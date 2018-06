Argentina peatreener: minu tulevik pole enam minu otsustada

Argentina jalgpallikoondise peatreener Jorge Sampaoli andis pärast 3:4 kaotust MM-i kaheksandfinaalis Prantsusmaale mõista, et on valmis vallandamisteateks.

"See on väga valus, eriti kuna mängijad pingutasid kõvasti. See oli raske mäng, aga me ei suutnud oma eesmärki siin Venemaal täita. Olin kurb, olen frustreeritud - arvan, et see on normaalne. Minu jaoks tähendab olukord seda, et mu tulevik pole enam minu otsustada," rääkis Sampaoli.

Prantsusmaa loots Didier Deschamps: "Selliste hetkede nimel tasubki treeneriks hakata: täismaja staadion, kõrgest klassist meeskonnad. Oleme palju noorem meeskond, aga saime hästi hakkama. Eduseisu hoida polnud lihtne. Siis tuli viigivärav, misjärel jäime 1:2 taha, aga jätkasime võitlemist. Kuniks kohtunik pole vilet puhunud, on kõik veel võimalik."

"Selles seltskonnas on suurepärane mentaliteet ning me tegime kõik, et edasi pääseda. Kuna ma olen siin kõige eest vastutav, eriti siis, kui kõik hästi ei lähe, olen ma praegu väga uhke. Olen mängijate üle õnnelik, sest nad on selleks valmistunud nädalaid ja kuid," lisas Deschamps.