Belgia koondise peatreener pärast kaotust: see oli väga võrdne mäng

Belgia koondis pidi jalgpalli MM-i poolfinaalis Prantsusmaa 1:0 võitu tunnistama.

"See oli väga võrdne mäng," sõnas Belgia koondise peatreener Roberto Martinez pärast kohtumist. "Vahe võidu ja kaotuse vahel täna oli kõigest üks standardolukord. Nii napp oli see mäng. Me peame tunnustama seda, kuidas Prantsusmaa kaitses, osad nende ründavad pallurid kaitsesid täna sügaval oma väljakul."

"Minu pettumus on suur," lisas 44-aastane peatreener. "Meie eesmärk polnud mängida turniiril hästi ja jõuda nelja sekka, vaid võita. Prantsusmaa on harjunud mängima suuri kohtumise ja me suutsime nendega hästi kohaneda."

"Ma olen uhke oma mängijate üle. Me andsime endast kõik. Õnnitlen Prantsusmaad ja soovin neile edu finaalis."

Belgia jaoks pole turniir veel lõppenud, kuna laupäeval mängitakse pronksikohtumises. Nende vastane on teise poolfinaalpaari Inglismaa-Horvaatia kaotaja.