BLOGI | Harry Kane'i lisaminutite värav tõi Inglismaale MM-il ülimagusa võidu

Inglismaa alustas kohtumist kohe tempokalt ning 11. minutil asuti ka juhtima. Esmalt sai peaga löögile John Stones. Tuneesia puurilukk Mouez Hassen tõrjus, kuid esimesena oli jaol inglaste kapten Harry Kane, kes saatis mänguvahendi väravasse.

15. minutil pidi trauma tõttu Hassen väljakult lahkuma ja võis eeldada, et Tuneesia jaoks läheb olukord raskemaks. 35. minutil jõudis Tuneesia aga hoopis viigini, kui Ferjani Sassi realiseeris penalti. Eelnevalt oli karistusalas hooletult tegutsenud Kyle Walker.

Teisel poolajal otsis Inglismaa pidevalt võiduväravat, kuid nende rünnakud ei olnud sama teravad nagu esimesel poolajal. Juba tundus, et inglased saavad hakata kahetsama Jesse Lingardi luhta läinud võimalusi, kuid 90.+1. minutil unustasid Tuneesia mängijad nurgalöögi järel täiesti vabaks Kane'i ja Inglismaa kapten tõi võistkonnale ülimagusa 2:1 võidu.

G-alagrupis on avavooru järel nüüd Belgial ja Inglismaal kolm punkti. Tuneesia ja Panama on punktita. Teises voorus mängivad omavahel Inglismaa – Panama ning Belgia – Tuneesia.

