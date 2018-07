BLOGI | Draamat täie raha eest! Brasiillane andis lisaaja lõpus Venemaale lootust, kuid Horvaatia pääses penaltitega poolfinaali

Venemaa - Horvaatia

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015703298555424771

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015700384638230529

Rakitic lööb sisse! Horvaatia võidab penaltiseeria 4:3 ja pääseb poolfinaali!

Viimasena lööma Rakitic.

Kuzjajev lööb sisse. Seis 3:3!

Venemaa viimane lööja on Kuzjajev.

Vida lööb sisse ja Horvaatia juhib 3:2. Mõlemal veel üks lööja!

Nüüd on teise lisaajakangelase Vida korda.

Ignaševitš ei hellita ja paneb jõuga posti äärde. Seis 2:2.

Ignaševitši kord.

Akinfejev saab käe vahele, kuid Modrici löök läheb napilt sisse. Horvaatia juhib 2:1!

Horvaatia kolmas lööja on Modric.

Fernandes lööb täie jõuga, kuid lööb vasakust postist mööda. Seis ikka 1:1.

Nüüd on lisaaja kangelase Fernandese kord.

Kovacic lööb pehmelt paremasse nurka. Akinfejev tõrjub. Seis ikka 1:1.

Horvaatia teine lööja on Kovacic.

Dzagojev viigistab seisu - 1:1.

Brozovic viib Horvaatia 1:0 juhtima!

Smolov lööb väga kehvalt. Subašic tõrjub käega!

Penaltite löömist alustab Venemaa. Smolov esimesena lööma.

Venelased ei ole MM-il kunagi nii hilist väravat löönud. https://twitter.com/OptaJoe/status/1015695607992930304

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015696271351402497

Kõlab lõpuvile! Horvaatia ja Venemaa selgitavad võitja penaltiseerias.

Kohtumise lõpp on väga tuline. Mõlemad meeskonnad võitlevad, kuid tundub, et penaltitest ei ole pääsu.

Kohtunik annab ühe lisaminuti!

Zobnin saab 119. minutil ohtlikult löögile. Subašic seisab väravas aga kindlalt ja võtab alumisest nurgast palli ära.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015694629604294656

Palli suunab peaga väravasse Fernandes!!

Dzagojev annab terava palli ja pall on väravas! 2:2!!

Pivaric mängib karistusala nurgas käega. Venemaale 114. minutil ohtlikust kohast karistuslöök. Palli taha läheb Dzagojev. Pivaric saab ka kollase kaardi.

Venemaa veel üritab. Taas saadakse nurgalöök. Kuzjajev saab kasti nurgast löögile. Löök tuleb hästi välja. Subašici õnneks tuleb pall otse tema peale ja horvaat püüab kindlalt.

Gazinski teenib 109. minutil kollase kaardi. Kui Venemaa saab edasi, siis poolfinaal jääb tal vahele.

Nagu statistika tõestab, siis venelastele lüüakse väravaid eelkõige standardolukordadest. https://twitter.com/OptaJoe/status/1015690896506081281

Algab lisaaja teine pool. Venemaal on koduse MM-i päästmiseks aega veel 15 minutit. Kuidas peavad vastu aga horvaadid. Mitmel mehel on energia otsakorral. Eriti habras on seis väravavahi Subašiciga, kes on juba kahel korral haaranud tagareiest.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015691049589620736

Lisaaja esimene pool läbi! 15 minutit on veel ees ootamas.

Lisaaja esimesele poolele kaks lisaminutit.

Venemaalt 102. minutil ka vahetus. avamängus vigastada saanud Dzagojev mängu, Golovin pingile.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015689808230912000

Vida saab 104. minutil kollase kaardi.

Nurgalöögi järel saab Vida peaga löögile. Pall põrkab maha ja läheb kahe venelase ja Corluka vahelt läbi väravasse. Akinfejev ei liigutagi. Ka postis ei ole kedagi. Horvaatia juhib 2:1!

Horvaatia saab 101. minutil juhtima!

Smolov kukub 100. minutil horvaatide karistusalas. Vile vaikib. Lovren võib kergemalt hingata.

Horvaatia vahetabki 97. minutil. Vrsaljko pingile, Corluka mängu.

Vrsaljko põlv on viga saanud ja äärekaitsja peab väljakult lahkuma. Arstid asuvad tööle.

Venemaal lisaaja alguseks täitsa korralik võimalus. Nurgalöögi järel on Horvaatia värava all paras segadus, kuid lõpuks suudetakse pall klaariks lüüa.

Lisaaeg käib!

Väga kõnekas statistika. 15 korrast, kui MM-i korraldajamaa kohtumine on lisaajale läinud, on korraldajamaad vaid ühe korra kaotanud!https://twitter.com/Squawka/status/1015686735605452800

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015685695816503298

Kohtunik annab normaalaja lõpuvile! Ees ootab lisaaeg!

Smolov kõmmutab terava nurga alt peale, Subašic tõrjub kindlalt.

Horvaatia surub veel kõvasti. Kaks nurgalööki järjest.

Kohtumise normaalaeg on täis. Kohtunik annab viis lisaminutit.

Tundub, et pigem oli ikkagi tegemist krambiga ja Subašic saab jätkata.

Tundub, et Subašic tõmbab ära tagareie.

Horvaatia tegi ära kolmanda vahetuse ja kohe seejärel saab Subašic vigastada.

Horvaatia teeb 88. minutil vahetuse. Kramaric puhkama, Kovacic mängu.

Normaalaja lõpuni on jäänud veel viis minutit ja lisaminutid.

Golovin saab trahvikasti nurga juurest keerutada. Venemaa on suurte jõududega ees, kuid Horvaatia kaitsjad on kindlad.

Venemaa teeb vahetuse. 79. minutil lahkub platsilt Dzjuba, mängu tuleb Gazinski.

Modric toob palli kiirelt venelaste värava alla. Horvaadid saavad mitmel korral lüüa, kuid venelaste blokk on ees.

Inglismaa koondis lendab samal ajal Peterburi poole. Kui inglased kohale jõuavad, siis on selge, kas neile tuleb vastu Venemaa või Horvaatia. https://twitter.com/England/status/1015676929247272961

Horvaatia teeb veel ühe vahetuse. Strinic puhkama, Pivaric mängu. Mängitud 74 minutit.

Erohhin saab kuue-seitsme meetri pealt peaga löögile. Horvaatide õnneks läheb pall üle värava.

Modric on teisel poolajal saanud palju rohkem palli. Horvaatia on asunud rohkem suruma. Venemaa rünnakud on jäänud aina harvemaks.

Perišic oli väravale just nii lähedal. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015678018101174274

Venemaa vahetab 67. minutil. Tšerõšev puhkama, Smolov mängu.

Horvaatia teeb 63. minutil esimese vahetuse. Perišic puhkama, Brozovic mängu.

Dzjuba saab peaga löögile. Lovren segab aga piisavalt ja see on Subašicile kerge saak.

Juba saab valida ka kohtumise parimat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015669114591997952

61. minutil tuleb teise poolaja esimene nurgalöök. Nurgalöök venelastele.

Perišic saab kuue-seitsme meetri pealt löögile. Pall lendab aga posti. Venemaa kaitseliin on täiesti peata ning palli keerab postist end värava eest veel napilt läbi ja läheb üle otsajoone. 60 minutit mängitud.

Venemaa vahetab 54. minutil. Samedov puhkama, Erohhin mängu.

Need kaks meest kombineerisid avapoolajal horvaatide värava. https://twitter.com/HNS_CFF/status/1015674070816514049

Kramaric proovib 52. minutil umbes 10 meetri pealt käärlööki. Akinfejevi jaoks see ohtlik siiski ei ole.

Horvaatia on alustanud teist poolaega aktiivselt. Tundub, et poolajal on mehed korralikult üles äratatud.

Venemaa paneb palli mängu. Käib teine poolaeg!

Avapoolaja statistikat: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015670798663766017

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015669061785653249

Esimene poolaeg läbi! Seis 1:1!

Horvaatia eest on sel MM-il väravani jõudnud nüüd koguni seitse erinevat mängijat. https://twitter.com/OptaJoe/status/1015668010307276800

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015667058821001217

Horvaatia viigivärav tuli sisuliselt tühja koha pealt. Horvaadid ei ole esimesel poolajal eriti hästi mängus sees olnud, kuid teist poolaega silmas pidades tuli tabamus väga õigel ajal. Pigem on kramplikud olnud ka venelased.

Mandžukic tuleb vasakust äärest läbi ja tsenderdab palli viiekasti joonele, kust Kramaric paneb nelja venelase vahelt palli väravasse.

Horvaatia viigistab! Mängitud 39 minutit.

Lovren teeb 35. minutil Dzjuba vastu vea ning saab kollase kaardi. Kordus näitab, et Dzjuba pettis selle kollase kaardi välja.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015664942752595970

Tšerõševi jaoks on see sel turniiril neljandaks väravaks. https://twitter.com/OptaJoe/status/1015665810529046528

Tšerõšev keerutab palli umbes 25 meetri pealt lihtsalt ristnurka!

Venemaa asub 31. minutil juhtima!

Perišic saab karistusalas tsenderdusele pea vahele. Pall läheb aga paari meetri jagu mööda.

Seni ei ole just ülemäära palju toimunud. Samas on õhus tunda närvilisust. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015663421814173697

21 minutit mängitud. Horvaatia valdab rohkem palli, lisaks lühikesele söödule proovitakse ka pikka palli. Pigem on mäng oodatust rahulikum.

Rakitic saadab karistuslöögi aga kindlalt üle värava.

Rebic teenib 15. minutil Horvaatiale trahvikasti lähedusest karistuslöögi. Nagu võis eeldada, siis Venemaa kaitsjatel võib kiirete horvaatidega probleeme tekkida.

Vahepeal on saanud Horvaatia mängu rohkem enda kontrolli alla. Kõige selle juures tõestab aga Venemaa taas, et nende vasturünnakud võivad olla ohtlikud. Mängitud 14 minutit.

7. minutil saavad nurgalöögi ka horvaadid. Lõpuks jõutakse ka pealelöögini. Akinfejevit siiski testida ei saa, kuna pall läheb üle.

Venemaa on alustanud kohtumist teravalt. Dzjuba taaskord aktsioonis. Nüüd tuleb ka nurgalöök.

Venemaa murrab juba teisel minutil Horvaatia karistusalasse. Ohtliku löögini siiski ei jõuta.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015656996912148480

Pall on mängus!

Horvaatia on tulnud mängima tavapärasest ründavama koosseisuga ning pingile on jäänud kaitsev poolkaitsja Brozovic.

Mängulises plaanis on kindlasti soosikuks Horvaatia, kuid Venemaa on kodusel MM-il olnud ettearvamatu. Kui Venemaa suudab mänguplaanist kinni pidida, siis on koduseinte toel kõik võimalik. Venelased on end sel turniiril juba ületanud, kuid horvaatidel on tegelikult sisu rohkemaks. Kas horvaadid peavad pingele vastu?

Meeskonnad sammuvad väljakule. Kohe on hümnide aeg.

Mängijate asetused tänases kohtumises: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015650882711629824

http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/mm2018/venemaa-ja-horvaatia-veerandfinaal-ajalugu-soosib-venemaad?id=82969731

Meeskondade algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1015636676360667137

Koondised on Sotšis valmis: https://twitter.com/HNS_CFF/status/1015638586509725696