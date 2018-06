Argentina koondist raputas enne MM-i ahistamisskandaal: kas peatreener üritas tõesti kokka vägistada?

Argentina jalgpallikoondise peatreener Jorge Sampaoli seisab paar päeva enne MM-i algust silmitsi raju ahistamissüüdistusega.

Raadiokanali Radio Miter ajakirjanik Gabriel Anello avaldas oma saates, et 58-aastane Sampaoli olevat Buenos Aireses üritanud vägistada Argentina koondise heaks töötavat kokka. "Alaliit üritab juhtunut maha vaikida, kuid kõik, kellega ma rääkinud olen, kinnitavad, et see leidis aset," ütles Anello.

Naine, keda väidetavalt ahistati, pole veel politseisse avaldust teinud. Anello sõnul üritas Argentina vutiliit teda suure rahasummaga vaikima panna.

Argentina meedia teatel on Sampaoli ja jalgpalliliit võtnud ühendust advokaatidega, et arutada, milliseid samme nad saaks nii karmide süüdistuste vastu astuda. Avalikult pole Sampaoli veel juhtunut kommenteerinud.

Kohalikud ajalehed spekuleerivad, et kui olukord eskaleerub, pole välistatud ka Sampaoli välja vahetamine vahetult enne MM-i. Samas märgitakse, et ajakirjanik Anello on varemgi üritanud koondise kliimat õõnestada, väites, et on ründajat Ezequiel Lavezzit näinud marihuaanat suitsetamas.

"Koondisele üritatakse iga päev haiget teha. Ma tõesti usun, et meie treener pole midagi sellist teinud," ütles Argentina jalgpalliliidu president Claudio Tapa TyC Sportsile. "Mind häirib, et selliste juttudega välja tulevad inimesed ei mõtle, et meil kõigil on perekonnad, abikaasad ja lapsed, kellele taolised asjad kahju teevad."