Argentina meeskonna kogenuim mängija lõpetas koondisekarjääri

Alates nüüdsest olen ma fänn," kinnitas 34-aastane Mascherano pärast kohtumise lõppu Argentina ajakirjanikele. "Kui sa oled endast kõik andnud, on aeg edasi liikuda. Loodan, et need noored suudavad midagi tulevikus võita."

Jaanuaris Barcelonast Hiina kõrgliigasse Hebei China Fortune'isse siirdunud Mascherano esindas Argentina koondist rekordit tähistaval 147 korral, aga rahvusvaheliselt areenilt kuulub tema auhinnakappi vaid kaks kõige säravamat tiitlit - 2004. ja 2008. aasta olümpiamängudelt, vahendab ERR Sport.

