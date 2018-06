BLOGI JA FOTOD | Milline draama! Argentina pääses 86. minuti värava abil alagrupist edasi!

Nigeeria oli veel neli minutit enne normaalaja lõppu kinni edasipääsus, kuid siis jätsid nad kaitsja Marcos Rojo karistusalas valveta ning Manchester Unitedi vutimees kõmmutas paremalt äärelt tulnud tsenderduse ühe puutega väravasse! 2:1 võit viis kaheksandikfinaali Argentina, kellel tuleb seal kohtuda C-grupi võitnud Prantsusmaaga.

Juba enne tänast edasipääsu taganud Horvaatia tegi küll Islandiga mänguks algkoosseisus lausa üheksa vahetust, kuid sai siiski 2:1 võidu. Nende väravad lõid Milan Badelj 53. ja Ivan Perisic 90. minutil. Islandi ainsa värava lõi veerand tundi enne lõpuvilet Gylfi Sigurdsson penaltist. Horvaatia kohtub play-offi avaringis Taaniga.

Tabeliseis:

Argentina - Nigeeria, Horvaatia - Island Neli kaheksandikfinaali paari on selgunud: sel laupäeval mängivad Prantsumaa - Argentina ja Uruguay - Portugal, pühapäeval Hispaania - Venemaa ja Horvaatia - Taani. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011703451728908288 Lõplik tabeliseis: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011700085967769602 KÕIK! Argentina võitis 2:1 ja pääses 16 parema hulka! Island kaotas Horvaatiale 1:2. Algasid lisaminutid. Neid lisati neli. Argentina kangelane Marcos Rojo. Hetkel tabeliseis: Horvaatia 9, Argentina 4, Nigeeria 3, Island 1 Ja Horvaatia pääseb 2:1 juhtima. Värava lõi Ivan Perisic. 86. minutil 2:1 Argentinale! Kaitsja Marcos Rojo jäetakse karistusalas valveta ning ta saadab tsenderduse järel palli ühe puutega värava nurka! 84. minut: Suurepärane karistuslöök Nigeerialt, kuid pall vuhiseb küljevõrku! Ei läinud palju mööda. Nigeeria karistuslöök 83. minutil. veidi varem tegi Armani suurepärase tõrje. Argentina viimane vahetus: kaitsja Tagliafico asemele ründaja Agüero. Higuain lõi penaltipunkti lähistelt üle! Milline võimalus! Island vajab edasipääsuks kahte väravat, Argentinale piisaks ühest. Hetkeseis: 1. Horvaatia 7 punkti, 2. Nigeeria 4, 3. Island 2, 4. Argentina 2. EI! VAR otsustas, et Nigeeriale penaltit ei tule. Penalti ka Nigeeriale? Rojo mängis karistusalas käega! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011691631173689345 Island lööb 1:1! Lovren mängis käega ja kinkis islandile penalti, mille Gylfi Sigurdsson lõi sisse! Horvaatia toob kaitset lappima Ragnar Klavani klubikaaslase Dejan Lovreni. Argentina teine vahetus 72. minutil: Maximiliano Meza platsile, kahvatu Di Maria välja. Nigeeria ohtlik kauglöök pea 30-lt meetrilt - üle värava. Argentina surub. Nigeerlased on Messi teisel poolajal märksa paremini kinni võtnud kui avapoolajal. Horvaatia saatis Luka Modrici puhkama, asemele Filip Bradaric. 66. minut: Pavoni tsenderdus jõuab Nigeeria väravavahi kätte. Argentinal on jäänud armuaega umbes 25 minutit. 63. minut: Islandi ründaja Alfred Finnbogason sai väravavaht Lovre Kalinicile tehtud vea eest kollase. Hetkeseisuga on tulemas Prantsusmaa ja Nigeeria vaheline kaheksandikfinaal. Kindlasti väga põnev paar. Argentiina ohtlik kontra - Nigeeria kaitsja saab karistusalas jala vahele. Argentina vahetab 60. minut: Perez lahkub, Cristian Pavon sisse. On, mida tähistada! Nigeeria on sel MMil olnud väga sümpaatne üllatus. Hetkeseis: 1. Horvaatia 9 punkti, 2. Nigeeria 4, 3. Argentina 2, 4. Island 1. Nii realiseeris Victor Moses penalti: Ja Horvaatia asub Islandi vastu 1:0 juhtima! Värava lõi 53. minutil Milan Badelj. Moses lööb penaltist 1:1! Penalti jääb jõusse! 47. minut: Gylfi Sigurdssoni karistuslöögi tõrjub Lovre Kalinic. Nigeeria saab penalti! VAR vaatab üle! Macherano, kes tõmbas nurgalöögi ajal Balogun maha, sai kollase kaardi. Tundub vägagi kerge penalti. Üks värav muudaks kõike - kui Nigeeria viigistab, on nemad edasi, kui värava lööb Island, siis on 16 hulgas nemad. Teine poolaeg on alanud mõlemas mängus. Nigeeria vahetab teise pooaja eel: Kelechi Iheanacho lahkub, asemele teine ründaja Odion Ighalo. Peterburis jälgib tänast matši kohapealt ka meie vehklemisäss Julia Beljajeva!https://www.instagram.com/p/Bkfo-gQlQ-M/ Island oli avapoolajal ohtlikum kui Horvaatia. Statistika oli selline: Statistika näitab, et Argentina väärib eduseisu igati. Nigeerlased pole veel saanud ühtegi lööki värava raamidesse. Hetkel tabeliseis: Horvaatia 7 punkti, Argentina 4, Nigeeria 3, Island 2. Avapoolajad lõppenud: Argentina - Nigeeria 1:0, Horvaatia - Island 0:0. 45. minut: Nigeeriale karistuslöök - argentiinlased võidavad tsenderduse järel peavõitluse. 40. minut: Finnbogason lõi karistusala joonelt peale - küljevõrku! Parim võimalus seni Islandilt. Meenutame, et Islandi 1:0 värav tähendaks, et nemad jõuaks play-offi. Horvaatia valdab rohkem palli, kuid pealelöögid on Islandi kasuks 4:2 (raamidesse 1:0). Nigeeria ohtlik sööt ette Musale, Armani on õigel ajal väravast väljas ja jõuab pallini esimesena. 37. minut: Horvaadi Ivan Perisici pealelöök ei ole täpne. 39. minut: Argentina hea võimalus, Messi lükkas edasi Di Mariale, kelle löök lendas kaitsjatesse. Lovre Kalinic tõrjub samal ajal Glyfi Sigurdssoni karistuslöögi. 34. minut: Uzoho tõrjub Messi karistuslöögi posti! 2:0 oli õhus! Argentina ohtlik karistuslöök. Di Maria oli läbi pääsemas, ent nigeerlane võtab ta maha! Punast kaarti siiski ei tule, Leon Balogun pääses kollasega. Hiilgav sööt taas Banegalt. Islandi kõige ohtlikum olukord on pika küljeaudi järel! Pall suunatakse tagumisse posti edasi, ent Ingason ei jõua pallini. Uzoho saab õnneks jätkata. 26. minut: Higuain pääses väravavahiga silmitsi! Francis Uzoho päästab Nigeeria, ent saab tõrjet tehes löögi pähe. Unelmate algus Argentinale, kuid kui Island lööks nüüd 1:0, vajaks argentiinlased edasipääsuks veel ühte väravat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011675817624129536 Horvaatia näitab jätkuvalt, kui hästi nad sööta ja palli hoida oskavad. Palli valdamine 76%-ga nende kasuks. Lionel Messi juubeldab: Nii lõi Messi värava: Horvaat Marko Pjaca on saanud Bjarnasonile tehtud vea eest kollase kaardi. Erik: Messi saab karistusalas palli ja lööb oma nõrgema jalaga vasakusse ristnurka. Hetkel tabeliseis: Horvaatia 7 punkti, Argentina 4, Nigeeria 3, Island 2. 14. minut: Lionel Messi lööb 1:0! Barcelona täht sai Éver Banegalt suurepärase söödu ette, võttis palli hästi omaks ja lõi parema jalaga võrku! See on tema koondisekarjääri 65. värav ja kindlasti üks tähtsamaid. Macherano kaotas ohtlikult palli! Nigeeria pääses kontrasse, ent löögile mitte - Macherano jõuab ise paikama ja võtab palli tagasi. Islandi väravavaht Hannes Thór Halldórsson teeb esimese tõrje. 9. minut: Messi pääses läbi, kuid karistusalas oli nigeerlaste müür vastas. Nigeeria sai ka kaugelt löögile, kuid samuti mööda. Teises mängus kontrollib olukorda Horvaatia. Nende palli valdamine avaminutitel 78%. Argentina vasakkaitsja Nicolás Tagliafico on karistusalas ja kõmmutab peale, kuid üle! Argentina alg11: Nigeeria tõmbub kohe alguses kaitsesse. Nende kolmemeheline kaitseliin on väga madalal. Argentina mängib vana kahuriväega, algkoosseisu keskmine vanus on lausa 30 aastat. Argentina - Nigeeria mängu vilistab türklane Cakir Cuneyt, Islandi - Horvaatia mängu hispaanlane Antonio Mateu Lahoz. MÄNGUD ON ALANUD! Lionel Messi mängueelsel soojendusel: Horvaatia tegi tänaseks mänguks algkoosseisus 9 vahetust. Viimati juhtus selline asi MMil 2014, kui inglased olid juba kaks alagrupimängu kaotanud ja läksid täiesti uue koosseisuga Costa-Rica vastu. Islandi jaoks parim stsenaarium oleks, kui Argentina võidaks Nigeeriat 1:0. Siis piisaks neile Horvaatia vastu samuti 1:0 võidust. Tabeliseis on hetkel alljärgnev. Kui Argentina võidab, siis peab Island edasipääsuks võitma vähemalt sama suurelt. Nigeeriale piisab ka viigist, kui Island ei suuda võita kahe väravaga. Seis on väga põnev. Uuesti Argentina formatsioon: Edasipääsu juba taganud Horvaatia on teinud Islandiga mänguks koguni 9 muudatust algkoosseisus. Argentinat 3:0 võitnud rivistusest on jäänud koosseisu vaid Luka Modric ja Ivan Perisic. Keskkaitsesse on usaldatud Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg), kes teeb alles teise koondisemängu. Meeskondade formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011658722429603846 Argentina mängib 4-4-2 taktikaga ning algkoosseisu on edutatud Gonzalo Higuain, Angel di Maria ja Marcos Rojo. Nigeeria tuleb väljakule täpselt sama koosseisuga, mis alistas Islandi. Meeskondade algkoosseisud on selgunud. Argentina on eelmises mängus prohmaka teinud Willy Caballero pingile saatnud, koondisedebüüdi teeb 31-aastane Franco Armani. Pingil on ka Sergio Agüero! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1011651967721132032 Argentina koondisel on täna Peterburi staadionil üks pöidlahoidja juures. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/lionel-messi-naine-saabus-argentina-otsustavaks-manguks-peterburi?id=82824691

Avamängus Islandiga viigistanud (1:1) ja teises voorus Horvaatiale 0:3 kaotanud Argentinal on tabelis sarnaselt Islandile vaid üks punkt. Edasipääsu juba taganud Horvaatial on 6 ja Nigeerial 3 punkti. Kui Argentina täna võidab, siis peab Island edasipääsuks võitma vähemalt sama suurelt. Nigeeriale piisab ka viigist, kui Island ei suuda võita kahe väravaga. Seis on igatahes väga põnev.

Argentina versus Nigeeria

Argentina kaotas MM-i eel vigastuse tõttu oma esiväravavahi Sergio Romero ning senises kahes matšis on väravasuul seisnud Chelsea varuväravavaht Willy Caballero. Tema jaoks on finaalturniir olnud aga tõeline fiasko ja seetõttu võib täna võimaluse saada koondise debütant, 31-aastane Franco Armani.

“Kui saan võimaluse mängida, siis ma olen valmis,“ sõnas River Plate'i väravavaht eilsel pressikonverentsil. “Kõigiga võib minna nii nagu läks Caballeroga. See on normaalne. Kõik peavad selliseid momente üle elama. Oleme teda julgustanud ja toetanud.“

Argentina peatreener Jorge Sampaoli on suure surve all, kuid poolkaitsja Javier Mascherano väitis, et treeneri suhted mängijatega on head. "Läbisaamine Sampaoliga on täiesti normaalne. Me pole siiani hästi mänginud ja peame tulemuste eest vastutuse võtma," märkis Macherano.

Eile väitis 1986. aastal Argentinaga maailmameistriks tulnud Ricardo Gusti, et koondise mänedžeri Jorge Burruchaga sõnul võttis Argentina jalgpalliliit Sampaolilt õiguse mänguks Nigeeria vastu algkoosseis valida.

"Mängijad valivad meeskonna, see on fakt. Kui Sampaoli tahab pingil istuda, võib ta seda teha. Kui mitte, pole ka mingit probleemi," ütles Giusti Argentina meediale.

Nigeerial piisab täna Argentina vastu ka viigist, kuid nende peatreener Gernot Rohr ütles, et kahvatult esinenud Argentinat on võimalik võita. "Ma arvasin, et see MM tuleb meie koondise jaoks liiga vara ja oleme siin õppimas. Oleme kindlasti paremini valmis 2022. aasta finaalturniiriks, kuid meil on hea võimalus Argentina alistada," sõnas Rohr.

Nigeeria on viimasel neljal MMil, kuhu nad pääsesid (2002, 2010, 2014, 2018), alati Argentinaga ühte alagruppi sattunud ja neile alati ka kaotanud. Argentina jäi viimati MMil võiduta 1934. aastal.

Viimase kahe aastaga Argentina eest 18 mänguga kokku 14 väravat löönud Lionel Messi pole sel finaalturniiril veel skoori teinud.

Island versus Horvaatia