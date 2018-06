Argentina peatreener: valus on, palun vabandust!

Argentina jalgpallikoondise peatreener Jorge Sampaoli palus pärast eilset 0:3 kaotust Horvaatiale fännidelt andeks.

"Ma ei oska häbi kohta midagi öelda, aga valus on mul küll. Ma pole treenerina tükk aega midagi sellist kogenud ning oma riigi särki kandes on see palju valusam," tunnistas Sampaoli.

"Peame viimases mängus võitlema ja endast kõik andma, sest meil pole enam muud alternatiivi. Valus on sellepärast, et me ei esinenud tasemel, mida Argentina inimesed meilt eeldavad."

"Palun fännidelt andestust! Eriti neilt, kes on pingutanud, et meid siia vaatama tulla. Mina olen selles tulemuses vastutav. Usun, et tegin tööd nii hästi, kui suutsin, kuid ei suutnud lihtsalt pakkuda neile seda, mida nad tahtsid," jätkas ta, tunnistades, et on meeskonna taktika ehitanud üles suuresti Lionel Messi peale.

"Meeskond varjutab Leo (Lionel Messi - toim) briljantsuse. Tema võimed on piiratud, kuna meeskond ei sula koos temaga ühte."