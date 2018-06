Antoine Griezmann jätkab karjääri Madridi Atleticos

27-aastast mängijat, kelle väljaostu klausliks on 100 miljonit eurot, seostati pikalt Hispaania suurklubi Barcelonaga, aga prantslane otsustas jätkata karjääri Madridi Atleticos.

Griezmann kuulub Madridi ridadesse alates aastast 2014. Ta on selle aja jooksul löönud 209 mänguga kokku 112 väravat. Griezmann võitis lõppenud hooajal Madridi Atleticoga UEFA Euroopa Liiga.

Mi afición, mi equipo, MI CASA! @atleti 🔴⚪🔴

