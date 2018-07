Belgia koondise peatreener: 'kuldne generatsioon' on järjepideva töö tulemus

Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez sõnas, et Belgia koondise edulugu pole juhus, vaid järjepideva töö tulemus.

"On tähtis, et kõik peaksid meeles, et Belgia rahvaarv on 11 miljonit," rääkis 44-aastane Martinez. "Praegune mängijate generatsioon ei ole tekkinud juhuslikult."

Belgia koondis on täis Euroopa tippklubides mängivad pallureid ning seetõttu viidatakse praegusele meeskonnale ka 'kuldse generatsioonina'.

"Belgia jalgpallis valitseb kindel struktuur," lisas peatreener. "Riik keskendub sellele, et arendada noori talente. Me saame ainult olla meie ise ning peaksime juba tänavust MM-i ära kasutama selleks, et aidata tulevasi põlvkondi."

Belgia läheb jalgpalli MM-i poolfinaalis täna õhtul kell 21.00 vastamisi Prantsusmaaga.