagojev, kes peaks tagasi olema aga play-offi avamänguks.

Venemaa koondise kogenud kaitsja Sergei Ignaševitš ütles pressikonverentsil, et Uruguay on hoopis teisest puust kui kaks nende esimest vastast. "Iga mängija peab oma positsioonil tegema väga head tööd. Mina mõtlen juba, kuidas pidurdada [Edinson] Cavanit ja [Luis] Suarezit. Need on kaks ründajat, kes avaldavad fantastiliselt survet ja löövad enamuse Uruguay väravatest. See valmistab mulle muret, uurin hoolega, kuidas nad mängivad, kuidas nad koostööd teevad ja milliseid otsuseid langetavad," sõnas 38-aastane keskkaitsja.

Venemaa peatreener Stanislav Tšertšessov ütles, et senised võidud on raske töö vili: "See pole juhus, et oleme alustanud võidukalt. Meil on ühises rütmis töötav ja hingav meeskond. Oleme seni oma vastaste kohta teinud korraliku kodutöö."

Tabarez kinnitas, et tema põhimehed täna puhkust ei saa ja Venemaa vastu minnakse võimsa löögirusikaga. "Ma ei mõtle vahetustele, tahame sel MMil mängida seitse mängu ja oleme selleks valmis. Tänane mäng peoperemeestega on hea test, et saada teade, kuidas me oleme edasi arenenud. Venemaa kodupubliku ees tuleb kindlasti fantastiline atmosfäär," rääkis Uruguay peatreener.

Selle alagrupi kahte paremat ootab kaheksandikfinaalis tõsine väljakutse, sest nende vastased tulevad B-alagrupist, kust jahivad edasipääsu veel Hispaania, Portugal ja Iraan.

Senised mängud A-alagrupis:

Venemaa - Saudi Araabia 5:0

Uruguay - Egiptus 1:0

Venemaa - Egiptus 3:1

Uruguay - Saudi Araabia 1:0

Huvitavaid fakte:

* Kolm viimast Euroopa meeskonda, kes korraldasid MMi - Saksamaa 2006, Prantsusmaa 1998, Itaalia 1990 - võitsid alagrupis kõik kolm mängu.

* Venemaa on võitnud Uruguay vastu oma kaheksast viimasest mängust koguni kuus (siia on arvestatud ka Nõukogude Liidu koondise mängud). Viimati mängiti 2012. aastal Moskvas, kus tehti 1:1 viik.