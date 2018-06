BLOGI JA FOTOD | Prantsusmaa ja Taani veeretasid suure vilekoori saatel väravateta viigi

Prantsusmaa - Taani, Austraalia - Peruu

KÕIK! Prantsusmaa - Taani 0:0, Austraalia - Peruu 0:2.

Mbappel oli võimalus kastis, ent Taani kaitse suutis teda takistada. Mingigi põnevus mängu lõppu.

Peruu tabas pealöögist posti, kohtunik vilistas selles olukorras ka suluseisu.

85 minutit on mängitud: Prantsusmaa - Taani 0:0, Austraalia - Peruu 0:2.

Prantsusmaa viimane vahetus: Dembele välja ja 19-aastane Mbappe sisse.

Publik vilistab veelgi kõvemini. Prantsusmaa ja Taani mäng on selle MMi konkurentsitult kõige igavam. Veerand tundi jäänud lõpuni.

Taani vahetab: Cornelius lahkub ja platsile saab 20-aastane Ajaxi ründaja Kasper Dolberg.

Giroud lõi karistusalast peaga peale, ent pall vuhises väravast selgelt mööda.

Ja 38-aastane Tim Cahill tuleb platsile oma neljandaks MM-turniiriks.

Fekir lööb kaugelt peale ja tabab värava küljevõrku.

68. minut: Griezmann saab puhkama, sisse Lyoni mees Nabil Fekir.

Publik vilistab Moskvas, sest Prantsuse ja Taani mängus käib igav palli veeretamine.

Kui Argentina suudab õhtul "rongi alt" välja tulla ja Nigeeria alistada, on tulemas kaheksandikfinaal Prantsusmaa-Argentina. Taanit ootaks hetkeseisuga mäng Horvaatiaga.

Taani nurgalöök. Väravavaht tuleb kindlalt väravast välja ja lööb palli rusikatega minema.

Peruu kapten Paolo Guerrero pärast 2:0 väravat:

Hetkeseis: 1. Prantsusmaa 7 punkti, 2. Taani 5, 3. Peruu 3, 4. Austraalia 1.

Taani võimalus! Erikseni pealelöök, Mandanda pillab korraks palli ja Cornelius jääb napilt hiljaks.

Peruu lööb 2:0! Kapten Paolo Guerrero kasvatab 50. minutil lõuna-ameeriklaste eduseisu, lüües karistusalast palli võrku. Austraaliat päästaks vaid väike ime, Prantsusmaa ja Taani on kindlalt edasi minemas.

Ja 50. minutil vahetab Prantsusmaa: Benjamin Mendy tuleb Lucas Hernandezi asemele.

Vaheajal tegi ainsa vahetuse Peruu - Pedro Aquino asendab Yoshimar Yotúni, kes teenis avapoolajal kollase kaardi.

Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus.

Peruu ja Austraalia avapoolaja statistika:

Taani - Prantsusmaa avapoolaja statistika näitab, et taanlased pole veel ühtegi lööki raamidesse saanud:

Peruu võitis Austraalia vastu avapoolaja 1:0.

Prantsusmaa - Taani avapoolaeg lõppes 0:0. Kas tulemas selle MMi esimene väravateta viik?

Teisel lisaminutil saab Taani oma kolmanda nurgalöögi. Korraks jäi pall karistusalas põrkama, kuid siis said selle prantslased. Järgnes ohtlik kontrarünnak, mille lõpetas Mathias Jörgensen veaga. Tasuks kollane kaart.

Giroud kõmmutas üle värava! Oli ka kindel suluseis. Hea söödu lükkas talle Griezmann.

5 minutit jääb avapoolaja lõpuni. Kasper Schmeichel andis üle väljaku pika söödu oma ametivennale Steve Mandandale.

Austraalia võimalus, kuid Mathew Leckie ei suuda palli võrku saata! Austraalia fännid on kindlad, et Tim Cahill oleks selle ära löönud. Saatke Cahill platsile!

Prantsuse ja Taani mäng on siiani üsna sündmustevaene ja väga aeglase tempoga.

Giroud üritas palli kavalat üle kaitsja tõsta, kuid Griezmann komistas ja kukkus enne pallini jõudmist.

Taani karistuslöök on adressaadita ja langeb Marseille puuriluku Steve Mandanda saagiks.

Hetk, mil Andre Carrillo viis Peruu Austraalia vastu 1:0 juhtima (Foto: Scanpix):

Austraallane Tom Rogic lõi peale, Peruu väravavaht Pedro Gallese tõrjus.

Eriksenile hea sööt ette ja Tottenhami mees kukub karistusalas. Tundub, et talle joosti tagant otsa. Vile vaikib. Kordus näitab, et Eriksen joostigi pikali, kuid enne jõudis pall Prantsuse väravavahi kätte. See oleks olnud pehme penalti.

Prantslaste nurgalöök langeb taanlaste saagiks. Giroud tabas küünarnukiga Simon Kjæri kukalt. Pisut tohterdamist ja mäng jätkub.

Peruu lõi viimati MMil värava 1982. aastal Guillermo La Rosa esituses. Fännide pikk ootus sai lõpuks läbi.

Prantsusmaa teenib karistuslöögi. Taani kaitse on tsenderduse järel valvel, järgneb nurgalöök.

Peruust on pisut kahju, sest avamängudega tegid nad lausa 27 pealelööki, ent paraku sihile ei jõudnud ja lootused kustusid.

Peruu väravaautor Andre Carillo:



Taani olukord läks märksa kergemaks. Hetkeseisuga läheks nad ka kaotuse korral edasi.

Peruu lööb 1:0! 18. minutil avab Peruu ja Austraalia mängus skoori Andre Carrillo, kes lõi tsenderduse järel otse õhust ühe puutega palli võrku.

Jedinaki kaart tähendab, et fair play arvestuses on Taani ja Austraalia on nüüd viigis. Kui kõik näitajad on meeskondadel alagrupiturniiri lõpuks võrdsed, vaadatakse just hoiatuskaarte.

Prantsusmaa esimene nurgalöök. Lemar annab ja Varane sai peaga löögile - mööda.

Austraalia kapten Mile Jedinak saab 12. minutil kollase kaardi. Viga Christian Cueva vastu.

Austraalia ja Peruu mängu alguses valdavad rohkem palli austraallased (64%). Pealelöögid neile hetkel 1:0, seis 0:0.

Martin Braithwaite on alustanud Taani ründeliinis väga aktiivselt.

Taani esimene nurgalöök ohtu ei kujuta.

Prantsuse alg11:

Taanlane kukkus Prantsuse karistusalas! Videokordus näitab, et Braithwaite`i kukkumine penaltit siiski ei väärinud.

MÄNGUD ALGASID!

Meeskonnad on väljakul, kõlavad hümnid.



Olivier Giroud, kes alustab täna algkoosseisus, on löönud prantslaste kolm viimast väravat Taani vastu. Viimati 2015. aasta oktoobris, kui prantslased võitsid kahe tema tabamuse abil 2:1.

Prantsusmaa ja Taani mängu vilistab brasiillane Sandro Meira Ricci.

Prantsusmaa algkoosseisus asendavad Paul Pogbat ja Blaise Matuidit Steven N'Zonzi ja Thomas Lemar. Hugo Llorisi asemel on väravas Marseille puurilukk Steve Mandanda.

Taani peatreener Age Hareide on võrreldes Austraalia mänguga (1:1) teinud algkoosseisus kolm vahetust. Rünnakul alustab ditsiplinaarkaristust kandva Yussuf Poulseni asemel Martin Braithwaite.

Ja siin Austraalia - Peruu mängu algkoosseisud:

Taani - Prantsusmaa mängu algkoosseisud on selgunud. Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps otsustas puhkust anda Paul Pogbale ja Blaise Matuidile, sest tahab vältida, et mehed ei korjaks teist kollast kaarti, mis jätaks nad kaheksandikfinaalist eemale. Ka Kylian Mbappe saab puhkust, üldse on võrreldes eelmise mänguga kuus vahetust.