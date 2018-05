Belgia koondise peatreener teatas MM-iks valmistuva koosseisu ning valmistas riigi jalgpallisõpradele suure pettumuse

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez teatas 28 nime, kelle seast valitakse juuni alguses need 23, kes kuuluvad MM-finaalturniirile sõitvasse koondisesse. Üllatuslikult pole nimede seas AS Roma tähte Radja Nainggolani.

Martinez põhjendas Nainggolani eemalejätmist taktikaliste kaalutlustega. "Sõitsin Roomasse ja selgitasin talle seda isiklikult. Meie mängujoonises ei ole talle sellist kohta nagu Roma süsteemis," sõnas Martinez.

Nainggolan jäi sealjuures eemale ka 2014. aasta MM-finaalturniirist, kui koondist juhendas veel Marc Wilmots.

Martinez otsustas Nainggolani koondise valikust välja jätta ka eelmise suve lõpus MM-valikmängudes, mille järel teatas Nainggolan, et lõpetab koondisekarjääri sootuks ära. Hiljem muutis ta aga meelt ning naasis rahvusmeeskonna ridadesse, kuid sai vigastada ning platsile ei jooksnud.

30-aastase mängija eemalejäämine on Belgia jalgpallisõprade seas tekitanud kõvasti furoori ning peamiselt süüdistatakse just Martinezt, kes ei ole suutnud Nainggolani talenti meeskonna hüvanguks ära kasutada. Samal ajal on koondisesse poolkaitsjatest kutsutud näiteks Anderlechti mees Leander Dendoncker ja Real Sociedadis palliv Adnan Januzaj, kelles sellist kvaliteeti ei nähta.

Belgia koondise esialgne nimekiri: