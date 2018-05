Argentina jalgpallikoondis kaotas MM-i eel oma esiväravavahi

Argentina jalgpallikoondis peab suvel Venemaal toimuval MM-finaalturniiril hakkama saama esiväravavahi Sergio Romerota.

Argentina jalgpallikoondis andis enda ametlikult Twitteri kanalil teada, et Romerot segab põlvevigastus ning ees on ootamas operatsioon.

Argentina koondis oli juba varasemalt kinnitanud 23 MM-ile sõitvat mängijat ehk nüüd tuli neil üks mees välja vahetada.

Manchester Unitedi puurilukk on Argentina koondises pidanud 94 mängu ning selle näitajaga on ta koondise läbi aegade edetabelis 7. kohal. Väravavahtidest on just tema Argentinat kõige rohkem esindanud.

Romero asemel võeti koosseisu nüüd Mehhiko kõrgliigas UANL-i ridades mängiv Nahuel Guzman. Eelnevalt olid koosseisus väravavahtidest Willy Caballero ja Franco Armani. Sellel kolmikul on kamba peale koondise eest kirjas 8 mängu.