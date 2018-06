BLOGI | Brasiilia kindlustas edasipääsu, kaheksandikfinaali pääses ka Šveits

2:0 võit tõi Brasiiliale lisaks edasipääsule ka alagrupivõidu, mis viib nad kaheksandikfinaalis vastamisi F-alagrupi teise koha meeskonna Mehhikoga. Tõrvatilgaks meepotis oli aga brasiillaste äärekaitsja Marcelo vigastus, mis sundis ta juba mängu algfaasis vahetust küsima.

Teises samal ajal toimunud kohtumises leppis Šveits 2:2 viiki Costa Ricaga. Šveitslaste poolelt avas avapoolajal skoori Blerim Džemaili, teisel kolmveerandtunnil vastas nurgalöögiolukorrast Kendall Waston. Costa Rica värav tähendas ühtlasi seda, et nüüd on sel MM-il vähemalt ühe värava kirja saanud kõik koondised. Kaks väravat lõid mängu lõpus veel esmalt Šveitsi poolelt Josip Drmic ja seejärel penaltist Costa Rica mees Bryan Ruiz. Ruizi värav läheb aga Šveitsi väravavahi Yann Sommeri omaväravaks, kuna Ruizi üritus läks latti, ent põrkas Sommeri kuklast siiski võrku.

Loe veel

Šveits sai E-alagrupis teise koha ning läheb kaheksandikfinaalis vastamisi Rootsiga. Paraku tuleb neil seal hakkama saada ilma oma kahe põhikoosseisu kaitsemängijata: nii Stephan Lichtsteiner kui ka Fabian Schär teenisid Costa Rica vastu oma turniiri teise kollase kaardi, mis toob automaatselt kaasa ühe kohtumise pikkuse mängukeelu.

Serbia - Brasiilia; Šveits - Costa Rica Alagrupi lõppseis: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012062497581432833 Edasi seega esimesena Brasiilia, teisena Šveits. Mõlemad mängud on lõppenud! Ruizi löök põrkab latist tagasi, aga otse vastu Šveitsi väravavahi Sommeri kukalt, kust see võrku veereb! SEES! Aga see läheb väravavahi õnnetuks omaväravaks! Aga Costa Rica ikkagi saab penalti! Järgmises olukorras tehakse kasti ääres viga ning 11 meetri trahvilöök siiski tuleb! Penalti tühistataksegi suluseisu tõttu. Ei saa Costa Rica uut võimalust viigistada. EI OLE! Hoopis suluseis antakse. Vähemalt esialgu - VAR vaatab asja üle... PENALTI COSTA RICALE! ŠVEITS KAKS! Josip Drmic saab oma värava ikkagi kirja, kui saadab tsenderdusest tulnud palli kenasti värava nurka. Järjekordne väike tagasilöök Šveitsile: Fabian Schär võtab kollase kaardi ja jätab järgmise matši vahele. Sama saatus tabas ka kaptenit Lichtsteinerit. Neymar saab Williani hea eeltöö järel peale lüüa, ent põrkega üritus lendab napilt üle värava. Brasiilia vahetab: võtmemees Coutinho välja, Hiina liigas leiba teeniv Renato Augusto sisse. POST! Drmic jahib pealöögiga Šveitsi võiduväravat, ent tabab posti! Serbia on nüüd Brasiilia surve alla jäänud ning on ehk natuke lootust kaotamas. Teine värav võis selles mõttes mängu natuke ära tappa. Filipe Luis jahib Brasiilia kolmandat, ent tema terava löögi suudab väravavaht tõrjuda. Serbiast on natuke kahju - nad näitasid enne seda väravat ikka päris ohtlikku jalgpalli. Ehk saadakse oma värav siiski kätte. Kui seni olid brasiillased kõik nurgalöögid mänginud lühidalt lahti, siis seekord pannakse kõrge pall väravaesisele ning Thiago Silva virutab sealt palli võrku! BRASIILIA 2:0! 68. Thiago SILVA! Brasiilia vahetabki Fernandinho sisse, välja tuleb värava autor Paulinho. Suurepärane šanss taas Serbiale! Seekord saab Mitrovic paremalt äärelt tulnud tsenderdust peaga rünnata, ent ei suuda palli Alissonist mööda suunata. Väga hea minut serblaste poolt. Brasiilia kaitse oli juba paanikanuppu otsimas, ent Milinkovic-Savici löök vuhiseb üle värava ning brasiillased tahavad Fernandinho platsile saata. Milline võimalus Serbiale! Pall jääb Brasiilia väravaesisel Alissoni tõrjest lahtiseks, ent Mitrovici pealöögile tühja väravasse suudab Filipe Luis ette jääda! Alagrupi seisu see suures plaanis veel ei muuda - esimesena läheb endiselt praeguse seisu järgi edasi Brasiilia, teisena Šveits. Teenitud värav! Kendall Waston paneb nurgalöögist tulnud palli peaga võrku! COSTA RICA LÖÖBKI OMA ÄRA! Taas šanss costaricalastel, ent Oviedo põrutab üle värava. Costa Rica on seni ainus meeskond, kes pole veel sel MM-il väravat löönud - aga selle mängupildi järgi ei oskaks küll seda arvata. Teine poolaeg on alanud suhteliselt uniselt. Kahe mängu peale oli ainus võimalus Costa Rical, kes karistusalast palli napilt väravast mööda saatis. Serblaste keskväljasõdur Nemanja Matic korjab endale kollase kaardi, mis jätaks temagi kaheksandikfinaalist eemale, kui Serbia peaks täna võitma. Teised poolajad algasid! https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012046293840130048 Šveitslaste jaoks tähendab poolajaedu kuuel juhul seitsmest võitu.https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012047305539837952 Poolajaviled nii Moskvas kui Nižni Novgorodis! 1:0 juhivad Brasiilia ja Šveits, kõik läheb seda rada nagu arvata oli. Šveitsi kapten Lichtsteiner võtab õnnetul kombel kollase kaardi ning peab seega järgmise mängu vahele jätma. Coutinholt suurepärane sööt liini taha ning seal torkab ette sööstnud Paulinho palli üle väravavahi võrku! Suur kergendus brasiillastele, aga mäng pole veel mõistagi läbi. BRASIILIA JUHIB! 36. Paulinho! Mitrovic pääseb väravaesiselt löögile, ent põrutab palli üle oma pea üle Brasiilia värava! Paremalt äärelt tuleb tsenderdus, Embolo jätkab peaga värava ette ning Džemaili põrutab selle sealt võrku! ŠVEITS JUHIB! 31. Blerim Džemaili! Taas platsile tulnud Jesus pääseb vaat et longates kaitseliini seljataha, ent tema löök blokeeritakse korneriks! Veel halbu uudiseid Brasiiliale: ka Gabriel Jesus lonkab platsi kõrvale, üks saabas näpus. Ehk saab ta siiski jätkata. Esimest korda saab proovida ka Neymar, kellele jääb pall vaid mõne meetri kaugusel väravast jalge ette, ent tema löök terava nurga alt raamidesse ei lähe. Brasiilia pole oma mängu veel väga hästi käima saanud. Tehakse küll päris kõrget survet, ent Serbia püsib korralikult ning ootab oma võimalust. Päris hästi on alustanud ka Serbia. 14. minuti lõpetuseks teenitakse nurgalöök. LATT! Costa Rica jätkab ründamist ning esimese kümne minutiga on tabatud juba nii posti kui latti! Seekord oli lööjaks Colindres. Tundub, et Marcelo on vigastada saanud. Filipe Luis paneb ennast juba küljejoone taga valmis. POST! Costa Rica ründab hästi ning Celso Borgesi pealöök lendab vastu posti! Keskameeriklased on väga hästi alustanud. Milline võimalus kohe alustuseks Brasiiliale! Väga lihtsa vaevaga mängitakse Jesus väravavahiga silmitsi, ent tõusis ka suluseisulipp. Mängud algasid! Costa Rica on viimases viies MM-i mängus suutnud lüüa vaid ühe värava ning on selle perioodi jooksul jäänud võiduta. Mäletatavasti jättis vaid penaltiseeria nad nelja aasta eest poolfinaalist välja.https://twitter.com/OptaJoe/status/1012031544087760896 Brasiilia on viimasest seitsmest MM-i mängust Euroopa koondistega võitnud vaid ühe.https://twitter.com/OptaJoe/status/1012026448989868032 Tervitused! Tänaste õhtuste matšide algrivistused:https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1012018950350213121

Enne mängu:

Enne tänaseid mänge on alagrupiseis selline:

Mida on kolmel esimesel meeskonnal tarvis, et edasi pääseda?

Brasiilia viiks edasi kaheksandikfinaali see, kui Serbia vastu suudetakse kaotust vältida. Isegi kaotuse korral on neil endiselt teoreetiline võimalus edasi saada, kui selleks tuleb neil loota, et Šveits samal ajal Costa Ricale sama suurelt kaotab.

Šveitsi viiks samuti kindlalt edasi kaotuse vältimine. Üheväravalise kaotuse korral oleks neil võimalik edasi pääseda siis, kui Serbia samal ajal Brasiiliaga viigi teeb ning Serbia neist üle ühe värava rohkem ei löö (nt Šveits kaotab 1:2 ja Serbia viigistab 2:2).

Serbia vajab edasipääsuks võitu Brasiilia üle. Viigi korral viiks neid edasi see, kui Šveits samal ajal suurelt Costa Ricale kaotab.

Mõlemad kohtumised algavad kell 21.00.

Optibeti koefitsiendid:

Serbia võit - 6,50

Viik - 4,20

Brasiilia võit - 1,50

Šveitsi võit - 1,65

Viik - 4,35

Costa Rica võit - 6,75