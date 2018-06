Austraalia peatreener: väärinuksime kahe mängu peale nelja punkti

Austraalia jalgpallikoondise peatreener Bert van Marwijk oli 1:1 viigimängus Taaniga väga pettunud, sest mängupildilt olid tema hoolealused taaskord väga tugevalt kohtumises sees.

"Tunnen, et oleksime pidanud võitma. Nagu Prantsusmaa mängu järel (Austraalia kaotas 1:2 - toim), olen pettunud ja uhke ning tunnen, et väärinuksime enamat," lausus hollandlane.

"Arvan tõsiselt, et olime kahe mängu peale väärt nelja punkti. Seega olen väga pettunud. Meil on puslest ainult see viimane tükk puudu. Nüüd peame keskenduma Peruu mängule. Mis puudutab meie edasipääsuvõimalusi, siis neid me palju enam mõjutada ei saa."

Selle asemel on neli punkti hoopis Taanil, kes on enne kell 18 algavat kohtumist Prantsusmaa - Peruu C-alagrupi liider.

Taani peatreener Age Hareide: "Mu mängijad tundusid väsinud. Võisite näha, kuidas nad mängu kestel üha rohkem väsisid. Üritasime vahetustega uut energiat tuua, aga meie mäng oli rahutu. Kaotasime liiga tihti palli, lasime vastastel liiga palju kiirrünnakusse tulla ning pidime liiga palju jooksma. Aga selline see MM juba kord on - väga raske. Austraalia on hästi organiseeritud meeskond. Prantsusmaal oli õnne, et nad neid 2:1 võitsid."