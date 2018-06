BLOGI JA FOTOD | Brasiilia sai lisaminutite väravatest ülitähtsa võidu

#BRACRC



The teams are in for the first match of the day! #WorldCup pic.twitter.com/OwQiIh2PY0 — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018

Brasiilia - Costa Rica Mängu statistika: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010163044075401224 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010159709779824640 KÕIK! Brasiilia võitis 2:0. Mängu käiku arvestades igati õiglane tulemus. Neymar lööb 2:0! Ilus eeltöö vahetusmees Douglas Costalt. Firmino ohtlik pealelöök, kuid mööda! Brasiilia surub edasi. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010157523201134592 Marcelo söötis kasti, Firmino lükkas palli edasi ja karistusalasse spurtinud Coutinho lööb nahkkera võrku. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010158474091794432 Coutinho lööb üliolulise värava! 1:0! Brasiilia lööb lisaminutitel ära! Mäng jätkub, käib 90. minut. Kohtunik lisab 6 minutit. Mäng saab lõpuks jätkuda. Kohe sekkub Navas, kes lööb palli rusikatega minema pärast ohtlikku tsenderdust. Nüüd on Navas murul pikali, kes sai kõva paugu. Arstid on väljakul. Üks mees kukkus, kui Neymar talle kaela hüppas. Teine langes niidetult murule pärast Marcelo lükkamist. Nüüd on kaks Costa Rica meest murul pikali. Publik vilistab. Casemiro kauglöök, Navas tõrjub! Tüüpiline olukord, kus Brasiilia ründaja ümber on kohe 3-5 kaitsjat. Brasiilia pressib, ent koguni üheksa Costa Rica meest on nagu müür oma karistusalas ees. Costa Rica saab 84. minutil ajaviitmise eest kollase kaardi. Costa Rica on kõigi meestega oma karistusala lähistel. Selgelt mängitakse vaid viigile. Brasiilial on jäänud kümme minutit armuaega. VAR vaatab olukorra üle. VAR otsustas, et penaltit ei tule! Pigem õige otsus, sest puude oli kerge ja Neymar mängis kukkudes olukorra üle. Neymar kukub ja penalti Brasiiliale! Brasiiliat ootab teatavasti viimases voorus Serbia. Vaid kahe punktiga viimasele mängule vastu minna oleks üsna raske. Neymar lööb karistusala joonelt napilt üle ristnurga! Kui palju võimalusi on brasiillastel vaja? 20 minutit lõpuni. 0:0 oleks ikka paras šokk. Navas on nagu müür ees! Nüüd tõrjus ta Casemiro pealöögi. Neymar kukub vastaste karistusalas, kuid kohtunik näitab vaid nurgalööki. 68. minut: Paulinho lahkub ja Liverpooli ründaja Firmino sisse. Costa-Rica peab survele vastu ja näitab teist MMi järjest, et neid on väga raske maha murda. Mäletatavasti lõpetas Costa-Rica eelmisel MMil koos Uruguayga juba alagrupiturniiril nii Itaalia kui Inglismaa teekonna. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010150116651622400 Neymari sööt on leidmas kasti sööstnud Paulinhot, ent Costa-Rica kaitsja saab viimasel hetkel pea vahele. Neymar lööb kaugelt peale ja rihib lähemat nurka, Navas on taas valvel! Brasiilial on aega veel pool tundi, et värav lahti muukida. Neymar sööt kontrarünnakul on pisut ebatäpne. Väga ohtlik kaks-kahe vastu rünnak oli. Bolanos on hästi mängu sekkunud ja Costa-Rica kontrarünnakud on muutunud märksa ohtlikumateks. Navas püüab Coutinho löögi! Vahelduseks üks Costa-Rica kiire kontrarünnak, mis takerdub aga karistusala lähistel Brasiilia kaitsjatesse. Neymar lõi üle värava, seda tänu Navase näppudele! Brasiilia surve on väga tugev. Costa-Rica esimene vahetus: Urena asemele tuleb Bolanos. Brasiilia on alustanud teist poolaega oodatult väga ründavalt. 47. minutil on Costa-Rica värava all kõva tulevärk! Viimasena üritab pealelööki Neymar, ent Navas päästab oma meeskonna. Brasiilia lööb latti! Douglas Costa ja Fagneri eeltöö lõpuks lendab tsenderdus paremalt äärelt kasti, kust lööb palli peaga latti Gabriel Jesus! Jätkuolukorrast saab Coutinho löögile, ent kaitsja blokeerib. ALGAS TEINE POOLAEG. BBC andmetel kaotas Neymar avapoolajal palli 17 korda. Brasiilia teeb teise poolaja eel ühe vahetuse: Williani asemele tuleb Douglas Costa. Statistika: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010142857787781120 Pealelöögid jäid avapoolajal Brasiilia kasuks 7:3, kuid vaid korra saadi pall värava raamidesse. Palli valdamine 67%-ga brasiillaste kasuks. Nurgalööke oli vaid üks ja seda Brasiilia esituses. Sööte tegid brasiillased 317 ja Costa-Rica vaid 111. AVAPOOLAEG LÕPPES 0:0. Costa-Rica karistuslöök äärelt, ent midagi ohtlikku ei sünni. Neymar kukub vastaste karistusalas. Costa-Rica kaitsja näitab kohtunikule, et ründaja sukeldus. Kui Costa-Rica suudab poolajavileks 0:0 seisu hoida, võivad nad enam kui rahul olla. 40. minutil lööb Marcelo kaugelt peale, Navas tõrjub. Williani nurgalöök. Brasiillane kukub karistusalas, vile vaikib. Ka VAR ei hakka asja uurima. Videokorduse põhjal tundub, et pigem oli õige otsus penalti andmata jätta. marek: mulle meeldib see kuidas praegu brasiilia mängib ma arvan et seis on lõpuks 3-1 brasiilia kauks Costa-Rica mäng on täielikult lagunenud. Keskväljal tehakse väga palju pallikaotusi ja enamasti tuleb mängida vaid oma väljakupoolel. Willian murrab karistusala joone lähistele ja lööb oma nõrgema jalaga, vasakuga peale. Üle ja mööda. Palli valdamise protsendid on 68:32 brasiillaste kasuks. Neymari kena sööt tagumisse posti, kus ootas Jesus. Costa-Rica kaitsja päästab meeskonna ja suudab palli viimasel hetkel peaga ära lüüa. 30. minutil lööb kaugelt ohtlikult peale Coutinho. Üritas tagumisse nurka keerutada, ent seekord mööda. Marcelo kõmmutas kaugelt peale. Mööda! Brasiilia on viimastel minutitel oma mängu lõpuks käima saanud. Värav on õhus! Neymar pääses väravavahiga silmitsi, ent Navas spurtis õigeaegselt väravast välja ja tõrjus! Neymari esimene puude läks pisut pikaks. Brasiilia lööb värava, kuid see ei loe - suluseis! Marcelo kauglöögi järel jõudis pall Jesuseni, kes saatis palli võrku. Kohtunikult õige otsus. 25 minutit mängitud. Costa-Rica on siiani suutnud ilusti mängu kontrollida. Tihti tuleb see ka kerge toorutsemise abiga. Neymarilt taas karistuslöögist tsenderdus, kuid taas ei too see standardolukord midagi ohtlikku. Kas teised mehed ei võigi Brasiilial karistuslööke anda? Neymar mänguhoos: Brasiilia karistuslöök vasakust äärest. Neymar annab tsenderduse, kuid Costa-Rica väravavahi Keylor Navase jaoks on see kerge saak. Brasiilia on alustanud üllatavalt kahvatult. Kui ikka esimese veerandtunni kõige ohtlikuma olukorra on loonud Costa-Rica mehed, on asi nutune. 12. minut: Costa-Rica ohtlik kontrarünnak lõppeb karistusalas pealelöögiga. Celso Borgesi löök ebaõnnestus, ent see oli mängu kõige ohtlikum olukord! Casemiro on saanud löögi näkku. Tal tuleb ninast verd. Pärast tohterdamist saab Reali poolkaitsja jätkata. Neymar annab tsenderduse, kuid Costa-Rica kaitsja tõuseb kõige kõrgemale ja lööb palli ära. Brasiilia saab 9. minutil karistuslöögi. Viga tehti Willianile. Costa-Rica teeb 6. minutil oma esimese korralikuma rünnaku. See lõppes kauglöögiga, mis oli väga ebatäpne. Selline on Brasiilia alg11: Mäng on alanud oodatult Brasiilia survega. 3. minutil pääses karistusala joonelt löögile Coutinho, kuid seekord iluväravat ei sünni. Pall vuhises kõrgelt üle värava. Peakohtunikuks on täna kogenud hollandlane Björn Kuipers. Ta vilistas näiteks tänavust Euroopa liiga finaali ja 2014. aasta Meistrite liiga finaali. MÄNG ALGAS! Uuesti meeskondade formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010121217351745536 Meeskonnad on Peterburi staadionil väljakule tulnud ja kõlavad hümnid. Brasiilia algkoosseisus on üks muudatus: treeningul vigastada saanud Manchester City äärekaitsjat Danilot asendab Corinthiansi paremkaitsja Fagner. Teisipäevasel koondise treeningul hüppeliigesele liiga teinud Neymar on oodatult taas algkoosseisus. Kas täna näitab Brasiilia oma tõelist ründevõimsust? https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010126400987258883 Ja kell 18.00 algab paljude jaoks päeva kõige oodatum mäng - Island versus Nigeeria: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/tana-jalgpalli-mmil-vaikse-islandi-suur-voimalus-voit-aafrika-hiiglase-ule-viiks-nad-edasipaasu-lavele?id=82737925 Täna on veel kaks mängu, millest ühes kohtuvad Euroopa meeskonnad: http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/tana-jalgpalli-mmil-suur-euroopa-lahing-kaliningradis?id=82736187 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010121217351745536 Siit saab üle vaadata ka Delfi värske MM-stuudio. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/jalkamm-stuudio/delfi-mm-stuudio-kas-argentina-peatreener-on-messi-ulistamisega-liiale-lainud?id=82740809 Argentina meedia oli eile mõistagi löödud. Kas täna on Lõuna-Ameerika jaoks parem päev? http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/esikulgede-ulevaade-kuidas-reageerisid-eilsele-sokktulemusele-horvaatia-ja-argentina-ajalehed?id=82743547 Tere, jalgpallisõbrad! Brasiilia - Costa-Rica mängu algkoosseisud on selgunud. Üllatusi pole: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010110501098000389

Mängu eelvaade

Suurfavoriit Brasiilia alustab E-alagrupi teist vooru harjumatus seisus - neil on tabelis vaid üks viigipunkt Šveitsiga mängust, mis annab alles 2.-3. koha jagamise. Costa Rica on hetkel punktita, sest avakohtumises jäädi Serbiale alla 0:1.

Üleeile tabas Brasiilia fänne kurb uudis, kui selgus, et terve kevade jalavigastust ravinud Neymar on taas trauma küüsis ja jättis koondise harjutuskorra vahele. Päev hiljem oli aga ründeäss meeskonna treeningul tagasi ja peatreener Tite kinnitas eile, et Neymar alustab ka Costa-Rica vastu algkoosseisus.

Loe veel

"Ta (Neymar) on kevadest saati vigastusega väljas olnud ning on mänginud vaid 90 minutit. Sellest väljatulekuks ja tippvormi jõudmiseks kulubki kuni viis mängu. Kõik on kontrolli all," sõnas Tite, kes lisas, et Brasiilia läheb teisele mängule vastu täpselt sama ründeliiniga, millega alustati avakohtumist.

Avamängus Šveitsile iluvärava löönud Philippe Coutinho ütles, et nende jaoks on teine kohtumine justkui finaal: "See on ülioluline mäng ja me läheme kolme punkti järele. Peame võtma vastutuse ja pea külmana hoidma."



Brasiiliat ei saa täna aidata Manchester City äärekaitsja Danilo, kes sai treeningul vigastada. Teda asendab Corinthiansi paremkaitsja Fagner.

Costa-Rica kapten Bryan Ruiz usub, et meeskond on valmis brasiillastele Šveitsi kombel hambaid näitama. "Šveits surus neid keskväljal ja just seda tulebki teha, sest kõik teavad, et Brasiilia on parim just keskväljalt rünnakule minekus. Peame palli kiirelt tagasi võitma ja kontrarünnakutega nõelama," rääkis Ruiz.

Brasiilia on Costa-Ricat võitnud viimasest kümnest mängust üheksal korral, ainus kaotus pärineb 1960. aastast.

Costa-Rica on varem MMidel Lõuna-Ameerika meeskonda võitnud vaid korra, kui neli aastat tagasi alistati alagrupiturniiril Uruguay 3:1.

Brasiilia ja Costa-Rica kohtumine algab kell 15.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Tõenäolised algkoosseisud:

Brasiilia: Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho; Willian, Philippe Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus.

Costa-Rica: Keylor Navas, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo González, Cristian Gamboa, Celso Borges, David Guzman, Bryan Ruíz, Johan Venegas, Marco Urena.

OPTIBETI KOEFITSIENDID



Brasiilia võit 1,22

Viik 6,00

Costa-Rica võit 14,00