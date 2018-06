BLOGI | Imelises hoos Ronaldo lõi Hispaania võrku kolm palli ja tõi Portugalile väärtusliku viigipunkti

Portugal - Hispaania Kohtunik annab lõpuvile! Mäng lõppeb 3:3 viigiga! Ronaldo vahepeal hoidis natuke hüppeliigesest kinni, kuid nüüd jookseb ta juba korralikult väljakul ringi. Mängule antakse neli lisaminutit. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007710657196765184 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007710710640644097 Ronaldo lööbki palli 88. minutil ristnurka. De Geal ei ole mingit võimalust! Pique teeb karistusala lähistel Ronaldo vastu vea. See on suurepärane koht viigiväravaks. Kas Ronaldo lööb enda kolmanda värava? 86. minutil teeb Hispaania ära ka enda viimase vahetuse. David Silva puhkama, Lucas Vazquez mängu. Vahepeal on välja otsitud fakt, et viimati suutis Madridi Reali hispaanlasest mängija väljaspoolt karistusala MM-il värava lüüa praegune peatreener Fernando Hierro. Nüüd sai sellega hakkama Nacho. https://twitter.com/OptaJose/status/1007706104812523520 Portugal teeb ära ka enda viimase vahetuse. Guedes puhkama, Andre Silva mängu. Kohtumise lõpuni on jäänud veel 10 minutit + lisaminutid. https://twitter.com/selecaoportugal/status/1007708571549818880 De Gea tuleb ohtlikult välja. Ründamas on taas Ronaldo. Pique pressib end kahe mehe vahele ja lööb palli minema. Seejärel vajab Pique veidike ka tohterdamist. Eelnevalt oli ohtlikku olukorda loomas Portugal. Väga tehniline Quaresma üritab raske nurga alt lüüa välisküljega ilusat vintlööki. Portugali õnnetuseks läheb pall kindlalt ja suure kaarega üle värava. 77. minutil teeb Hispaania vahetuse. Kaks väravat löönud Diego Costa puhkama, mängu tuleb Iago Aspas. Diego Costal suurepärane võimalus lüüa enda kolmas värav, kuid Madridi Atletico ründaja ei taba hästi palli ja mänguvahend veereb üle otsajoone. 69. minutil teeb Portugal veel ühe vahetuse. Bernardo Silva puhkama, Ricardo Quaresma mängu. 70. minutil vahetab ka Hispaania. Andres Iniesta puhkama, Thiago Alcantara mängu. https://twitter.com/SeFutbol/status/1007706231014940672 Portugal teeb 68. minutil vahetuse. Bruno Fernandes puhkama, Joao Mario mängu. https://twitter.com/selecaoportugal/status/1007705491022196736 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007704847867670530 28-aastase Madridi Reali Nacho jaoks oli see Hispaania koondise eest esimeseks väravaks. https://twitter.com/SeFutbol/status/1007703220351913984 Madridi Reali kaitsja Nacho paneb teele ülivõimsa kauglöögi, mis läheb lõpuks väravasse mõlema posti põrkest! Hispaania saab 58. minutil juhtima! https://twitter.com/SeFutbol/status/1007702457185644549 Hispaania mängib karistuslöögi targalt lahti. Busquets suunab palli värava ette, kust Costa lükkab selle üle väravajoone. Hispaania jõuab 55. minutil viigini! Käimasolevas kohtumises on VAR-i kasutatud seni kahel korral. Esimest korda konsulteeriti videokohtunikuga Costa värava puhul ning teisel korral Ronaldo teise värava puhul. Esimesel juhul vaadati, kas Costa tegi vea Pepe vastu ning teisel vaadati üle olukord, kus Ronaldo oli kaaslasele läinud söödu ajal suluseisus. Pall jõudis Ronaldoni hiljem. Mõlemal juhul jäid väravad jõusse. Konsulteerimine videokohtunikuga oli mõlemal juhul kiire. http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/kommentaar-milleks-meile-var-kui-sellega-ikka-valesid-otsuseid-tehakse?id=82665523 Teine poolaeg on alanud. Palli paneb mängu Portugal. Ronaldo on nüüd aastate jooksul löönud MM-finaalturniiridel kokku viis väravat. Eelnevatel kordadel on ta teinud kõvasti pealelööke. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007697328667578368 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007697274250678272 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007696037077712897 Kohtunik annab avapoolaja lõpuvile! Portugal juhib 2:1. https://twitter.com/selecaoportugal/status/1007695340169060353 Ronaldo kauglöök läheb tegelikult otse de Gea'le sülle, kuid Manchester Unitedi puurilukk pillab palli lihtsalt väravasse. Ronaldo lööb 44. minutil enda teise värava ja viib Portugali 2:1 juhtima! Viimastel minutitel on palli niisama kõigutatud ja publik laseb juba vilet. 35. minutil on Hispaania lähedal juhtväravale. Iniesta saab trahvikastist löögile, kuid terava nurga alt tehtud pealelöök läheb napilt tagumisest postist mööda. https://twitter.com/OptaJoe/status/1007691302169870337 Portugalile ka esimene kollane kaart: https://twitter.com/selecaoportugal/status/1007691108204404738 https://twitter.com/SeFutbol/status/1007690137969537024 Tabamuse saab kirja Diego Costa, kes võitleb rünnakul võimsalt ja mängib üle mitu Portugali kaitsjat ja saadab palli värava vasakusse alumisse nurka. Olukorra alguses annab Costa paraja obaduse Pepele ja hiljem peab peakohtunik aru ka videokohtunikuga. Värav jääb siiski jõusse. Antud olukorras on võtmerollis seega kaks brasiillast. Nii Diego Costa kui ka Pepe on rahvuselt brasiillased, kuid koondiste tasemel on nad esindamas vastavalt Hispaaniat ja Portugali. Hispaania jõuab 24. minutil viigini! 22. minutil saab Portugal ohtlikult vasturünnakusse. Portugal tuleb neljakesi kolme vastu ja lõpuks annab Ronaldo Guedesele hea söödu. Guedes ei saa mänguvahendit aga hästi kontrolli alla ja sinna see olukord ka sureb. Hispaania üritab, kuid need üritused jäävad liialt individuaalseteks. 17. minutil teenib kohtumise esimese kollase kaardi Sergio Busquets. Löödud väravaga kerkis Ronaldo legendaarsete MM-staaride kõrvale: https://twitter.com/OptaJoe/status/1007687215676379137 Portugali kiire värava järel on rohkem palli vallanud Hispaania, kuid midagi ohtlikku ei ole veel korda saadetud. Lõunamaades ikka temperamenti jagub: https://twitter.com/selecaoportugal/status/1007685142205353984 https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007685358958661633 https://twitter.com/OptaJoe/status/1007685191182225409 Ronaldo on nüüd värava löönud kaheksal suurturniiril järjest. Ronaldo viib 4. minutil penaltist Portugali juhtima! Ronaldo vastu teeb vea tema klubikaaslane Nacho. Ronaldo teenib juba 3. minutil Portugali kasuks penalti. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007684207907430400 Hispaania peab eriti pingsalt jälgima Cristiano Ronaldot. https://twitter.com/OptaJoao/status/1007617566779625472 Hispaania paneb palli mängu! Hümnid on kuulatud. Meeskonnad on valmis! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007674399615578114 Kõik suuremad staarid on algrivistuses olemas. Ronaldo saab hakata võitlema oma tiimikaaslase Sergio Ramose vastu. Portugal ja Hispaania on avaldanud enda algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1007665152693596162

Finaalturniiri eel loetakse Hispaaniat viie suurima soosiku sekka koos Brasiilia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Argentinaga. Portugali koondise jaoks oleks ilmselt õnnestumiseks juba pool- või isegi veerandfinaali jõudmine. Kui rääkida meeskondadest, kes võiksid potentsiaalselt võita oma esimese MM-tiitli, siis selle nimekirja tipust leiame aga just Portugali.

Antud matši eel on ilmselt suurimaks kõneaineks ikkagi Hispaania peatreeneriameti ümber toimunu. Nimelt vallandati päev enne finaalturniiri algust peatreener Julen Lopetegui, kuna ta sõlmis Hispaania Jalgpalli Liidu eest varjatult lepingu Madridi Realiga.

Alaliidu president Luis Rubiales tõdes pressikonverentsil, et tema jaoks oli tegu vältimatu liigutusega. „Ei saa eeldada, et saame sellisest asjast teada viis minutit enne avalikustamist ega astu seejärel vastavaid samme,” põrutas Rubiales. „Võita on oluline, aga sellest veel tähtsam on õigesti käituda. Julen on hea treener ja see otsus võib meie olukorra praegu raskeks teha, aga tuleviku mõttes on see meile kasulik.”

Lopetegui juhtimisel pidas Hispaania koondis kahe aasta jooksul 20 kohtumist, võites nendest 14 ja viigistades kuus. Ühtegi kaotust hispaanlased selle ajaga ei tunnistanud.

Ameti võttis üle Madridi Reali legend ja Hispaania koondises omal ajal 89 matši pidanud Fernando Hierro.

Kuigi peatreener hispaanlastel vahetus, siis meeskond on piisavalt kogenud ja kokku mänginud, et usutavasti väga suurt jälge see nende mängule ei jäta. Nagu praeguseks on lubatud, siis väga suuri muudatusi enam tegema ei hakata, kuna aega lihtsalt ei ole.

Praegusel Hispaania koondisel on olemas nii kogenud liidrid kui ka tõusvad tähed. Tiimi selgroo moodustavad keskkaitsjast kapten Sergio Ramos, tema kõrval koha sisse võttev Gerard Pique, äärekaitsja Dani Carvajal, väravavaht David de Gea, poolkaitsja Sergio Busquets ja ründavad poolkaitsjad David Silva ja Isco. Tipuründajana hakkab ilmselt vastaseid kollitama Diego Costa.

Tasub meentada, et 2010. aasta MM-tiitli ning 2008. ja 2012. aasta EM-tiitlitega on Hispaania viimase kümnendi üks stabiilsemaid tiime. 2014. aasta MM-il piirduti küll alagrupiturniiriga ning 2016. aasta EM-il kaheksandikfinaaliga, kuid viimase aja kohtumised on näidanud, et Hispaania on selgelt tõusuteel.