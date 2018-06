BLOGI | Cristiano Ronaldo lõi taas värava! Portugal alistas Maroko

Portugal - Maroko

Ja mängu parim on Cristiano Ronaldo.

Maroko on sel turniiril esimene meeskond, kellel kadus matemaatiline võimalus alagrupist edasi pääseda. https://twitter.com/SquawkaNews/status/1009434388365496320

Kohtunik annab lõpuvile. Portugalile 1:0 võit Maroko üle!

Ronaldo teenib Portugalile nurgalöögi. Kaks minutit mängida.

Benatia saab karistusalas taas vasaku jalaga löögile. Ja taaskord lendab pall üle värava.

Adrien Silva võtab keskväljal maha Maroko kiirrünnaku. Silva saab kollase kaardi.

Kohtunik annab mängule viis lisaminutit.

Ziyech murrab ohtlikult karistusalasse. Fonte suudab löögi blokeerida.

Portugal teeb 89. minutil ära enda viimase vahetuse. Joao Moutinho puhkama, Adrien Silva mängu.

Maroko teeb 86. minutil ära ka enda viimase vahetuse. El Ahmadi puhkama, mängu tuleb Fajr.

Ronaldo kõmmutab karistusala joonelt palli vastu otse müüri. Seejärel proovib Ronaldo ka karistusalas kukkuda. Nüüd vile vaikib.

Ronaldo võetakse 84. minutil karistusala joonel maha. Kohtunik annab vile.

Karistusalas käib pall vastu Pepe kätt. Kohtuniku vile aga vaikib.

Maroko saab järjepanu standardolukordi. Kord on nurgalöök, siis karistuslöök. Asjad lähevad lõpuks niimoodi Portugali jaoks ohtlikuks.

Karistuslöögi järel saab taas peaga löögile Benatia. Löök läheb aga kindlalt mööda. 78 minutit mängitud.

Maroko teeb ära enda teise vahetuse. 75. minutil tuleb puhkama Belhanda, mängu tuleb Mehdi Carcela.

Vahetuse teeb ka Portugal. Joao Mario puhkama, Bruno Fernandes mängu.

Maroko vahetab tipuründajat. Boutaib puhkama, El Kaabi mängu.

Ziyech saab umbes 25 meetri pealt proovida karistuslööki. Löök läheb liialt värava keskele ja samas ka üle värava.

Portugal ei ole suutnud teisel poolajal midagi ohtlikku korda saata. Maroko dikteerib sündmuste kulgu. Samas neil on vaja seda ka teha. Portugalile piisab samas seisu hoidmisest. Marokol armuaega veel 23 minutit.

Nüüd kõmmutab penaltipunkti juurest Benatia. Eelnevalt tuleb ohtlik pall karistusalasse karistuslöögist. Benatia lööb aga üle.

Portugal toob 59. minutil värskust juurde, kui Bernardo Silva võetakse puhkama. Mängu tuleb Gelson Martins.

Viimastel minutitel on Maroko kõvasti surunud. Saadud on mitmeid karistuslööke ja tehtud mitmeid pealelööke. Portugali värav püsib veel puutumatuna. Eelkõige tuleb selle eest tänada väravavahti. 58 minutit mängitud.

Belhanda saab karistuslöögi järel peaga löögile. Rui Patricio peab tegema võimsa robinsonaadi, et palli üle otsejoone lükata. Ilmselgelt selle mängu kõige parem tõrje.

Belhanda lööb 55. minutil karistusala paremast äärest teravalt peale. Rui Patricio on korraks raskustes, kuid saab palli siiski kiirelt enda kontrolli alla.

Portugali keskkaitses on küll igivanad Fonte ja Pepe, kuid õhus on vanameistrid ikka võimsad. Kõrgete tsenderdustega neid juba ei murra.

Ronaldo saab 51. minutil umbes 13-14 meetri pealt löögile. Ronaldo läheb täiega vajutama, mitte suunama. Pall lendab kõrgele tribüünidele.

Portugal ohustab kohe teise poolaja alguses tõsiselt Maroko väravat. Lõpuks lõppeb see Fonte veaga ja portugallased peavad kaitsesse tagasi jooksma.

Teine poolaeg on alanud!

Kohtunik vilistab avapoolaja lõppenuks! Portugal juhib 1:0!

Kohtunik annab avapoolajale kolm lisaminutit.

Maroko ründab taas enda paremast ehk Portugali vasakust äärest. Guerrero on taas raskustes. Ohtlikku pealelööki siiski ei tule. Maroko tõestab, et nad on loov meeskond, kellele meeldib palliga mängida.

Maroko mehed on rahulolematud, et neile vilistatakse justkui kergemalt vigu kui portugallastele.

Benatia tuleb 40. minutil taas Ronaldole jalga ja saab selle eest ka kollase kaardi.

Maroko otsib enda võimalust. Kui vahepeal oldi üsna teravad, siis praegu on mängus veidike rahulikum periood. Mängitud 37 minutit. Tõenäoliselt pressitakse poolaja lõpus veel korra intensiivselt.

Hispaania vastu karistuslöögi väravasse saatnud Ronaldo lööb sel korral otse müüri.

Ronaldo saab 32. minutil taas väravat rünnata. Portugalil umbes 20 meetri pealt karistuslöök.

Portugali mehed takistavad Maroko mängijaid üsna jõuliselt. Guerrero ja Amrabat hoiavad mõlemad teineteisel särgist kinni ja Maroko nõuab penaltit. Kordus näitab, et mõlemad tirivad võrdselt ja penaltit siin ei ole. Mängitud 28 minutit.

Benatia tuleb korralikult Ronaldole vastu jalga. Ronaldolt päris kõva reakstioon. Tundub, et tõsist vigastust siiski ei ole.

Cristiano Ronaldost sai esimene Portugali koondise mängija pärast Jose Torrest, kes suutnud ühel MM-il lüüa värava vasaku ja parema jalaga ning ka peaga. Torres tegi seda 1966. aastal. Ronaldo aga nüüd Venemaal. https://twitter.com/OptaJoe/status/1009408571161939969

Portugali vasak äär lekib. Maroko saab sealt mitmel korral ohtlikult rünnakule.

Maroko on jätkuvalt korralikult mängus sees. Saadakse nurgalööke ja võideldakse kõvasti. Neil ei ole selles mängus midagi kaotada. Kui see mäng kaotatakse on MM nagunii nende jaoks läbi. Seega tuleb neil võidelda.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009407933724184581

Benata saab peaga löögile. Löök on isegi ohtlik, kuid Rui Patriciot nii kergelt ei üllata.

Cristiano Ronaldo on nüüd koondise eest löönud 85 väravat. Tegemist on koondiste tasemel Euroopa rekordiga. https://twitter.com/OptaJoe/status/1009407388246577152

9. minutil on Ronaldo taas aktsioonis. Ronaldo saab karistusala paremast servast löögile, pall läheb kaugemast postist natuke mööda.

Portugali teine nurgalöök toob edu. Maroko mehed unustavad Ronaldo karistusalas täiesti üksinda ning Madridi Reali äss lööb palli peaga kindlalt väravasse.

Ja Portugal juhib!

Portugal teenib neljandal minutil kohtumise esimese nurgalöögi. Kohe tuleb teine nurgalöök otsa!

Ja loomulikult lööb värava Cristiano Ronaldo. Mängitud neli minutit.

Maroko koondis austab kohtumist väga hoogsalt. Mäletatavasti tehti sama ka alagrupi esimeses matšis Iraani vastu.

Maroko paneb palli mängu!

Esmalt Portugali hümn ja seejärel Maroko oma. On näha, et mõlemad meeskonnad on kohtumiseks äärmiselt keskendunud.

Käes on MM-i seitsmes mängupäev. Taas on meid ees ootamas kolm kohtumist. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009314907504848896

Portugali ja Maroko algkoosseisud: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1009397777506426887