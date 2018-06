7 PÄEVA JALGPALLI MM-INI | Kas Saudi Araabia veider dessant Hispaaniasse osutub õnnestunuks?

Aasia mõistes on tegu arvestatava tegijaga - oma viimases valikgrupis (Aasia süsteem koosneb mitmest erinevast alagrupiturniirist) edestati näiteks Austraaliat ja kaotati grupi võitnud Jaapanile vaid ühe silmaga. Tulemustele peale vaadates saab aga ehk esile tõsta vaid kodus saadud kena 1:0 võitu jaapanlaste üle - peamiselt tõi saudidele edu see, et nad suutsid nõrgemate vastaste vastu oma punktid ära võtta, samal ajal kui teised ikka mõne korra Iraakide või Taide otsa koperdasid. Seega - ei midagi erilist, Saudi Araabia näib olevat stabiilsel tasemel, aga see tase on teiste MM-il osalevate riikide tasemest tükk maad allpool.

Tavaline Eesti jalgpallisõber ei oska praegusest Saudi Araabia koondisest nimetada ilmselt mitte ühtegi mängijat - keegi ei tule isegi tuttav ette. Koduliigas suurte palkade peal tiksuvatel palluritel ei ole suurt mõtet Euroopasse mängima siirduda - ülim mugavustsoon on kodumaal loodud ja see ilmselt on ka üks tegureid, mis Saudi Araabia jalgpalli edasi arenemist piirab.

Finaalturniiril keegi araablastelt erilisi saavutusi ei oota – samas on alagrupp Venemaa, Egiptuse ja Uruguayga kindlasti selline, kus on hea õnne korral võimalik ka midagi korda saata. Palju oleneb kogu turniiri avamängust, kus vastaseks on motiveeritud, aga suure surve alla asetatud Venemaa. Eks näis, kas grupifaasi viimases voorus suures araabiamaade duellis Egiptuse vastu on veel millegi peale mängida või mitte.

Huvitava faktina lähevad kohe MM-i avamängus vastamisi kaks meeskonda, kelle FIFA reiting on enne turniiri osalejatest kõige madalam: Saudi Araabia on seal 67. kohal, Venemaa 70.

AJALUGU

Osaleb MM-il 5. korda

MM-i kaheksandikfinalist 1994

Kõige rohkem mänge Saudi Araabia koondises: 1. Mohamed Al-Deayea 178 mängu, 2. Mohammed Al-Khilaiwi 163, 3. Sami Al-Jaber 156.

Kõige rohkem väravaid Saudi Araabia koondises: 1. Majed Abdullah 71 väravat, 2. Sami Al-Jaber 46, 3. Yasser Al-Qahtani 42.

Saudi Araabia alagrupimängud MM-il: