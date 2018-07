Andres Iniesta lõpetas koondisekarjääri

Hispaania jalgpallikoondislane Andres Iniesta teatas pärast kaotust Venemaale, et lõpetab koondisekarjääri.

"Reaalsus on see, et tegu oli mu viimase mänguga Hispaania koondise eest," ütles 34-aastane Iniesta. "Mõnikord pole lõpud päris sellised, nagu unistad. Täna on minu karjääri halvim päev."

Iniesta esindas Hispaania koondist kokku 131-l korral ning lõi selle aja jooksul 13 väravat. Tema kuulsaimaks väravaks võib pidada 2010. aasta MM-i finaalis löödud 1:0 võiduväravat Hollandi üle.

Lisaks tuli Iniesta 2008. ja 2012. aastal Hispaania koondisega Euroopa meistriks.

Hispaania kaotas täna penaltitega 3:4 kaheksandikfinaalis Venemaale.