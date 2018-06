BLOGI | Belgia tähtede paraad sai punni maha: Mertens kõmmutas iluvärava, Lukaku lisas teise ja veel kolmandagi tabamuse

Belgia - Panama

Kohtumine läbi! Belgiale 3:0 võit Panama üle!

Panama proovib kaugelt Courtoisi üllatada. Belglane on küll väravast veidike väljas, kuid jõuab õigeks ajaks kohale ja lükkab mänguvahendi üle värava.

Kohtunik annab mängule neli lisaminutit.

Nüüd on paar korda pidanud Courtois ka mängu sekkuma. Londoni Chelsea puurilukk tõestab iga korraga oma kõrget klassi.

De Bruyne lööb jalatallaga otse vastu vastasmängija rindkeret. Tegu on tegelikult pigem tahtmatu, kuid kollane kaart siiski välgub.

Lukaku on enda vimmasest kümnest mängust skoorinud üheksas. Belgia järgmised vastased peavad olema tähelepanelikud. https://twitter.com/Squawka/status/1008750058379055105

Sellest mängust on nüüd pinge kadunud. Küsimus on pigem selles, kas Belgia suudab veel mõne värava lüüa.

75. minutil saab Lukaku vastaste puurilikuga silmitsi ja saadab palli võrku. 3:0 Belgiale.

De Bruyne annab välisküljega söödu karistusala keskele, kus on ootamas Lukaku. Manchester Unitedi ründaja paneb palli peaga väravasse. Eelnevalt tegi korraliku eeltöö Hazard.

69. minutil suurendab Belgia eduseisu1

65. minutil saab De Bruyne proovida taas karistuslööki. Sel korral tabab löök müüri.

Panama teeb 63. minutil kaks vahetust korraga. Torres ja Diaz mängu. Barcenas ja Rodriguez puhkama.

Nüüd saab valida ka mängu parimat. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008738241325957120

Vertonghen võtab Cooperi maha ja teenib kollase kaardi. Panama poolelt saab vahepeal kollase kaardi Godoy.

Värava löönud Mertens on esimene belglane pärast Wilmotsit, kes löönud värava kahel erineval MM-il. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008744342402584582

Panamal supervõimalus. Murillol jääb aega veidike siiski väheks ja Courtois tõrjub. Vertonghen on kaaslaste peale püha viha täis.

De Bruyne saab karistusala lähistelt karistuslööki proovida. 25 meetri pealt tehtud löök lendab napilt mööda.

Torres lööb peaga esimese Belgia rünnaku tagasi, kuid Mertens saab karistusala nurgast ühe puutega uuesti proovida. Mertens saadab ilusa kaarega palli väravasse.

47. minutil avatakse skoor. Belgia läheb juhtima!

Pall on taas mängus. Teine poolaeg käib!

Avapoolaja statistikat. https://twitter.com/Squawka/status/1008739227801194497

Lukaku tegi avapoolajal ainult seitse pallipuudet. See oli selgelt avapoolaja kõige kehvem näitaja. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008739298814853120

Esimene poolaeg on läbi. Belgia on tegelikult raskustes. Seis püsib 0:0.

Panama on kaitses väga targalt mänginud ja hoidnud mängu tasakaalus. Belgia mehed teevad aina tihedamalt rumalaid vigu.

Esimesele poolajale antakse kaks lisaminutit.

Lukaku on olnud seni pigem ikkagi nähtamatu. https://twitter.com/Squawka/status/1008735909263609863

Belgia peatreener Roberto Martinez suhtleb palju enda kaitsjatega. Eriti tihedalt räägib ta Boyataga. Juhendaja sõnum on, et mehed peavad sellises seisus jääma rahulikuks ja rünnakule tormates ei tohi tagalat unustada.

Nüüd on aktsioonis Lukaku. Belgial hakkab võimalusi tekkima. Panama kaitse aga peab.

37. minutil saab Hazard hästi löögile. Penedo lükkab palli üle otsajoone. Belgiale juba seitsmes nurgalöök.

34. minutil saab Panama enda esimese nurgalöögi. Kas Belgial hakkab tekkima väike paanika?

Nüüd on kerge mängupaus. Cooper saab palliga nii tugeva obaduse vastu pead, et vajab veidike turgutamist.

Võitlus väljakul on kõva. Panama ongi eelkõige tuntud selle poolest, et midagi lihtsat nad vastastele ei anna. Mängitud on nüüdseks juba 26 minutit ja seis on ikkagi veel 0:0. Belgia ei ole oma võimsust suutnud maksvusele panna.

De Bruyne annab 21. minutil paremalt äärelt terava palli värava alla. Torres saab jala vahele ja lükkab palli üle otsajoone. Kui Panama sangar ei oleks vahele jõudnud, siis oleks ootamas olnud juba Lukaku, kes sellistes olukordades naljalt ei eksi.

Ka Panama saab esimese kollase. 17. minutil näeb kaarti Davis. Davis tegi Mertensi vastu küllaltki jõulise vea.

Meunier nüpeldab käega vastasmängijat ja näeb selle eest kohtumise esimest kollast kaarti.

Meeskonnad mängivad täna selliste formatsioonidega: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008720045424463872

Torres annab enda väravavahile liiga pehme söödu. Hazard on jaol, kuid nurk on liiga terav ja pall maandub küljevõrgus. Mängitud 12 minutit.

Kümme minutit mängitud. Seis püsib 0:0. Vähemalt alguses on Belgia näidanud, et nalja ei ole nad tegema tulnud.

Carrasco saab kuuendal minutil trahvikasti nurgast löögile, kui pall läheb otse väravavahi Penedo sülle. Järgmisel rünnakul tulistab juba Mertens.

Nagu arvata võis, siis Belgia on selles mängus dikteerivamaks pooleks. Mängitud viis minutit.

Mäng käib! Panama paneb palli mängu! Esimestel sekunditel peab Courtois kohe mängu sekkuma.

Panama jaoks on see esimene jalgpalli MM-i mäng üldse. Viimati suutis debütandina võita Senegal 2002. aastal. https://twitter.com/OptaJoe/status/1008722566637412353

On hümnide aeg. Alustatakse Belgiast ja seejärel jätkatakse Panamaga.

Algkoosseisud selged: https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008711299080052736

Mängu avavile läheneb. https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1008705154735108096