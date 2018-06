BLOGI JA FOTOD | Inglismaa võitis Panamat koguni 6:1, Harry Kane tõusis MMi suurimaks väravakütiks

Inglismaa - Panama

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/repliik-kas-48-riiki-jalgpalli-mmil-on-ikka-hea-mote?id=82755955

Tabeliseis:

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010883582611607553

KÕIK! Inglismaa võitis 6:1 ja tagas Belgia kõrval G-alagrupist edasipääsu.

Käsil on lisaminutid.

Inglismaa ja Belgia väravate vahe on nüüd võrdselt 8:2.

Inglaste kübaratrikid MMidelt: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010876312293117952

Inglased ei viitsi enam üldse mängida. Vardy on saanud viimase 10 minutiga vist korra palli puutuda.

Panama saab oma auvärava 77. minutil! 6:1. Karistuslöögi järel magab inglaste kaitseliin Felipe Baloy maha, kes küünitab palli jalaga väravasse.

Panama auvärava võimalus! Nende kapten Torres jäi nurgalöögi järel vabaks, kuid lõi väravast mööda.

Gary Lineker jätab tagasihoidliku mehena mainimata, et just tema oli 1986. aastal see mees, kes viimati inglaste eest MMil kübaratriki tegi. Toona lõi Lineker viie mänguga kokku 6 väravat, kuid Maradona "jumala käsi" lõpetas inglaste teekonna veerandfinaali 1:2 kaotusega Argentinale. https://twitter.com/GaryLineker/status/1010876326637658112

Inglaste viimane vahetus 69. minutil: Kieran Trippier saab teenitud puhkusele, asemele klubikaaslane Danny Rose. Rose mängib nüüd vasakul äärel ja Young nihutati paremasse äärde. Ka Panama vahetas.

Panama kõige ohtlikum olukord! Ründaja pääses väravavahiga silmitsi, kuid Pickford tõrjub.

Nüüd piisab inglastele viimases voorus Belgia vastu viigist, et selles alagrupis esikoht võtta.

Harry Kane on nüüd viie väravaga selle turniiri suurim väravakütt. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010876878251528193

62. minut: Ja Kane lahkub kohe ka väljakult, platsile tuleb Jamie Vardy. Ja Fabian Delph asendab Lingardi.

60. minutil juba 6:0! Loftus-Cheek lõi kaugelt peale ja Kane`i jalast lendab see võrku. Kübaratrikk.

Mängust pole suurt midagi rääkida. Inglased eriti ei viitsi ja Panamal ei tule välja.

Inglased pole kunagi varem MMil avapoolajal 5 väravat löönud. https://twitter.com/FIFAWorldCupENG/status/1010869194248851456

Viimaste aastate parim uudis Inglismaa koondise jaoks on olnud ilmselt see, et Tottenham müüs eelmisel suvel Kyle Walkeri Manchester Citysse. Kieran Trippier sai sellega võimaluse Spursis algkoosseisu murda ja teenis seejärel ka koondisekutse.

Trippier annab 54. minutil järjekordse nurgalöögi. Vahelduseks võidavad selle Panama mehed.

Kahe statistilise näitaja osas on Panama siiski Inglismaast ees - rohkem pallikaotusi ja kollaseid kaarte.

Kane joostakse keskväljal pikali. Kui Panama nii jõuliselt edasi mängib, siis saab mõni inglane kindlasti vigastada. Viimane aeg Kane välja vahetada.

Huvitav, kas reeglid lubaks, et üks meeskond tuleks teisele poolajale näiteks 9 mehega? Inglastel poleks palju rohkem ju vaja, Harry Kane`i ja Kieran Trippieri võiks saata Belgia mängu huvides puhkama...

Algas teine poolaeg.

See on alles viies kord MMide ajaloos, kui avapoolajal on löödud 5 väravat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1010867150582632449

Sterling ja Lingard näitavad, et üks värav tuleb veel lüüa?

Mängu statistika on selgelt inglaste kasuks. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010868364632383488

Inglaste väravate vahe on nüüd 7:1, Belgial 8:2. Kui täna jääb seis 5:0, siis piisab Belgiale viimases mängus inglastega alagrupi võitmiseks viigist.

Avapoolaeg lõppes 5:0 Inglismaa kasuks. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010867538438303744

44. minut: Harry Kane realiseerib ka selle penalti ja seis on juba 5:0. Tottenhami ründaja otsustas lüüa samasse nurka ja pall vuhises taas vasakusse ülanurka.

Trippieri nurgalöögi järel tehakse John Stonesile viga ja inglased saavad penalti! Maha tõmmati ka Harry Kane.

Juba 4:0! Stones lööb oma teise värava! Ilus kombinatsioon Trippieri karistuslöögi järel. Pall põrkab pealt-peale ja lõpuks maandub väravas.

Kui mõelda alagrupiturniiri viimasele voorule, siis on oluline ka inglaste ja belglaste väravate vahe. Belgial on see hetkel +6, Inglismaal +3.

3:0 inglastele - Lingardilt iluvärav! Manchester Unitedi poolkaitsja saatis palli karistusala lähistelt ristnurka! Selle MMi üks ilusamaid väravaid.

Inglaste karistuslöök kaugelt. Trippier annab ja Maguire lööb peaga üle. Taas ei suutnud Panama inglasi korralikult kinni võtta.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010861776412520448

Panama on ohtlikult inglaste karistusalas, kuid pealelöök läheb taas väga mööda.

Toimetaja isiklik arvamus: Panama asemel võiks MMil mängida pigem Itaalia või Holland.

21. minut: Harry Kane realiseerib penalti, võimsalt ristnurga lähedale - 2:0! Tottenhami ründetähe arvel on 1,25 mänguga kokku kolm väravat.

Väravavahiga üks-ühe vastu pääsenud Lingardile tehti karistusalas viga. Kaks meest jooksid talle selga.

Penalti Inglismaale!

Sterling sõidab Torresile jalga, kuid pääses hoiatuskaardita. Panama kapten vajab arstiabi.

Panama kauglöök vuhiseb napilt väravast mööda! Debütandid on kontratel tõeliselt ohtlikud.

John Stones juubeldab:

Inglaste paremkaitsja Trippier on tõeline söödumeister, temalt järjekordne resultatiivne sööt.

Inglaste esimene nurgalöök ja 1:0! Stones peaga 8. minutil! See on Manchester City keskkaitsja koondisekarjääri esimene värav.

Panama formatsioon meenutab kaitses mängides 6-3-1-e. Oma värava all on ikka korralik buss ära pargitud.

Panama nõelas 5. minutil kontrarünnakuga, kuid nende pealelöök ebaõnnestus täielikult.

Inglismaa algrivistus pildil:

Lingardi tohterdamine on lõppenud ja mäng jätkub.

Juba avaminutil on pall ohtlikult Panama karistusalas. MM-debütandid pääsevad siiski ehmatusega. Lingard sai seejuures kastis lõuahaagi, kui Panama mees talle küünarnukiga äsas. Eelmine mäng karistati Kyle Walkerit sama lükke eest teatavasti penaltiga.

MÄNG ALGAS!

Fännid juba vennastuvad:

Kohtunikuks on täna egiptlane Ghead Grisha.

Meeskonnad on väljakul, kõlavad rahvushümnid.

Inglaste peatreener Gareth Southgate otsustas seega avamängus kahvatu esituse teinud Sterlingu siiski algkoosseisu jätta ja Rashford jätkab ikkagi vahetusmehena. Vigastatud Dele Allit asendab keskväljal 22-aastane Chelsea pallur Ruben Loftus-Cheek.

Algkoosseisud on sellised: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010839034405539840