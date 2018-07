Belgia koondislased kritiseerisid prantslasi: nad võitsid tänu antijalgpallile

Belgia jalgpallikoondise tähtmängijad Thibaut Courtois ja Eden Hazard leiavad, et prantslased võitsid eilse poolfinaali, sest harrastasid antijalgpalli.

"Prantsusmaa mängis antijalgpalli," sõnas Courtois pärast 0:1 kaotust Belgia ajalehele Het Nieuwsblad. "Ma pole veel varem kogenud, et vastaste ründaja (Olivier Giroud) mängiks väravast nii kaugel."

"Neil on õigus sel viisil mängida, kuid seda polnud kena vaadata. Nad polnud meist paremad," teatas väravavaht kibestunult ja lisas: "Prantsusmaa kaitses hästi, aga see oli ka kõik. Pisiasjad otsustasid mängu saatuse. Tegelikult oleksin soovinud, et Brasiilia oleks prantslaste asemel edasi jõudnud."

Pettunud Hazard lisas omalt poolt: "Ma kaotan parema meelega koos Belgia koondisega, kui võidan sellise Prantsuse koondisega."

Prantslaste pühapäevane finaalivastane selgub täna õhtul, kui teises poolfinaalis kohtuvad Inglismaa ja Horvaatia (algus 21).