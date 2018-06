BLOGI ja FOTOD MOSKVAST | Šokk! Tiitlikaitsja Saksamaa kaotas suurepäraselt alustanud Mehhikole

Saksamaa - Mehhiko

Madis Kalvet: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008391535333953536

Raul Ojassaar, Moskva: Võimas, lihtsalt võimas! Mõned Mehhiko ajakirjanikud on pisarates, kuigi tegu oli alles alagrupiturniiri esimese mänguga. Milline mäng!

Madis Kalvet: Kohtunik annab lõpuvile! Mäng läbi! Mehhiko alistab 1:0 Saksamaa!

Madis Kalvet: Ochoa nopib järjekordse palli. Suurüllatus on juba väga lähedal.

Raul Ojassaar, Moskva: Minu taga istuvad Mehhiko raadiokommentaatorid, kes taovad iga Saksamaa rünnaku luhtumise järel suurest õnnest juba staadioni inventari. See oleks suur võit!

Madis Kalvet: 90 minutit on täis tiksunud. Kohtunik annab mängule kolm lisaminutit.

Raul Ojassaar, Moskva: Mehhiklased on taas laulu käima pannud. Kas nende enda löömata jäänud võimalused maksavad kätte või suudetakse vastu pidada?

Madis Kalvet: Asjad täna Saksamaa jaoks ei suju. Järjekordne löök läheb mööda. Mehhiko fännid on aina rõõmsamad.

Madis Kalvet: Saksamaa teeb veel ühe vahetuse. Werner puhkama, Brandt mängu. 86 minutit mängitud.

Madis Kalvet: Kas sakslased hakkavad närvi minema? Nüüd teenib kollase kaardi Hummels.

Madis Kalvet: Kroos proovib kaugelt. Ochoa küll korraks pillab, kuid saab palli enda valdusesse.

Madis Kalvet: Müller tõmbab 83. minutil Herrera särgist pikali ning sakslane näeb kollast kaarti.

Madis Kalvet: Saksamaa paneb nüüd kõik mängu. 79. minutil võetakse vasakkaitsja Plattenhardt puhkama, tipuründaja Gomez tuuakse tema asemele mängu.

Madis Kalvet: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008387503169122306

Madis Kalvet: Kroos saab sättida ja tuleb karistusala tagant terav ja madal löök esimese posti äärde. Siiski läheb see napilt mööda. Mängitud 75 minutit.

Madis Kalvet: 73 minutit on mängitud. Nüüd tuuakse välja raskekahurvägi. Mehhiko võtab Guardado puhkama, väljakule tuleb Marquez. Rafael Marquez on Mehhiko jalgpalli tõeline legend, kelle jaoks see on viies MM-finaalturniir. Karjääri parimad aastad veetis ta FC Barcelonas.

Raul Ojassaar, Moskva: Vahetusest sekkuv Mehhiko absoluutne legend Rafa Marquez teenib publikult hiiglasliku aplausi. See on tema viies MM!

Madis Kalvet: Kimmichilt vahepeal hea sooritus, kuid pall maandub värava katusel. https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008384610697404416

Raul Ojassaar, Moskva: 78 011 inimest antakse ametlikuks publikunumbriks. Ausalt öeldes ei ole eriti näha, kustkohast need kolm tuhat inimest veel puudu jäid, tühje kohti kuskil ei paista.

Madis Kalvet: Hernandez saab 70. minutil kiirele vasturünnakule. Hernandez kukub karistusalas. Sellele midagi aga ei järgne ja Saksamaa saab enda survega jätkata.

Madis Kalvet: Saksamaa surve aina tugevneb. Saadakse ka löögile. Praegu on löögid veel ebatäpsed. Sakslastel on armuaega veel 22 minutit.

Raul Ojassaar, Moskva: Sakslaste surve tasapisi kasvab ning on tunda, kuidas ka Mehhiko fännid üha närvilisemaks muutuvad. Vastu tuleb pidada veel kaua.

Madis Kalvet: 66. minutil võtab Mehhiko väravalööja Lozano puhkama, Jimenez mängu.

Madis Kalvet: Valida saab ka kohtumise parimat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008375569392766977

Madis Kalvet: 60. minutil vahetab Saksamaa. Khedira puhkama, Reus mängu. Selle käiguga muutub Saksamaa mäng kindlasti ründavamaks. Reus on Saksamaa jalgpalli üks suuremaid talente, kuid traumad ei ole mehele halastanud. Kahest eelmisest suurturniirist jäi ta eemale just vigastuse tõttu.

Madis Kalvet: Mehhiko teeb 58. minutil ära oma esimese vahetuse. Vela puhkama, Alvarez mängu.

Madis Kalvet: Mehhiko saab 57. minutil kiirelt vasturünnakule. Kahekesi (Vela, Hernandez) tullakse ühe vastu, kuid viimane sööt ebaõnnestub. Saksamaa võib kergemalt hinnata.

Madis Kalvet: 55. minutil on lähedal Mehhiko omavärav. Selles kohtumises juba teine säärane olukord. Saksamaa on pannud teiseks poolajaks tuntavalt juurde. Mehhiko üritab võimaluse korral mängu rahustada.

Madis Kalvet: Viimati kaotas tiitlikaistja MM-il avamängu neli aastat tagasi. Toona jäi 2010. aasta maailmameister Hispaania alla Hollandile. Robin van Persie värav oli kaunis. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008378599379013632

Madis Kalvet: Saksamaa on alustanud teist poolaeg hoogsamalt. Jõutud on juba ka Mehhiko värava alla. Sakslased ei taha midagi juhuse hooleks jätta ning värav tuleb tagasi lüüa võimalikult vara.

Madis Kalvet: Teine poolaeg on alanud!

Raul Ojassaar, Moskva: Mehhiklased aplodeerivad poolajavile järel oma meeskonnale püstijalu. Mõni sakslane lehvitab aralt lipuga, ent enamasti on nende poolehoidjad suhteliselt tumma ilmega. Avapoolaja selline käik oli päris üllatav. Mehhiko väärib eduseisu täielikult. Mida on Jogi Löwil poolajal oma hoolealustele rääkida?

Madis Kalvet: https://twitter.com/Squawka/status/1008374674206666754

Madis Kalvet: Esimene poolaeg on Moskvas läbi! Mehhiko juhib tiitlikaitsja Saksamaa vastu 1:0!

Madis Kalvet: Kui Saksamaa suutis MM-il viimati 0:1 kaotusseisust võitjana välja tulla, siis juhtus see 1998. aastal kaheksandikfinaalis just Mehhiko vastu. Saksamaa võitis toona 2:1. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008374452671873025

Madis Kalvet: https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008373756685967360

Madis Kalvet: Mehhiko on seni tõesti suurepäraselt mänginud. Saksamaa suured staarid on harjunud ikka ise palliga mängima, kuid praegu peavad nende keskväljaässad arvatust rohkem hoopis mehhiklasi taga ajama.

Madis Kalvet: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008374070210154496

Madis Kalvet: Moreno saab kollase kaardi, kuna viivitab karistuslöögi lahti mängimisega.

Madis Kalvet: Sakslaste peades on nüüd ainult muremõtted. https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008372819024056320

Madis Kalvet: Saksamaale 38. minutil umbes 30 meetri pealt karistuslöök. Kroosi löök tabab latti.

Madis Kalvet: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008373162185281537

Madis Kalvet: Mehhiko võidab enda värava lähistel palli ja tuleb kiirete söötudega üle väljaku. Lozano trikitab karistusalas osavalt ja saadab palli väravasse.

Raul Ojassaar, Moskva: Võimas, võimas! Mehhikole totaalselt teenitud värav, pole midagi öelda. Ja saingi tunda, millist möllu tähendab Mehhiko värav!

Madis Kalvet: Mehhiko asub kohtumist 35. minutil juhtima!

Madis Kalvet: Mehhiko on alsutanud kohtumist üle ootuste aktiivselt. Tablool on seis siiski veel 0:0. https://twitter.com/Squawka/status/1008369182088495106

Raul Ojassaar, Moskva: Mehhiklased röögivad ikka täiesti meeletult. Kui silmad kinni panna, võiks reaktsiooni järgi arvata, et löödi värav, kui tegelikkuses anti vaid mõni hea sööt. Ootaks juba lihtsalt selle pärast, et Mehhiko siin värava lööks. Nad on mängu selgelt paremini alustanud, ent lõikavad kiirrünnakutel endale pidevalt totrate lahendustega näppu.

Madis Kalvet: 22. minutil kõmmutab Kroos vasaku jalaga peale. Ochoale on see aga kerge saak.

Madis Kalvet: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008368695058616323

Madis Kalvet: https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/1008368948419727362

marek: võiks värav ka tulla

Madis Kalvet: Werner saab 20. minutil karistusala keskelt löögile. Werner keerutab osavalt.

Madis Kalvet: 15. minutil on lähedal Mehhiko omavärav. Carlos Salcedo jalast läheb pall paar meetrit väravast mööda. Kohtumine on alanud väga tempokalt. Kiired üleminekud ja tahtmist täis mängijad.

Madis Kalvet: Mehhiko ründab 14. minutil taas ohtlikult. Saksamaa õnneks ei ole Neuer rooste läinud ja puurilukk nopib palli rahulikult.

Madis Kalvet: Kümme minutit mängitud. Mehhiko on alustanud väga aktiivselt. Mehhiko publikut on palju ja tulised mängumehed tahavad neile igal juhul rõõmu valmistada. Saksamaa mängumasin kävitub aeglaselt. Nende kvaliteet on aga kõrge ja palju ei ole neile tegelikult vaja.

Madis Kalvet: Layun saadab palli kindlalt üle värava. Neuer ei saa väravas higigi lahti.

Madis Kalvet: Mehhiko saab 8. minutil umbes 25 meetri pealt karistuslöögi.

Madis Kalvet: Eelmisel seitsmel MM-il on Saksamaa enda avamängu võitnud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008354441005862912

Madis Kalvet: Ja kolmandal minutil ründab juba ohtlikult Saksamaa. Aktsioonis on Werner. Pall läheb siiski kindlalt väravast mööda.

Madis Kalvet: Mehhiko jõuab juba esimesel minutil ohtlikult sakslaste karistusalasse. Boateng päästab lõpuks olukorra. Mehhikole nurgalöök. Nurgalöögist tulnud palli saab Neuer enda kätte. Neueri kindlust on sakslastel vaja.

Madis Kalvet: Mäng käib! Mehhiko paneb palli mängu!

Raul Ojassaar, Moskva: Hümnilaulmise võitsid kohe päris kindlasti mehhiklased!

Madis Kalvet: On hümnide aeg. Esimesena mängitakse Moskvas Saksamaa ja seejärel Mehhiko hümni.

Raul Ojassaar, Moskva: "Seven Nation Army" biiti üürgavad nüüd kaasa mõlema poole toetajad. Külmavärinad! Tõesti võimas.

Raul Ojassaar, Moskva: Saksa meri on vägev vaatepilt!

Raul Ojassaar, Moskva: Möll staadionil on ka juba päris korralik. Mängu eel kütavad rahvast mõlema riigi vutilegendid ning mehhiklaste Jared Borgetti suutis omadest välja meelitada ikka tublisti rohkem detsibelle. Kui eile oli Argentina ja Islandi mängul sisuliselt kogu staadion argentiinlaste päralt, siis täna on kahe suure rahvaarvuga riigi matšis see vahekord pisut võrdsem, aga ütleks, et siiski 60-40 mehhiklaste kasuks. Pisut üllatav.

Madis Kalvet: Algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008355937034391552

Madis Kalvet: Seitse kuud vigastusega hädas olnud Manuel Neuer alustab Saksamaa väravas.

Raul Ojassaar, Moskva: 81 tuhat inimest mahutav Lužniki staadion on tõesti võimas, eriti võrreldes eilset mängu võõrustanud Spartaki 44 tuhat mahutava areeniga. Samas on siin veidralt lämbe olla.

Raul Ojassaar, Moskva: Pilti ka!

Raul Ojassaar, Moskva: Tere päevast Moskvast! Lužniki staadion on mänguks valmis ning nii ka Delfi Sport - mina sain istekoha pressitribüünile päris kõrgele ning erinevalt eilsest Argentina-Island mängust, kus istusin sotuks neljandas reas, on siit ülevaade platsile briljantne.

Raul Ojassaar, Moskva: Fotosid tänaseks mänguks valmistumiselt:http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/fotod-moskvast-ma-ei-tea-isegi-seda-kas-see-soidab-elektri-voi-bensiiniga-vene-politsei-tagab-jalgpalli-mm-il-korda-tuliuutel-kolmerattalistel-imemasi?id=82674385

Madis Kalvet: Moskvas valmistutakse vaikselt mänguks. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008335758246195200