BLOGI | Island jättis penalti realiseerimata ja kaotas Nigeeriale

Kahe vooru järel juhib D-alagruppi edasipääsu juba taganud Horvaatia 6 punktiga. Nigeerial on 3 ning Islandil ja Argentinal võrdselt 1 punkt. Viimane voor tõotab kujuneda ülipõnevaks, sest seal kohtuvad Argentina-Nigeeria ja Horvaatia-Island ning kõigil on veel lootus edasipääsuks.

Meeskondade algkoosseisud:

Here are the teams for #NGAISL 👇 pic.twitter.com/AOgHVq8QVP — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 22, 2018

Island - Nigeeria https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010207338307997696 KÕIK! Nigeeria võidab 2:0. 90 minutit on täis tiksunud. Kohtunik lisas lausa 6 minutit. Islandi viimane vahetus 87. minutil: Skulason tuleb platsile, lahkus kapten Gunnarsson. Senisel MMil on siis antud 12 penaltit, millest 9 on realiseeritud. Ei! Sigurdsson kõmmutab penalti üle värava! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010202680684408832 Sigurdsson läheb 83. minutil seda lööma. VAR otsustas, et tuleb penalti! VAR hakkab olukorda üle vaatama! Islandlane kukub Nigeeria karistusalas. Kerge löök tagant jalga selgelt oli. Kas tuleb penalti? 2:0! Nigeeria lööbki 75. minutil teise ära! Ahmed Musa suurepärane individuaalne meisterlikkus. Mängib üle kaitsja ja ka väravavahi ning saadab seejärel palli tühja väravasse. Musa lõi kaugelt latti! 2:0 oli lähedal! Nigeeria on värava järel selgelt indu juurde saanud. Island vahetas: Jon Dadi Bodvarsson asendatakse Bjorn Sigurdarsoniga. Nigeeria nurgalöök ohtu ei kujuta. Mängida jääb 20 minutit. Island vahetab. Väravaolukorras pead vigastanud Ragnar Sigurdsson lahkub, platsile tuleb Ingason. Islandil jääb pool tundi armuaega, et vähemalt viik välja võidelda. Nii lõi Ahmed Musa karistusalast värava: Selline mänguseis on kindlasti meeltmööda argentiinlastele. Inglise jalgpallilegend Rio Ferdinand kiidab nigeerlase iluväravat. https://twitter.com/rioferdy5/status/1010192882643464192 Nigeeria ründaja kauglöök lendab rikošetist lati alla, ent Islandi puurivaht tõrjub. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010194044448886784 Kui mäng lõppeks nii, oleks tabeliseis teise vooru järel väga intrigeeriv: 1. Horvaatia 6 punkti, 2. Nigeeria 3p, 3. Island 1p, 4. Argentina 1p. Viimases voorus kohtuvad Argentina-Nigeeria ja Horvaatia-Island. 47. minut: Islandi audi sisseviske järel on neil suured jõud rünnakule toodud ning Nigeeria nõelab kiire kontraga, mille lõpetab Ahmed Musa efektse väravaga! Mosese söödu järel Musalt suurepärane esimene puude ja teise puutega lendab pall võrku. Nigeeria lööb 1:0! Nigeeriast sai esimene meeskond sel MMi, kes ei suutnud avapoolajaga teha ühtegi pealelööki. https://twitter.com/OptaJoe/status/1010188556550189057 Teine poolaeg algas! Nigeeria vahetab teise poolaja eel: Ebuehi tuleb platsile, lahkub Idowu. Mängu statistika näitab, et Nigeeria valdab rohkem palli, aga pealelöögini polegi veel jõutud. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010189628379422720 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010187482456117249 Avapoolaeg lõppeb 0:0. Veel üks ohtlik tsenderdus Nigeeria karistusalasse. Nüüd päästab Nigeeria kaitsja oma meeskonna, saades napilt pea vahele... Islandil poolajavile eel väga ohtlik karistuslöök! Pall lendab värava eest läbi, kuid keegi seda korralikult suunata ei suuda. Islandlane puutub vaid õrnalt puusaga... Mida arvata Neymari tänasest kukkumisest, mille eest soovis Brasiilia penaltit. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/repliik-neymarilt-penalti-votmine-oli-vari-seni-suurim-voit?id=82745675 Nigeeria teenib karistuslöögi paremalt äärelt, kui Mosese vastu tehti viga. 37. minut: Nigeeria tsenderdus langeb Islandi kaitsja saagiks. Bjarnason lõi peale, edu see ei too. Nigeeria väravavaht Francis Uzoho, kes kuulub hispaanlaste Deportivo La Coruna koosseisu, on alles 19-aastane. Koondist on ta esindanud 7 korda. Islandi mängija kukub vastaste karistusalasse murdes, vile vaikib. Videokorduse põhjal tundus selline 50-50 olukord, mille eest oleks võinud anda ka karistuslöögi kasti joone lähistelt. Pealelöögid on siiani Islandi kasuks 3:0 (raamidesse 2:0), palli valdamine 58 vs 42%. Nigeeria otsus minna kahe ründaja peale on end igati õigustanud, avamängus oli nende ainus kesktormaja Horvaatia vastu täiesti varjus. Esimesed 25 minutit on olnud võrdne mäng, kumbki meeskond rünnakule minnes suuri riske pole võtnud. 22. minut: Islandil kaks nurgalööki järjest. Esimesel juhul oli nigeerlaste väravavaht väljatulekul pisut ebakindel, teisel korral saab kaitsja palli peaga ära lüüa. Nigeeria tänane mänguvorm on pehmelt öeldes kirev: Esimene veerandtund kuulus selgelt Islandile, ent midagi üliohtlikku pole veel sündinud. Islandi pikk audi sissevise Gunnarssoni esituses. Korraks jäi pall aafriklaste karistusalasse põrkama, kuid siis löödi see kaitsjate poolt välja. Meenutame D-grupi tabeliseisu: hetkel on Horvaatial 6, Argentinal ja Islandil 1 ja Nigeerial 0 punkti. Islandi võit muudaks argentiinlaste olukorra väga keeruliseks. Endine Chelsea täht John Obi Mikel mängib täna madalamal kui Horvaatiaga kohtumises. Ta peakski olema mängujuhi rollis efektiivsem. Üllataval kombel annab Nigeeria nurgalööke Leicesteri pikakasvuline ründaja Kelechi Iheanacho. Meenub 2016 EM ja inglaste nurgalöögid Harry Kane`i esituses... Nigeeria saab esimese nurgalöögi. See standardolukord langeb Islandi suurte keskkaitsjate saagiks. Island on alustanud väga ründavalt. 5. minutil jääb Sigurdsson keskel vabaks ja teeb karistusala lähistelt pealelöögi. Uzoho on taas valvel ja tõrjub. Islandi fännid: Gylfi Sigurdsson kõmmutab peale, Nigeeria puurivaht Francis Uzoho püüab! Island saab umbes 25 meetrilt karistuslöögi. MÄNG ON ALANUD! Peakohtunik on täna Uus-Meremaa vilemees Conger Matt. Kõlavad hümnid. Nigeeria - Islandi mängu formatsioonid: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010170855639388160 Meenutus tänase päeva tulisest avamängust. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/blogi-ja-fotod-brasiilia-sai-lisaminutite-varavatest-ulitahtsa-voidu?id=82734583 Jaak: Kui Island alagruppist edasi pääseks 2.-na ja Prantsusmaa C alagruppist esimesena kordub 2016 EURO veerandfinaal. Tere, jalgpallisõbrad! Tänase põnevusmängu Island - Nigeeria algkoosseisud on selgunud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1010163507512389633

Mängu eelvaade:

Kui Islandil on tabelis viigipunkt, siis avamängus Horvaatiale kaotanud (0:2) Nigeeria jätkab punktita. Kuna Horvaatia võitis eile ka Argentinat (koguni 3:0), on neil edasipääs juba tagatud. Argentiinlaste seis on aga ülikeeruline - kui Island täna võidab, vajab eelmise MM-i finalist viimasest voorust suureskoorilist võitu Nigeeria üle ning peab samas lootma, et Island Horvaatia vastu punkti ei teeniks.

Islandi kapten Aron Gunnarsson rõhutas pressikonverentsil, et nad peavad nigeerlaste vastu näitama sama meeskondlikku mängu kui avakohtumises. "Olen alati öelnud, et kui kõik mehed sõuavad samas suunas, on jalgpallis kõik võimalik. Kuna see on Nigeeria jaoks mäng, mille nad peavad igal juhul võitma, on kohtumine psühholoogiliselt pisut erinev. Mina arvan, et selle grupi edasipääsejad otsustatakse alles viimase vooru mängude viimastel minutitel," lausus Gunnarsson.

Islandi peatreener Heimir Hallgrimsson pakatas aga eile enesekindlusest, teatades: "Me ootame võitu! Pole vahet, kas mängida Argentina või Nigeeria vastu. Mängueelsed küsimused on samad. Kuna Nigeeria lasi endale avamängus standardolukordadest kaks väravat lüüa, pole nende enesekindlus selles osas ehk väga kõrge. Üritame seda ära kasutada."

Islandi lootusi standardolukordades suurendab ka fakt, et Kari Arnason oli avavooru mängude peale kõige enam peapalle võitnud mängumees. Argentina vastu võitis ta selliseid kahevõitlusi lausa 13.

Esmakordselt MMil mängivat Islandit ei saa täna väga suure tõenäosusega aidata poolkaitsja Johann Berg Gudmundsson, kes sai vigastada Argentinaga kohtumises.

Sakslase Gernot Rohri juhendatav Nigeeria koondis vajab täna hädasti punktilisa, sest teise kaotuse korral kustuks ka nende edasipääsulootused.

"Sellest tuleb raske mäng. Peame olema kaitses märksa hoolikamad, eriti standardolukordades. Vaid tõsine töö ja täielik keskendumine toob meile soovitud tulemuse," sõnas Rohr eilsel pressikonverentsil.

Nigeeria läheb teise vooru mängule vastu teadmisega, et viimasest 13-st MMi kohtumisest on nad suutnud võita vaid ühe - 2014. aastal Bosnia ja Hertsegoviina vastu.

Tasub ka mainida, et kui Islandi rahvaarv on kõigest 350 000, siis Nigeerias on elanikke 185 miljonit.

Islandi ja Nigeeria kohtumine algab kell 18.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Tõenäolised algkoosseisud:

Island: Halldorsson; Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson; Gislason, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason; Sigurdsson; Finnbogason.

Nigeeria: Uzoho; Shehu, Ekong, Balogun, Idowu; Ndidi, Etebo; Moses, Obi Mikel, Iwobi; Ighalo.

