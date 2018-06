Austraalia kapten ei heida meelt: kui samamoodi jätame, võib veel kõike juhtuda

Austraalia jalgpallikoondise kapten Mile Jedinak kutsus mängijad pärast 1:2 kaotust Prantsusmaale kokku ja pidas maha sütitava motivatsioonikõne.

"Oleme pettunud. Meil polnud täna piisavalt õnne. Teine värav oli täielik ebaõnn - pall läks napilt üle joone. Peame siit positiivsed asjad kaasa võtma, end kokku lappima ja uuesti proovima," lausus Jedinak.

"Teadsime, et peame avavilest peale asja kallale asuma, distsipliini säilitama ja keskenduma. Saime mängu tagasi ja tundsime end hästi. Siis aga said nad värava, meie samuti, aga sellest ei piisanud."

"Ütlesin meeskonnakaaslastele, et kui me samasuguse struktureerituse ja keskendumise säilitame, nagu täna näitasime, võib see meid veel kuhugi viia. Ma ei saa neid milleski süüdistada. Nad tegid võimsa esituse," lisas ta.