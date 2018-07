Beckham ja Ibrahimovic sõlmisid Inglismaa-Rootsi mängu eel kihlveo

Ibrahimovic lubas Beckhamile lõuna välja teha, kui Inglismaa täna võidab, kuid rootslaste edu korral tuleb Inglismaa ekskaptenil talle IKEA poest mööblit osta.

Beckham võttis pakkumise vastu ja teatas, et ostab Ibrahimovicile tema Los Angelese villa jaoks mida iganes ta soovib, aga inglaste võidu korral tuleb Rootsi ekskoondislasel vaadata Wembley staadionil Inglismaa mängu Inglismaa koondise särgis ja vaheajal Beckhamit kostitada.

Ibrahimovic ja Beckham on karjääri jooksul esindanud mitut sama klubi - mõlemad mehed on mänginud nii AC Milani, Paris-Saint Germai kui LA Galaxy eest. Prantsusmaa tippklubis olid jalgpallilegendid ka meeskonnakaaslasteks.

Yo @davidbeckham if @England wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if Sweden wins you buy me what ever I want from @IKEASverige ok? pic.twitter.com/9z9xx89JjS