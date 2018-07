Belgia koondise sangar Thibaut Courtois: me tundsime, et täna oli meie päev!

Belgia jalgpallikoondise väravavaht Thibaut Courtois ütles pärast 2:1 võitu Brasiilia üle, et nende taktikaline plaan oli õige ning täna oli nende päev.

"Ma teadsin, kuidas Neymarile meeldib peale lüüa," rääkis Courtois pärast mängu. "Ma olin selleks valmis ja tegin hea tõrje. Meil oli tänaseks õige plaan ja teadsin, et täna on meie päev."

"Tunne on suurepärane, meie meeskond tahab võita igat mängu," lisas väravavaht. "Inimesed ütlesid pärast Inglismaa kohtumist, et oleks parem olnud kaotada, aga me võitsime. Ma usun oma meeskonda."

"Ei ole lihtne mängida Brasiilia vastu, nad on suurepärane tiim," sõnas pärast mängu koondise poolkaitsja Kevin De Bruyne. "Me näitasime täna, mida suudame."

Belgia kohtub 10. juulil poolfinaalis Prantsusmaaga.