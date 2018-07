Aafrika rõõmustab: Prantsusmaa ridades tuli maailmameistriks 15 Aafrika päritolu mängijat, ka koondise liidrite Llorisi ja Griezmanni juured viivad naaberriikidesse

Nii elati mitmel pool Aafrikas tuliselt kaasa ka Prantsusmaa koondisele. Seda eelkõige põhjusel, et ükski Aafrika koondis sel MM-il alagrupist edasi ei pääsenud. Nii näiteks elati Kamerunis eriti hoogsalt kaasa seal sündinud Umtiti tegemistele. Poolfinaalis Belgia võrku värava löönud mehe saavutust tähistati tema sünnimaal suurejooneliselt.

“Selle turniiri käigus leidsid Mali elanikud, et MM-il oli kuus Aafrika koondist. Kuuendaks tiimiks oli Prantsusmaa,“ kirjeldas olukorda Mali spordiajakirjanik Amadou Alhousseini Toure Bleacher Reportile. “Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi tõttu toetatakse Aafrikas palju ka Portugali ja Argentinat, kuid Prantsusmaad toetatakse seetõttu, et seal on palju Aafrikast pärit mängijaid. Lisaks on meie meedias tugevad mõjutused Prantsusmaalt. Seetõttu on Prantsusmaa veel rohkem sümpaatne.“

“Prantsusmaa meedia mõjutab meid väga palju. Kõik vaatavad seda,“ lisas omalt poolt Kongo ajakirjanik Dickson Yalla. “Kinshasas on igas kolmandas kodus olemas Canal+. Seega on meil tugevad mõjutused Prantsusmaalt. Seetõttu on nad ka esimene jalgpallikoondis, mida jälgitakse.“

Põhja-Aafrikas on samal ajal toetus Prantsusmaa koondise suunal väiksem. Eriti hell teema on see Alžeerias, mis lõi Prantsusmaast omal ajal lahku verise sõjaga. “Arvan, et suurem osa alžeerlasi on Prantsusmaa koondise vastu,“ sõnas Alžeeria ajakirjanik Maher Mezahi. “Seda ei ole ilus öelda, kuid vanematel inimestel seostuvad Prantsusmaa hümni ja lipuga alati halvad mälestused. Noorem generatsioon suudab end juba näiteks Mbappega samastada.“

Alžeerias ei vaadata Prantsusmaa peale eriti soosivalt ka seetõttu, et peatreener Didier Deschamps on koondisest kõrvale jätnud Karim Benzema ja Samir Nasri, kes on viimase kümnendi kaks kõige tuntumat Alžeeria päritolu vutimeest.

Kui Prantsusmaa koondis on suure panuse saanud Aafrikast, siis mängumehi on pärit ka mujalt. Ründeässa Antoine Griezmanni isa on Saksamaalt ja ema Portugalist. Olivier Giroud on poolenisti itaallane ja Hugo Lloris aga katalaan. Meeskonna kaitse tugisamba Raphael Varane juured viivad Kariibi merel paikneva Martinique'i saarele. Varuväravavahi Alphonse Areola vanemad on pärit Filipiinidelt. Äärekaitses suurepärase turniiri teinud Lucas Hernandez on päritolult hispaanlane ning Hispaanias on ta elanud alates neljandast eluaastast.