Belgia peatreener: meie mängijad näitasid tõelist iseloomu

Belgia jalgpallimeeskonna peatreener Roberto Martinez kiitis pärast 3:2 võitu Jaapani üle oma hoolealuseid, kes näitasid tema sõnul kaheväravalisest kaotusseisust väljatulemisega oma iseloomu.

Jaapan lõi teise poolaja alguses neljaminutilise vahega kaks väravat, kuid normaalaja viimase 21 minutiga pöörasid belglased mängu enda kasuks. Nende võiduvärava lõi vahetusmees Nacer Chadli neljandal minutil kontrarünnakust.

"Sellised asjad juhtuvad MMil. See oli tõeline iseloomu test ja meeskonna test. See lõpptulemus näitab ilmekalt, millise mängijate seltskonnaga on meil tegemist," kiitis Martinez oma meeskonda.

Belgiat ootab veerandfinaalis suurfavoriit Brasiilia.