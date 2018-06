Barcelona mängija astus Lionel Messi kaitseks välja

Lionel Messi klubikaaslane Barcelonas, prantslane Samuel Umtiti astus Argentina jalgpallitähe kaitseks välja.

Prantsusmaa koondislase sõnul on Argentina ja FC Barcelona kaks täiesti erinevat meeskonda ning seetõttu ei saa ka Messilt oodata samasugust panust.

"Messi olukord on teine, sest ta ei saa Argentina ja Barcelona eest mängida samal viisil," sõnas Umtiti. "Tema ümber pole koondises samu mängijaid kui Barcelonas, kuigi ka Argentinal on head mehed."

"Barcelonas on olukord hoopis teistsugune, sest ka meeskonna mängustiil on teine. Sellele vaatamata on ta (Messi) Argentinat korduvalt raskest seisust välja aidanud. Aga ei saa nõuda, et ta seda kogu aeg üksi teeks," lisas Prantsusmaa koondislane.

Argentina jõudis tänavusel MMil raskustega kaheksandikfinaali, kus neil seisab vastas just Prantsusmaa koondis.