8 PÄEVA JALGPALLI MM-ini | Aasia tsooni liikumine avardas Austraalia võimalusi

Kahe erineva kontinendi meister

Tänu valiksarja tsooni vahetamisele on Austraalia ka ainus riik, kes tulnud kahe erineva maailmajao tšempioniks. Vahemikus 1980 kuni 2004 krooniti nad neljal korral Okeaania parimaks koondiseks. 2015. aastal triumfeerisid nad juba Aasia meistritena.

Austraalia lootused ei ole Venemaal peetavat MM-i silmas pidades just kõige suuremad, kuid vähemalt treeneripingile on toodud küllaltki nimekas mees. Alates tänavusest aastast tüürib koondist hollandlane Bert van Marwijk, kes viis Hollandi koondise 2010. aasta MM-il finaali välja.

Austraalia koondise kõige tuntumaks mängijaks on endiselt 38-aastane ründaja Tim Cahill. Viimati kuulus ta Inglismaa esiliigas palliva Milwalli ridadesse. Aastate jooksul on ta rahvusesinduse eest löönud koguni 50 väravat.

Loe veel

Vanameistrid

Cahillist sai 2006. aastal esimene austraallane, kes suutnud MM-finaalturniiril värava lüüa. Kokku on ta nüüdseks tabamuse kirja saanud kolmel MM-il ja kokku on tal kirjas viis väravat. Mõlemad näitajad on taaskord Austraalia rekordid.

Cahilli kõrval on koondise teiseks oluliseks kogenud lüliks 33-aastane kaptenist poolkaitsja Mile Jedinak, kes pallib igapäevaselt Inglismaal Aston Villas. Kahe kõike näinud veterani kõrval peaks tiimi kõige säravamaks mängumeheks olema Premier League'is Huddersfield Towni eest väga korraliku hooaja teinud 27-aastane poolkaitsja Aaron Mooy.

Poolkaitses loodetakse veel palju 25-aastastelt Massimo Luongolt ja Tom Rogicilt. Esimene mängib Inglismaa esiliigas Queens Park Rangersi ridades ning teine Šotimaa suurklubis Glasgow Celticus.

MM-iks sai Austraalia endale küllaltki keeruka alagrupi. C-grupis minnakse vastamisi turniiri ühe suursoosiku Prantsusmaa ning tugevate keskmike Peruu ja Taaniga.

AJALUGU



Osaleb MM-il 5 korda

MM-i kaheksandikfinalist 2006

Kõige rohkem mänge Austraalia koondises: 1. Mark Schwarzer 109, 2. Tim Cahill 105, 3. Lucas Neill 96.

Kõige rohkem väravaid Austraalia koondises: 1. Tim Cahill 50 väravat, 2. Damian Mori 29, 3. Archie Thompson 28.

Austraalia alagrupimängud MM-il: