BLOGI JA FOTOD | Kolumbia andis tormihoiatuse, Poola sõidab koju!

Poola peatreener Adam Nawalka lubas fännidele, et täna minnakse välja vaid võidu peale. "Ennustan väga intensiivset ja rasket mängu. Aga las ma ütlen, ma sügavalt usun, et me võidame. Oleme Senegali matši järel väga näljased. Te näete hoopis teisel tasemel mängu," rääkis Nawalka pressikonverentsil.

Treener vihjas, et ilmselt on tänaseks mänguks väljakul tagasi ka nende põhikeskkaitsja Kamil Glik, kes jättis avakohtumise õlavigastuse tõttu vahele.

Kolumbia juhendaja Jose Pekerman: "James (Rodriguez) on meie jaoks ülioluline mängija ning ta on treeningutel kõvasti tööd teinud. Eelmise mängu lõpus sai ta pisut minuteid ning kogus enesekindlust. Usun, et ta on 100% valmis meid aitama. Algkoosseisu ma ei ütle, sest variante on veel palju."

Radamel Falcao lisas, et meeskond võtab tänast mängu kui finaali: "Meil on jäänud kaks mängu, et edasi pääseda. Teame, et tänane lahing otsustab, kes jätkab MMi ja kes mitte."

Huvitavaid fakte:

* Kolumbia on võitnud MM-finaalturniiridel Euroopa meeskondade vastu viimasest üheksat mängust vaid kaks.

* Poola pole varem MMil Lõuna-Ameerika meeskondadega kunagi viiki mänginud. Võidetud on neli ja kaotanud viis mängu.

* Poola on viimasest üheksast MMi mängust kaotanud lausa seitse, seejuures kuues mängus on kuivale jäädud.

* Poola suutis viimati MMil nullimängu teha 1986. aastal, kui Mehhikos võideti Portugali 1:0.

* Kolumbia on pidanud finaalturniiridel 19 mängu ja siiani pole ükski neist lõppenud väravateta.

* Juan Quinterost sai eelmises matšis esimene Kolumbia jalgpallur, kes on löönud kahel MMil värava.

OPTIBETI KOEFITSIENDID:

Poola võit 3,30

Viik 3,35

Kolumbia võit 2,25