Ärakasutatud Mo Salah tahab koondisekarjääri lõpetada

"Kick it Out ja Pride in Football on äärmiselt pettunud, et regiooni liider, kelle territooriumil rikutakse kohutaval moel inimõigusi, eriti geikogukonna suhtes, jalgpalli oma poliitiliseks propagandaks ära kasutab," seisis avalduses. "Ühtegi jalgpallurit, eriti nii väljapaistvat ja rahvusvaheliselt tuntud mängijat nagu Mohamed Salah'd, ei tohiks sellistel eesmärkidel kasutada."

"Miks Salah ja tema nõuandjad ei mõelnud, millise sõnumi tema poseerimine koos Kadõroviga LGBT kogukonnale üle maailma edastab?" küsisid organisatsioonid.