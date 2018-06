Argentina probleemid käivad tegelikult ka Lionel Messile üle jõu

Jalgpalli MM-i favoriite ritta seades pannakse sinna ikka ja alati Argentina. Kuid enne käimasolevat turniiri oli argentiinlaste puhul õhus palju küsimärke. Kas Lionel Messi on ikka piisavalt motiveeritud ja heas vormis? Kas kaaslased on üldse nii head, et Messi kõrval mängida? Kui Messi motivatsioonis ei ole tegelikult üldse küsimus, siis tema kaasmängijate tasemes küll. Samamoodi on tugevalt kahtluse alla seatud peatreener Jorge Sampaoli pädevus. Argentina jalgpalli probleemid on tegelikult hoopis sügavamad.