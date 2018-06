Anarhia Argentina koondises: mängijad otsustavad ise, kes homme Nigeeria vastu alustavad

Argentina jalgpalliliit võttis koondise peatreenerilt Jorge Sampaolilt õiguse mänguks Nigeeria vastu algkoosseis valida. Seega otsustavad pallurid ise, kes homme Peterburis väljakule lähevad.

Sellise väitega tuli välja 1986. aastal Argentinaga maailmameistriks tulnud Ricardo Gusti, kes oli rääkinud koondise mänedžeri Jorge Burruchaga.

"Mängijad valivad meeskonna, see on fakt. Kui Sampaoli tahab pingil istuda, võib ta seda teha. Kui mitte, pole ka mingit probleemi," ütles Giusti Argentina meediale.

Väidetavalt oli Sampaolil laupäeva õhtul Argentina jalgpalliliidu presidendi Claudio Tapaga tõsisem jutuajamine, kuid mehele jäi töökoht siiski alles.

Usutakse, et homne algkoosseis jääb Lionel Messi, Javier Mascherano ja veel mõne juhtivmängija valida.

Argentina peab alagrupist edasi pääsemiseks Nigeeriat võitma ja lootma, et Island ei võida Horvaatiat ega löö rohkem väravaid kui Argentina. Praegu on Island ja Argentina mõlemad ühe punkti peal, Island on ühe värava vähem sisse lasknud.