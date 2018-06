Argentina palub Venemaal Horvaatia fänni peksnud mehed koju saata

Foto on illustreeriv

Argentina kaitseministeerium palub Venemaa võimudel kinni võtta ja välja anda neli argentiinlast, kes peksid neljapäeval Nižni Novgorodi staadionil läbi ühe Horvaatia poolehoidja.

Kaklusest on internetis ringlemas video, millelt Argentina võimud oma kodanikud juba tuvastanud on. Sellelt on näha, kuidas juba maas lebavat horvaati korduvalt kehasse ja pähe lüüakse.

Argentina kaitseminister Patrizia Bullica kirjutas reedel Twitteris, et šokeerivas vahejuhtumis osalenud meestel tuleks turniiri kaelakaart (lisaks piletitele peab pealtvaatajatel olema fänni ID - toim) tühistada ja nad kodumaale saata, et nende üle juba Argentinas kohut saaks mõista.

Käimasoleval MM-il on pealtvaatajate vahelised konfliktid kerged tekkima, sest kahe meeskonna fännid istuvad tribüünidel segamini. Õhkkond Nižni Novgorodi areenil oli eriti pingeline, kuna Horvaatia põrmustas Argentina 3:0.