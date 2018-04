Ametlik kinnitus: Zlatan Ibrahimovic peab jalgpalli MM-i kõrvalt vaatama, legend külvas ise segadust

Zlatan Ibrahimovic Rootsi koondise särgis. Foto: Bülent Kilic, AFP/Scanpix

Juba pikemat aega on räägitud, kas Rootsi jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic sõidab koondisega Venemaal peetavale MM-finaalturniirile või mitte. Kui hiljuti teatas ka Rootsi koondise peatreener Janne Andersson, et tal ei ole plaanis Zlatanile kutset saata, siis nüüd on arutelud maha peetud ka kogu Rootsi jalgpalliliidu sees. Tulemus on endiselt sama ehk Zlatanit MM-ile ei oodata.