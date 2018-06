9 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Oma profiliiga lennutas Jaapani Aasia gigantide sekka

Aasias on Jaapani koondis tõusnud aga tõeliseks suurjõuks. Lisaks neljale Aasia meistritiitlile on korralikult mängitud ka MM-valikturniiridel. Viimatises teeniti otsustaval alagrupiturniiril esikoht samuti MM-ile jõudnud Saudi Araabia ja Austraalia ees. Viimastes maavõistlusmängudes ei ole meeskondaga kõige paremini esinenud. Viimati kaotati 0:2 Ghanale. Enne seda jäädi 1:2 alla Ukrainale. Veel varasemalt viigistati 1:1 Maliga ja kaotati 1:4 Lõuna-Koreale.

Kui aastatega on tõusnud jaapanlaste mängutase, siis ühes sellega on hakatud ka Euroopa tippvutis nende teeneid aina enam hindama. MM-ile sõitva 23 mehe seas on Jaapanil küll 8 koduliiga pallurit, kuid võtmemehed teevad tegusid ikka Euroopas.

Rahvusvahelises plaanis on kõige tuntumaks Jaapani mängijaks endine Manchester Unitedi ja praegune Dortmundi Borussia 29-aastane poolkaitsja Shinji Kagawa. Teiseks tuntumaks meheks on 2016. aastal Leicester City'ga Premier League'i võitnud 32-aastane ründaja Shinji Okazaki. Siiani Leicesteris olulist rolli mängiva Okazaki arvel on aastate jooksul juba 50 koondise eest löödud väravat.

Jaapanlased Saksamaal hinnas

Jaapanlastest mängib Premier League'is veel 29-aastane Southamptoni kaitsja Maya Yoshida. Eriti kõrges hinnas on jaapanlased aga valitsevate maailmameistrite sakslaste juures. MM-ile sõitvate Jaapani koondislaste seas pallib lisaks Kagawale Saksamaal veel kaitsja Gotoku Sakali (Hamburg), poolkaitsjad Genki Haraguchi (Fortuna Düsseldorf), Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf), Makoto Hasebe (Frankfurti Eintracht) ja ründajad Yoshinori Muto (Mainz 05) ning Yuya Osako (Bremeni Werder).

Venemaal peetaval MM-il viis loos Jaapani H-alagruppi, kus vastamisi tuleb minna Poola, Senegali ja Kolumbiaga. Kui gruppi võib pidada küllaltki ühtlaseks, siis soosikud edasipääsule on pigem Poola ja Kolumbia. Omad võimalused on siiski ka jaapanlastel.

AJALUGU



Osaleb MM-il 6 korda

MM-i kaheksandikfinalist 2002 ja 2010

Kõige rohkem mänge Jaapani koondises: 1. Yasuhito Endo 152 mängu, 2. Masami Ihara 122, 3. Yoshikatsu Kawaguchi 116.

Kõige rohkem väravaid Jaapani koondises: 1. Kunishige Kamamoto 80 väravat, 2. Kazuyoshi Miura 55, 3. Shinji Okazaki 50.

Jaapani alagrupimängud MM-il: